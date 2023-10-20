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Запрет АПЛ на флаги Израиля и Палестины, «Реал» хочет вернуть Моуринью. Главное к утру

АПЛ запретила использование флагов Израиля и Палестины, мадридский «Реал» планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера, дубль Антона Слепышева помог хоккейному ЦСКА всухую победить «Локомотив». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Премьер-лига запретила использование флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура.

2. Мадридский «Реал» планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера.

3. Дубль Слепышева помог ХК ЦСКА всухую победить «Локомотив».

4. Депутат предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни.

5. Стала известна официальная зарплата Месси в «Интер Майами».

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7. Владимир Путин потребовал разобраться с агентами, которые уводят за границу юных хоккеистов.

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