Месси — обладатель восьмого «Золотого мяча», новый рекорд Артемия Панарина. Главное к утру

Вингер «Интер Майами» Леонель Месси получил восьмой «Золотой мяч», обогнав в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, российский нападающий Артемий Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс» по результативной серии в XXI веке, главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне подпишет новый контракт с клубом на три года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».
2. Панарин побил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона.
3. Диего Симеоне вскоре подпишет новый трёхлетний контракт с «Атлетико».
4. Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже.
5. Стефен Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах.
6. Евгений Малкин вышел на 40-е место среди бомбардиров в истории НХЛ.
7. Московское «Динамо» разгромило «Сочи» и вышло на второе место в КХЛ.
8. Операторы засняли реакцию Холанда и Мбаппе на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.
9. Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Париже.
10. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег» в овертайме, на счету Артемия Панарина гол и две передачи.