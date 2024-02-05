12 топ-событий вторника: Панарин в НХЛ, «Авангард» — СКА и полуфинал Кубка Азии

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Посмотреть все события 6 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: потеснит ли Маккиннон Кучерова с первого места в списке бомбардиров?

Пока лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров отдыхает после Матча звёзд, где он произвёл настоящий фурор своим нестандартным поведением (его даже освистывали болельщики!), у его преследователя Натана Маккиннона есть пара матчей, чтобы попробовать перехватить лидерство. Для этого ему нужно набрать всего пару очков, а с учётом того, что канадец имеет результативную серию из 13 матчей (в которых набрал сумасшедшие 28 очков), вероятность рокировки уже в матче с «Рейнджерс» очень высока.

Россиянину по душе такое соперничество за «Арт Росс»: «Он делает меня лучше». Кучеров — о гонке с Маккинноном за лидерство в списке бомбардиров

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выиграет противостояние российских вратарей?

В конце декабря могло показаться, что дни Ильи Самсонова в «Торонто» сочтены. Ему пришлось пройти через драфт отказов, покататься с командой АХЛ. Но он привёл в порядок мысли и вернулся в совершенно блестящем стиле. Россиянин выиграл последние три матча, в одном из них оформив «сухарь». Кажется, все проблемы остались позади.

Чего не скажешь об Илье Сорокине, на которого в последний месяц выпала невероятная нагрузка, которая не могла не сказаться на результатах. К счастью, недавно Семён Варламов восстановился от травмы, последние два матча «Айлендерс» играл именно он. Кого Руа выберет стартовым голкипером в игре с «Торонто», пока неизвестно, но на противостояние российских вратарей в любом случае будет крайне интересно посмотреть.

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🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: победят ли «воины» после шикарного прошлого матча от Карри?

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в прошлом матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» набрал умопомрачительные 60 очков. Но «воины» в овертайме проиграли «ястребам» со счётом 134:141. Теперь же подопечным Стива Керра предстоит встреча с «Бруклин Нетс». Обе команды весьма нестабильны в последнее время. От этого за их битвой на паркете в Нью-Йорке будет ещё интереснее наблюдать. Сумеют ли Карри и его «воины» победить на выезде?

🏀 3:30: «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто прервёт свою победную серию в НБА?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать интересными матчами. В одном из них сыграют «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Клубы из Восточной и Западной конференций разогнались в последнее время. На счету «ястребов» четыре победы подряд, а «парусники» имеют в своём активе три победы кряду. При этом «Атланта» недавно обыграла «Голден Стэйт Уорриорз», лидер «воинов» Стефен Карри набрал 60 очков. Так что хозяева явно находятся на ходу. Кто же победит в противостоянии «ястребов» и «парусников»?

⛸️ 14:00: Фигурное катание — первенство России, короткие программы девушек и юношей

Интрига: смогут ли ученики Тутберидзе захватить промежуточное лидерство?

6 февраля в Саранске фигуристы начнут поход за званием лучшего юниора страны. Арсений Федотов из группы Этери Тутберидзе будет защищать прошлогодний титул, а помешать ему попытается его главный соперник Лев Лазарев. В супербитву могут вклиниться и другие спортсмены: например Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Никита Сарновский.

У девушек в прошлом году победила Алина Горбачёва, которая уже вышла во взрослые, поэтому титул вакантен. Разумеется, главной фавориткой является Маргарита Базылюк из «Хрустального», которая выиграла прыжковый чемпионат России и блеснула каскадом четыре — четыре, но конкуренток тоже хватает: во-первых, это её одногруппница Алиса Двоеглазова, пропустившая прыжковый турнир из-за травмы, а также другие талантливые спортсменки: Алёна Принёва, София Дзепка, Агата Петрова, Надежда Понтелеенко, Милана Лебедева, Мария Мазур, Кира Трофимова и другие.

🎾 14:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Хитер Уотсон (Великобритания), Абу-Даби, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выберется ли Кудерметова в лидеры в споре с британкой?

Россиянка Вероника Кудерметова начинает борьбу на «пятисотнике» в Абу-Даби матчем с неудобной британкой Хитер Уотсон. В Тяньцзине-2019 сильнее была Хитер, а в Мельбурне-2021 Вероника взяла реванш. Победительница нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Синьюй Ван — Чжу Линь

🎾 16:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Леся Цуренко (Украина), Абу-Даби, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Самсонова положительный баланс встреч с украинкой?

