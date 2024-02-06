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Трансфер Мбаппе может сорваться, Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам. Главное к утру

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» под угрозой срыва, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ, «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Фила Фодена обыграл «Брентфорд» со счётом 3:1 и вышел на второе место в АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 6 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 6 февраля