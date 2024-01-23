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23 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Australian Open

«Интер» выиграл Суперкубок Италии, Гауфф — в полуфинале Australian Open. Главное к утру
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«Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0 и в третий раз подряд выиграл Суперкубок Италии, американка Кори Гауфф обыграла украинку Марту Костюк и вышла в полуфинал теннисного турнира Australian Open – 2024, «Зенит» входит в топ-3 команд в мире с наибольшими расходами на трансферы в текущее окно. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии.
  2. Кори Гауфф обыграла Марту Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open.
  3. «Зенит» входит в топ-3 команд в мире с наибольшими расходами на трансферы в текущее окно.
  4. «Барселона» интересуется сразу пятью футболистами «Жироны».
  5. «Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу».
  6. «Атлетико» одолел «Гранаду» и вернулся в зону Лиги чемпионов.
  7. Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба.
  8. Лука Дончич побил достижение Леброна Джеймса по 30-очковым трипл-даблам в НБА.
  9. Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину».
  10. Источник: «Зенит» интересуется Фёдором Чаловым.
  11. Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по передачам в регулярках и плей-офф.
  12. «Реалу» покорилось невероятное и уникальное достижение в истории Ла Лиги.
  13. Агент Салаха назвал лучший способ для скорого возвращения Мохамеда на Кубок Африки.
Все результаты игрового дня НХЛ 23 января
Все результаты игрового дня НХЛ 23 января
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15 топ-матчей вторника: 1/4 AO-2024, НХЛ, дерби в КХЛ и Кубки в футболе
15 топ-матчей вторника: 1/4 AO-2024, НХЛ, дерби в КХЛ и Кубки в футболе
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