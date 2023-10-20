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Запрет АПЛ на флаги Израиля и Палестины, «Реал» хочет вернуть Моуринью. Главное к утру

Запрет АПЛ на флаги Израиля и Палестины, «Реал» хочет вернуть Моуринью. Главное к утру
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АПЛ запретила использование флагов Израиля и Палестины, мадридский «Реал» планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера, дубль Антона Слепышева помог хоккейному ЦСКА всухую победить «Локомотив». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Премьер-лига запретила использование флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура.

2. Мадридский «Реал» планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера.

3. Дубль Слепышева помог ХК ЦСКА всухую победить «Локомотив».

4. Депутат предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни.

5. Стала известна официальная зарплата Месси в «Интер Майами».

6. «Ювентус» сделал официальное заявление о ситуации с Фаджоли.

7. Владимир Путин потребовал разобраться с агентами, которые уводят за границу юных хоккеистов.

8. Пропавший в Швеции нападающий «Милана» вышел на связь.

9. Издание FourFourTwo назвало самый шокирующий трансфер в истории футбола.

10. Портал Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов.

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