Итальянцы одолели украинцев, Овечкин ответил Гашеку. Главное к утру

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Сборная Италии обыграла Украину в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года, российский хоккеист Александр Овечкин ответил на критику в адрес НХЛ бывшего вратаря Доминика Гашека, ЦСКА не смог приобрести нигерийского нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Италия обыграла Украину в матче отбора Евро-2024.

2. Овечкин отреагировал на критику Гашека в отношении НХЛ из-за выступления россиян в лиге.

3. ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингема» Денниса.

4. Бразилия вырвала победу на последней минуте матча с Перу.

5. Александрова проиграла Остапенко в трёх сетах на турнире в Сан-Диего.

6. Экс первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована из-за допинга на 4 года.

7. Холанд и Эдегор принесли Норвегии победу в матче с Грузией.

8. Германия под руководством Фёллера одолела Францию.

9. Сборная России не смогла обыграть Катар в товарищеском матче.

10. Президент Ла Лиги Тебас: Рубиалес устраивал оргии после рабочего дня.