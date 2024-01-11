15 топ-матчей пятницы: много наших в теннисе и «Спартак» против СКА

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Посмотреть все события 12 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00: Анна Бондарь (Венгрия, 11) — Алина Корнеева (Россия), Australian Open — квалификация, финал

Интрига: сумеет ли 16-летняя Корнеева пробиться на дебютный ТБШ?

16-летняя Алина Корнеева уже в шаге от мечты. В прошлом сезоне она зажигала в юниорском туре — выиграла два «Шлема» и завершила год первой ракеткой мира среди девушек. А сейчас юная россиянка уже в финале квалификации взрослого Australian Open. Чтобы пробиться в основу, Алине осталось справиться с венгерской теннисисткой Анной Бондарь, которая на 10 лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не встречались на корте.

🎾 2:00: Полина Кудерметова (Россия) — Фиона Ферро (Франция), Australian Open — квалификация, финал

Интрига: сыграет ли Полина Кудерметова на втором AO подряд?

Младшая сестра Вероники Кудерметовой в прошлом году впервые прорвалась через квалификацию в основу ТБШ. Тогда это был Australian Open. И вот теперь 20-летняя Полина Кудерметова уже в шаге от того, чтобы снова оказаться в основной сетке. Для этого ей необходимо справиться в решающем раунде отборочных соревнований с француженкой Фионой Ферро, которая старше неё на шесть лет. Ранее девушки друг с другом не пересекались на корте.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как «Тампа» сдержит атаку «дьяволов»?

Многие считают, что для защиты «молний» критическую роль играл Райан Макдона, которого клуб отпустил из-за проблем с потолком. Сейчас травму получил Михаил Сергачëв, ужасно проводит сезон Виктор Хедман — и во многом из-за этого самый успешный восточный клуб последних лет рискует не попасть в плей-офф. Получится ли в такой ситуации сдержать Джека Хьюза и компанию?

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🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 января 2024, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков наберёт Малкин?

Первые матчи сезона Евгений Малкин провёл так, что вызвал в свой адрес шутки про приз MVP, но после этого случился спад. Однако сейчас магнитогорский форвард снова набрал превосходную форму, даже с учётом травм своих партнёров, и в последних 10 матчах набрал 11 очков. Самое главное: травматичный Малкин пока сохраняет идеальное здоровье. Как говорят в футболе: и это в 37 лет! Продолжится ли успешная серия Малкина в матче против одной из лучших команд сезона?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 января 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как неожиданный герой «Сиэтла» сыграет в столице?

«Сиэтл» провально начал этот сезон — снова, как и в предыдущие сезоны, не выручал Филипп Грубауэр. Травма немца дала шанс неожиданному герою: Джоуи Даккорд выиграл шесть последних матчей, в которых играл, а «Сиэтл» благодаря этой серии снова вернулся в гонку за плей-офф. За «Кракен» играет и подзабытый после тяжёлой травмы Крис Дриджер. Сможет ли кто-то из этих вратарей остановить атаку «Вашингтона», которая почти весь этот сезон хандрит?

🏀 3:30: «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 12 января 2024, пятница. 03:30 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: противостояние лучших коллективов Восточной конференции

«Милуоки Бакс» остаётся одной из лучших команд Восточной конференции, и нет никаких сомнений в том, что «олени» станут угрозой в плей-офф. Однако их недавняя форма даже не напоминала форму потенциального претендента на титул, не говоря уже о команде, которая хочет выйти в плей-офф. «Бостон Селтикс» как раз одержал победу над лучшей командой Запада, «Миннесотой Тимбервулвз» (127:120), что позволило ребятам Джо Маззуллы оправиться от поражения от «Индианы Пэйсерс» со счётом 133:131 до этого.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Лейкерс» наконец поняли, как побеждать?

«Финикс Санз» похоже, вернулся на правильный путь, выиграв серию из четырёх игр две недели назад, но с тех пор «солнечные» проиграли три из четырёх встреч. Трудно понять, почему эта команда весь сезон была такой нестабильной, ведь у них один из лучших составов в НБА, но Кевин Дюрант, Брэдли Бил и Девин Букер сыграли вместе всего три игры. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл девять из своих первых 11 игр после победы на внутрисезонном турнире НБА. На днях «озёрники» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс». Победа над такими сильными командами — хороший знак, потому что это вернуло «Лейкерс» 50-процентное соотношение побед и поражений.

🎾 9:00: Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 6), Аделаида, полуфинал

Интрига: сумеет ли Александрова поквитаться за прошлогодний Сан-Диего?

Екатерина Александрова преподнесла в 1/4 финала Аделаиды настоящий сюрприз, выбив из сетки Елену Рыбакину, прервав тем самым её победную серию в новом сезоне. Дальше Екатерине будет противостоять чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко. Теннисистки уже встречались восемь раз, и счёт пока 5-3 в пользу Александровой. Однако единственная их встреча в 2023-м в Сан-Диего осталась как раз за Остапенко. Кто окажется сильнее на сей раз? Победительница сразится в финале с кем-то из пары Дарья Касаткина — Джессика Пегула.

