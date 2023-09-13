Итальянцы одолели украинцев, Овечкин ответил Гашеку. Главное к утру

Сборная Италии обыграла Украину в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года, российский хоккеист Александр Овечкин ответил на критику в адрес НХЛ бывшего вратаря Доминика Гашека, ЦСКА не смог приобрести нигерийского нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Италия обыграла Украину в матче отбора Евро-2024.
2. Овечкин отреагировал на критику Гашека в отношении НХЛ из-за выступления россиян в лиге.
3. ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингема» Денниса.
4. Бразилия вырвала победу на последней минуте матча с Перу.
5. Александрова проиграла Остапенко в трёх сетах на турнире в Сан-Диего.
6. Экс первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована из-за допинга на 4 года.
7. Холанд и Эдегор принесли Норвегии победу в матче с Грузией.
8. Германия под руководством Фёллера одолела Францию.
9. Сборная России не смогла обыграть Катар в товарищеском матче.
10. Президент Ла Лиги Тебас: Рубиалес устраивал оргии после рабочего дня.
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