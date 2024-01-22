15 топ-матчей вторника: 1/4 AO-2024, НХЛ, дерби в КХЛ и Кубки в футболе

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Посмотреть все события 23 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 03:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сохранит ли «Кливленд» свою победную серию?

«Кливленд Кавальерс» разогнался не на шутку в регулярном чемпионате НБА. Команда во главе с Донованом Митчеллом и Джареттом Алленом победила в семи матчах кряду и, по-видимому, не собирается останавливаться. В свою очередь, «Орландо Мэджик» в последнее время не демонстрирует стабильных результатов. При этом не показывая внятной игры после шикарного старта в сезоне-2023/2024. Но дома подопечные Джамала Мозли выступают заметно лучше, нежели на выезде. Справится ли «Кливленд» с «Орландо»?

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бостон» продлит победную серию?

Лидеры Восточной конференции обеспечили себе неплохой задел в таблице, оторвавшись от ближайших преследователей из «Рейнджерс» на пять очков и имея при этом игру в запасе. Во многом это стало возможно благодаря четырёхматчевой победной серии, во время которой «мишки» переиграли «Сент-Луис», «Нью-Джерси» и «Колорадо», а также покуражились в матче с «Монреалем». Встреча с самой надёжной командой НХЛ станет хорошей проверкой для крепости «Брюинз», которые в этом сезоне уже были биты реактивщиками со счётом 5:1.

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Флорида» прервать четырёхматчевую серию поражений?

«Пантеры» в целом неплохо идут по дистанции регулярного чемпионата, но в последних матчах слегка потеряли темп, проиграв четыре игры подряд. Возможное поражение «Нэшвиллу», который пытается закрепиться в зоне плей-офф на Западе, не станет для «пантер» критическим, но если они хотят остаться в верхней части таблицы, то пора бы им начать снова побеждать.

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🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чей дуэт окажется сильнее: Дончич — Ирвинг или Тейтум — Браун?

Первая половина регулярного чемпионата успешно миновала, во второй части сезона-2023/2024 любителей НБА ожидает множество интересных матчей. В одном из них сыграют «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». «Кельты» — лидеры Восточной конференции с уверенным запасом, а клуб из Техаса наконец-то завершил свою эпопею с травмами и находится в полной боевой готовности. Так чей же тандем окажется сильнее: Луки Дончича и Кайри Ирвинга или Джейсона Тейтума с Джейленом Брауном?

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Андрей Кузьменко прервать 10-матчевую серию без очков?

Для российского форварда «косаток» второй сезон за океаном складывается крайне непросто — Кузьменко, в прошлом чемпионате набравший целых 74 очка, в нынешней регулярке далеко не так результативен, совершая около 0,5 голевых действия за игру. В 2024 году Андрей и вовсе ни разу не попадал в протокол — он не может набрать очки уже 10 матчей подряд, и это при том, что «Ванкувер» является второй по результативности командой НХЛ. Сможет ли он прервать эту неприятную серию в игре с одним из худших коллективов лиги?

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🎾 6:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Тейлор Фритц (США), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: создаст ли Джоковичу проблемы его «постоянный клиент»?

Новаку Джоковичу осталось сделать три шага, чтобы 11-й раз в карьере стать чемпионом Australian Open. Соперником звёздного серба по четвертьфиналу стал американец Тейлор Фритц. Ранее теннисисты играли восемь раз, и во всех случаях Новаку не было равных. Победитель их девятого матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Янник Синнер – Андрей Рублёв.

🎾 11:00*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится встреча двух чемпионок ТБШ?

Действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко стремительно продвигается по сетке розыгрыша-2024. За четыре первых круга она отдала соперницам суммарно лишь 11 геймов. Но пройти в четвертьфинал будет непросто, ведь ей будет противостоять ещё одна победительница ТБШ — Барбора Крейчикова («Ролан Гаррос» — 2021). Ранее теннисистки встречались шесть раз, и счёт пока 5-1 в пользу Соболенко. В сезоне-2023 этот счёт составил 3-1. Арина выиграла в Индиан-Уэллсе, Майами и Штутгарте, а Барбора — в Дубае. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Марта Костюк — Кори Гауфф.

🎾 12:30*: Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли Рублёв «проклятье четвертьфиналов»?

Андрей Рублёв в 10-й раз за карьеру добрался до 1/4 финала ТБШ. Это больше чем у любого другого действующего российского игрока. Да и национальный рекорд — 13 четвертьфиналов ТБШ, принадлежащий Евгению Кафельникову, уже близко. Но дело в том, что при таком высоком показателе Рублёв ни разу ещё не преодолел этот барьер и не играл в полуфиналах «Шлемов». Получится ли у него на этот раз? Ведь на пути к этой цели придётся справиться с итальянцем с Янником Синнером. Теннисисты ранее встречались шесть раз, и счёт 4-2 в пользу Янника. Причём он выиграл обе встречи, прошедшие в 2023 году — в Майами и Вене. А вот два выигрыша Андрея получились неполноценными, поскольку соперник оба раза снимался по ходу поединка. Победитель нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Новак Джокович — Тейлор Фритц.

