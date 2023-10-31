Месси — обладатель восьмого «Золотого мяча», новый рекорд Артемия Панарина. Главное к утру

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Вингер «Интер Майами» Леонель Месси получил восьмой «Золотой мяч», обогнав в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, российский нападающий Артемий Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс» по результативной серии в XXI веке, главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне подпишет новый контракт с клубом на три года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

2. Панарин побил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона.

3. Диего Симеоне вскоре подпишет новый трёхлетний контракт с «Атлетико».

4. Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже.

5. Стефен Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах.

6. Евгений Малкин вышел на 40-е место среди бомбардиров в истории НХЛ.

7. Московское «Динамо» разгромило «Сочи» и вышло на второе место в КХЛ.

8. Операторы засняли реакцию Холанда и Мбаппе на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

9. Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Париже.

10. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег» в овертайме, на счету Артемия Панарина гол и две передачи.

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