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«Барселона» сыграет с «Реалом», причастность России к отстранению Израиля. Главное к утру
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«Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 и вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом», в Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной от международных турниров, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал передачу в игре с «Сиэтл Кракен» и продлил результативную серию до шести матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, уверенно обыграв «Осасуну».
  2. В Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной со стороны ИИХФ.
  3. Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей.
  4. Стало известно, когда Рублёв проведёт свой первый матч на Australian Open.
  5. Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси».
  6. Стала известна дата первого матча Соболенко, Рахимовой, Аванесян и Самсоновой на АО.
  7. Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом».
  8. «Сантос» объявил об аренде Педриньо из «Локомотива».
  9. Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании провести матчи с Россией.
  10. Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» и выйти в полуфинал Кубка Италии.
  11. Названы два экс-чемпиона, которые могут провести бой друг с другом на UFC 300.
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