«Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 и вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом», в Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной от международных турниров, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал передачу в игре с «Сиэтл Кракен» и продлил результативную серию до шести матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, уверенно обыграв «Осасуну». В Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной со стороны ИИХФ. Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей. Стало известно, когда Рублёв проведёт свой первый матч на Australian Open. Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси». Стала известна дата первого матча Соболенко, Рахимовой, Аванесян и Самсоновой на АО. Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом». «Сантос» объявил об аренде Педриньо из «Локомотива». Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании провести матчи с Россией. Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» и выйти в полуфинал Кубка Италии. Названы два экс-чемпиона, которые могут провести бой друг с другом на UFC 300.