⚽️ 14:30: Австралия — Узбекистан, Кубок Азии, группа В, 3-й тур

Интрига: топ-матч на Кубке Азии за первое место в группе

Австралия и Узбекистан в первых турах обеспечили себе место в плей-офф (узбеки – минимум с третьего места). А теперь они сыграют между собой за первую строчку в группе В. Австралия обыграла Индию (2:0) и Сирию (1:0), а Узбекистан разобрался с индийцами (3:0), но с сирийцами испытал проблемы (0:0). Поможет ли вингер узбекской сборной Аббосбек Файзуллаев своей команде в 3-м туре? В прошлой встрече он забил гол.

Один из лидеров ЦСКА показывает себя круто на Кубке Азии: Фото Игрок ЦСКА Файзуллаев попал в символическую сборную 2-го тура Кубка Азии

🏒 19:30: «Динамо» (Москва) — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли команды выяснить отношения в основное время?

Предстоящие соперники в нынешнем сезоне встречались уже четыре раза, и в трёх последних случаях выявить победителя они смогли только в овертайме. Дважды в дополнительное время сильнее оказывались красно-белые, а всего по личным встречам в этой регулярке счёт пока равный — 2:2. При этом неизменно побеждали домашние команды — значит ли это, что у «Динамо» будет больше шансов на победу?

Никита Гусев переписывает историю «Динамо»: Нападающий «Динамо» Гусев установил рекорд клуба по очкам за одну регулярку

⚽️ 20:00: Гамбия — Камерун, Кубок Африки, группа С, 3-й тур

Интрига: Камерун сенсационно покинет Кубок Африки?

У Камеруна возникли большие проблемы на Кубке Африки. Команда набрала всего одно очко в двух турах и занимает третье место в группе. Камерунцы разделили очки с Гвинеей (1:1) и уступили Сенегалу (1:3). Впереди у команды Ригобера Сонга игра с Гамбией, проигравшей две встречи ранее. Камерун может претендовать и на второе место, но для начала нужно выиграть у гамбийцев и гарантировать хотя бы третью строчку. Иначе «львы» рискуют вылететь с КАН.

⚽️ 20:00: Гвинея — Сенегал, Кубок Африки, группа С, 3-й тур

Интрига: Гвинея отберёт первую строчку в группе у действующего чемпиона КАН?

Сенегал – действующий обладатель Кубка африканских наций. На текущем турнире команда также является одним из главных фаворитов. Впереди у сенегальцев матч за первое место с Гвинеей. Команде Алиу Сиссе достаточно сыграть вничью, так что шансы на итоговое лидерство высокие. Но у Сенегала другая проблема: тренер был госпитализирован в отделение неотложной помощи после встречи с Камеруном. Не факт, что Сиссе окажется на бровке во встрече с Гвинеей. Воспользуется ли этим соперник?

Сенегал пережил неприятный момент после встречи с Камеруном: Тренер сборной Сенегала госпитализирован после победы в матче с Камеруном — Canal+ Afrique

⚽️ 23:00: Мавритания — Алжир, Кубок Африки, группа D, 3-й тур

Интрига: Алжир пролетит мимо плей-офф?

Алжир обладает крутым составом, но результаты на КАН не соответствуют его уровню. Команда Джамеля Бельмади сыграла вничью с Анголой (1:1) и Буркина-Фасо (2:2). Теперь Алжир в шаге от вылета с турнира. Необходимо в 3-м туре обыгрывать Мавританию. При ином исходе существует реальный шанс отправиться домой уже после группового этапа.

Перед турниром Opta ставила Алжир высоко в рейтинге претендентов на победу в КАН: Фото Opta представила шансы сборных на победу в Кубке африканских наций

⚽️ 23:00: «Челси» — «Мидлсбро», Кубок лиги, 1/2 финала

Интрига: получится ли у «Челси» выйти в финал Кубка лиги?

В первой встрече полуфинала Кубка лиги «Челси» уступил в гостях «Мидлсбро» (0:1). Теперь команде Маурисио Почеттино необходимо побеждать на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы могут порадовать болельщиков первым титулом с 2021 года. Но для этого нужно переиграть команду экс-футболиста «МЮ» Майкла Кэррика. Звучит просто, но «Челси» умеет «радовать» болельщиков с негативной стороны.

⚽️ 23:30: «Сельта» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Захаряна на пути к Кубку Испании

«Реал Сосьедад» рвётся к первому Кубку Испании с 2020 года. Баски прошли уже четыре этапа, а впереди у них непростой выезд к «Сельте». Интересно, что команды играли в последнем туре Примеры именно в Виго. И победу одержал «Сосьедад» — 1:0. Получится повторить успех? И доверит ли тренер басков Иманол Альгуасиль большое количество времени Арсену Захаряну?