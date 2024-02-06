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6 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Трансфер Мбаппе может сорваться, Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам. Главное к утру
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Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» под угрозой срыва, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ, «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Фила Фодена обыграл «Брентфорд» со счётом 3:1 и вышел на второе место в АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Переход Мбаппе в «Реал» находится под угрозой срыва.
  2. Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ.
  3. «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Фодена одержал волевую победу над «Брентфордом».
  4. «Сибирь» сенсационно обыграла на выезде «Ак Барс», прервав победную серию казанцев.
  5. Трасса ЧМ по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова.
  6. Стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул расположение клуба
  7. Джокович, Надаль, Алькарас, Синнер, Медведев и Руне сыграют в новом турнире в Эр-Рияде.
  8. 34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто». У Самсонова 26 спасений.
  9. «Ливерпуль» рассматривает двух игроков «Барселоны» в качестве возможной замены Салаху.
  10. «Рома» разгромила «Кальяри» в матче 23-го тура Серии А, Дибала оформил дубль.
  11. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Колорадо».
  12. «Челси» не хочет увольнять Почеттино посреди сезона из-за возможного нарушения ФФП.
  13. Инсайдер назвал сроки возможного возвращения Джоэла Эмбиида.
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12 топ-событий вторника: Панарин в НХЛ, «Авангард» — СКА и полуфинал Кубка Азии
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