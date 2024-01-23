«Интер» выиграл Суперкубок Италии, Гауфф — в полуфинале Australian Open. Главное к утру

«Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0 и в третий раз подряд выиграл Суперкубок Италии, американка Кори Гауфф обыграла украинку Марту Костюк и вышла в полуфинал теннисного турнира Australian Open – 2024, «Зенит» входит в топ-3 команд в мире с наибольшими расходами на трансферы в текущее окно. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 23 января Все результаты игрового дня НХЛ 23 января