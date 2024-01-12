«Барселона» сыграет с «Реалом», причастность России к отстранению Израиля. Главное к утру
«Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 и вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом», в Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной от международных турниров, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал передачу в игре с «Сиэтл Кракен» и продлил результативную серию до шести матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, уверенно обыграв «Осасуну».
- В Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной со стороны ИИХФ.
- Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей.
- Стало известно, когда Рублёв проведёт свой первый матч на Australian Open.
- Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси».
- Стала известна дата первого матча Соболенко, Рахимовой, Аванесян и Самсоновой на АО.
- Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом».
- «Сантос» объявил об аренде Педриньо из «Локомотива».
- Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании провести матчи с Россией.
- Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» и выйти в полуфинал Кубка Италии.
- Названы два экс-чемпиона, которые могут провести бой друг с другом на UFC 300.
Все результаты игрового дня НБА 12 января
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