🎾 13:00: Дарья Касаткина (Россия) — Джессика Пегула (США, 2), Аделаида, полуфинал

Интрига: размочит ли Касаткина счёт в матче с неудобной американкой?

Россиянке Дарье Касаткиной немного повезло на турнире в Аделаиде. После тяжёлой волевой победы над соотечественницей Анной Калинской следующая соперница Дарьи — немка Лаура Зигемунд — снялась с соревнований из-за травмы, а Касаткина получила небольшую передышку. Посмотрим, поможет ли эта пауза россиянке, ведь соперница по полуфиналу будет непростая — вторая ракетка турнира Джессика Пегула из США. Ранее девушки встречались дважды — в Риме-2021 и Токио-2023 — и в обоих случаях сильнее была американка. Будущая победительница новой встречи сыграет в финале с кем-то из пары Екатерина Александрова — Елена Остапенко.

⛸️ 13:00: Чемпионат Европы, ритм-танец

Интрига: попадут ли Дэвис и Смолкин в промежуточную тройку?

В третий соревновательный день чемпионата Европы в борьбу вступают танцоры, а из России основной взгляд направлен на Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь Этери Тутберидзе с партнёром в межсезонье сменили спортивное гражданство на грузинское и едут на первый крупный турнир в сезоне.

Основные соперники Дианы и Глеба — итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, завоевавшие серебро финала Гран-при, а также ставшие на том турнире четвёртыми британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Ожидается, что конкуренцию Дэвис и Смолкину составит дуэт из Литвы в составе Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса, ведь чемпионат Европы проходит именно в литовском городе Каунас.

🎯 16:30: Биатлон — Кубок мира, пятый этап, женский спринт

Интрига: удержится ли француженка Бреза-Буше на вершине?

Женский биатлон этой зимой просто взрывает мозг своими неожиданными результатами. Никто не может похвастать своим доминированием, ни страна, ни отдельная спортсменка, а потому каждая гонка – это полноценная драма. От женского спринта в Рупольдинге можно ожидать чего угодно. Но главная интрига – выступление француженки Жюстин Бреза-Буше, возглавляющей общий зачёт. Сможет ли она одержать ещё одну победу и закрепиться на вершине или отдаст кому-то лидерство? Если отдаст, то кому? Тандреволд? Витоцци? Эльвире Эберг? Пока не знает никто!

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснутся ли казанские звёзды атаки?

1, 3, 1, 2, 0. Столько шайб «Ак Барс» забрасывает в основное время последних пяти матчей — правда, пропустил в четырёх этих играх ещё меньше и победил. Однако далеко не такой игры мы ждём от команды, которая нашпигована звёздами чуть ли не во всех игровых сочетаниях. «Трактор» при Алексее Заварухине играет весело, но нестабильно — и такие матчи будут проверкой состояния команды перед плей-офф.

Тем временем вокруг казанского клуба разгорелась трансферная драма: Бабаев: будем добиваться того, чтобы Евсеева освободили из заключения в «Ак Барсе»

⚽️ 19:00: Катар — Ливан, Кубок Азии, 1-й тур

Интрига: как завершится матч открытия Кубка Азии — 2024?

Один из двух турниров, ставших этой зимой головной болью для европейских топ-клубов, наконец стартует! Катар год назад открывал домашний чемпионат мира, а теперь сделает так же с Кубком Азии. На этот раз соперником станет Ливан. В группе A также будут рубиться Китай и Таджикистан. Кажется, интрига обеспечена!

🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как Ковальчук сыграет против бывшей команды?

Непонятно, совпадение это или нет, но после возвращения Ильи Ковальчука в родной клуб «Спартак» стал забивать с трудом и уступил даже проводящему неровный сезон минскому «Динамо». СКА не только на ходу, но и вряд ли забыл матч в «Мегаспорте», где пропустил решающий гол на 59:59. Именно после него СКА и начал своё восхождение по таблице

⚽️ 22:30: «Бавария» — «Хоффенхайм», Бундеслига, 17-й тур

Интрига: оступится ли «Бавария» в чемпионской гонке?

У «Баварии» в этом сезоне непривычная роль: вместо уверенного первенства в таблице команда Тухеля вынуждена гнаться за сенсационным «Байером», который под руководством Хаби Алонсо до сих пор не проиграл в чемпионате ни одного матча. В 17-м туре Мюнхену предстоит сыграть с «Хоффенхаймом», и это не самая приятная новость, ведь соперник идёт вплотную к зоне еврокубков и тоже нуждается в очках. Если «Бавария» оступится, есть риск, что «Байер» оторвётся на семь очков!