«Интер» выиграл Суперкубок Италии, Гауфф — в полуфинале Australian Open. Главное к утру
«Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0 и в третий раз подряд выиграл Суперкубок Италии, американка Кори Гауфф обыграла украинку Марту Костюк и вышла в полуфинал теннисного турнира Australian Open – 2024, «Зенит» входит в топ-3 команд в мире с наибольшими расходами на трансферы в текущее окно. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии.
- Кори Гауфф обыграла Марту Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open.
- «Зенит» входит в топ-3 команд в мире с наибольшими расходами на трансферы в текущее окно.
- «Барселона» интересуется сразу пятью футболистами «Жироны».
- «Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу».
- «Атлетико» одолел «Гранаду» и вернулся в зону Лиги чемпионов.
- Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба.
- Лука Дончич побил достижение Леброна Джеймса по 30-очковым трипл-даблам в НБА.
- Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину».
- Источник: «Зенит» интересуется Фёдором Чаловым.
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Все результаты игрового дня НХЛ 23 января
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