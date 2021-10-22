Украина приблизилась к России в рейтинге УЕФА, новое достижение Овечкина. Главное к утру

Украина сократила отставание от России в рейтинге коэффициентов УЕФА, Шотландия оторвалась, а российский хоккеист Александр Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Украина сократила отставание от России в рейтинге коэффициентов УЕФА, Шотландия оторвалась.
2. Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ.
3. «Локомотив» минимально уступил «Галатасараю», пропустив на 82-й минуте.
4. «Наполи» разгромил «Легию» и вышел на 2-е место в группе со «Спартаком».
5. Сёмин отдал серебряную медаль РПЛ мальчику с трибуны в футболке «No Semin No Party».
6. «Флорида» обыграла «Колорадо», у Бобровского 30 сейвов.
7. «Рома» потерпела первое поражение в ЛК, проиграв норвежскому «Будё-Глимту» со счётом 1:6.
8. «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» благодаря 45 очкам Карри.
9. Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.
10. УНИКС проиграл «Анадолу Эфес», упустив преимущество в четвёртой четверти.
11. Бывший директор фан-клуба «Спартака», напавший на журналиста, оштрафован на 5000 рублей.
12. Килиан Мбаппе может перейти в «Барселону».
13. «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, переиграв в гостях ЦСКА.
14. Пловцы Морозов и Ефимова одержали победы на этапе Кубка мира в Катаре.
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