Людмила Самсонова неудачно провела австралийскую часть сезона и теперь спешит реабилитироваться. В первом круге Абу-Даби россиянка сразится с неуступчивой украинкой Лесей Цуренко. Девушки до этого лишь раз пересекались на корте — в Мельбурне-2021 сильнее была Людмила. Победительница нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Ангелина Калинина — Лючия Бронцетти

🏒 16:30: «Авангард» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграют ли армейцы шестой матч подряд?

Команда Романа Ротенберга находится в отличной форме и лидирует в Западной конференции. СКА начал выезд на восток с победы над «Салаватом Юлаевым», а сегодня сыграет в Омске. «Авангард» вернулся с выезда, где в последнем матче упустил победу над «Металлургом» на последней секунде и в итоге проиграл в овертайме.

«Авангард» и СКА в этом сезоне уже встречались в Петербурге, тогда победу гостям обеспечил хет-трик Дамира Шарипзянова. Смогут ли петербуржцы взять реванш и продлить свою победную серию?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли Сергей Фёдоров на скамейку ЦСКА?

«Салават Юлаев» находится в отличной форме – привёз семь из восьми очков с Дальнего Востока, потом обыграл «Ладу» и едва не совершил грандиозный камбэк в матче со СКА. Сегодня они примут дома действующих чемпионов, которых в этом сезоне уже обыгрывали. Главный вопрос по ЦСКА сейчас – когда мы увидим Сергея Фёдорова. Вот уже две недели главного тренера ЦСКА не слышно и не видно, а заменяющий его Равиль Якубов говорит, что они держат связь по телефону, при этом Фёдоров разговаривает с одышкой. Без наставника армейцы успели выйти в плей-офф, хотя проиграли четыре матча из семи и вновь опустились на седьмое место в Западной конференции. Появится ли Сергей Викторович на скамейке в матче в Уфе?

Что известно о состоянии Сергея Фёдорова: Врио главного тренера ЦСКА – о состоянии Фёдорова: разговаривает с одышкой

⚽️ 18:00: Иордания — Южная Корея, Кубок Азии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Иордания остановить фаворитов турнира?

Для сборной Иордании нынешний Кубок Азии уже можно назвать историческим. До этого момента команда никогда не играла в полуфинале турнира, а теперь она находится в двух шагах от итоговой победы. В 1/8 финала Иордания высадила Ирак (3:2), забив два мяча в добавленное время. А дальше остановила Таджикистан благодаря автоголу после стандарта. Что касается корейцев, то они уже несколько раз показали характер. В плей-офф команда Юргена Клинсмана победила топовых соперников — Саудовскую Аравию и Австралию. Первых обыграли в серии пенальти, вторых — в дополнительное время. При этом корейцы дважды были на грани поражения в основное время, но спасались на последних минутах. Сейчас от сборной не ждут ничего, кроме как победы на турнире.

⚽️ 22:45: «Байер» — «Штутгарт», Кубок Германии, 1/4 финала

Интрига: прервёт ли «Байер» серию без поражений в сезоне?

Очень жаль, что одной из этих команд придётся покинуть Кубок Германии. «Байер» лидирует в чемпионате (да, он выше в таблице, чем «Бавария»), а «Штутгарт» входит в топ-3. Кубок — прекрасная возможность взять трофей, учитывая, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» уже вылетели. Кстати, «Байер» ещё ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне, хотя принимает участие сразу в трёх турнирах. Возможно, именно «Штутгарт» станет первым клубом, кто обыграет команду Хаби Алонсо? Или «Байер» всё же продлит впечатляющую серию?

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⚽️ 23:00: «Мальорка» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли команда Захаряна с удобным соперником?

«Мальорка» — команда, с которой нужно считаться. Да, она занимает всего лишь 15-е место в Примере, но она уже выбила из Кубка Испании «Жирону» (3:2). Команда Хавьера Аггире забила три мяча в первом тайме, но после перерыва осталась вдесятером. Соперник сократил отставание в счёте до минимума, но островная команда выстояла. Правда, в последнее время «Реал Сосьедад» здорово играет против «Мальорки» — девять матчей без поражений. Кстати, клуб из Сан-Себастьяна брал Кубок Испании не так давно, а именно в сезоне-2019/2020. Повторит ли команда Арсена Захаряна результат в этом году? Для начала нужно обыграть «Мальорку» по сумме двух матчей (второй пройдёт 27 февраля).