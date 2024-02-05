Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 6 февраля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

12 топ-событий вторника: Панарин в НХЛ, «Авангард» — СКА и полуфинал Кубка Азии
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 6 февраля: хоккей, баскетбол, футбол и фигурное катание.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потеснит ли Маккиннон Кучерова с первого места в списке бомбардиров?

Пока лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров отдыхает после Матча звёзд, где он произвёл настоящий фурор своим нестандартным поведением (его даже освистывали болельщики!), у его преследователя Натана Маккиннона есть пара матчей, чтобы попробовать перехватить лидерство. Для этого ему нужно набрать всего пару очков, а с учётом того, что канадец имеет результативную серию из 13 матчей (в которых набрал сумасшедшие 28 очков), вероятность рокировки уже в матче с «Рейнджерс» очень высока.

Россиянину по душе такое соперничество за «Арт Росс»:
«Он делает меня лучше». Кучеров — о гонке с Маккинноном за лидерство в списке бомбардиров

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет противостояние российских вратарей?

В конце декабря могло показаться, что дни Ильи Самсонова в «Торонто» сочтены. Ему пришлось пройти через драфт отказов, покататься с командой АХЛ. Но он привёл в порядок мысли и вернулся в совершенно блестящем стиле. Россиянин выиграл последние три матча, в одном из них оформив «сухарь». Кажется, все проблемы остались позади.

Чего не скажешь об Илье Сорокине, на которого в последний месяц выпала невероятная нагрузка, которая не могла не сказаться на результатах. К счастью, недавно Семён Варламов восстановился от травмы, последние два матча «Айлендерс» играл именно он. Кого Руа выберет стартовым голкипером в игре с «Торонто», пока неизвестно, но на противостояние российских вратарей в любом случае будет крайне интересно посмотреть.

Игроки НХЛ поставили Сорокина в топ-4 лучших вратарей лиги:
Василевский признан лучшим вратарём НХЛ в результате опроса игроков лиги

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победят ли «воины» после шикарного прошлого матча от Карри?

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в прошлом матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» набрал умопомрачительные 60 очков. Но «воины» в овертайме проиграли «ястребам» со счётом 134:141. Теперь же подопечным Стива Керра предстоит встреча с «Бруклин Нетс». Обе команды весьма нестабильны в последнее время. От этого за их битвой на паркете в Нью-Йорке будет ещё интереснее наблюдать. Сумеют ли Карри и его «воины» победить на выезде?

В НБА недовольны новыми правилами:
«Теперь он травмирован!» Игроки НБА возмущены правилом 65 матчей, но лига не отступит
«Теперь он травмирован!» Игроки НБА возмущены правилом 65 матчей, но лига не отступит

🏀 3:30: «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто прервёт свою победную серию в НБА?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать интересными матчами. В одном из них сыграют «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Клубы из Восточной и Западной конференций разогнались в последнее время. На счету «ястребов» четыре победы подряд, а «парусники» имеют в своём активе три победы кряду. При этом «Атланта» недавно обыграла «Голден Стэйт Уорриорз», лидер «воинов» Стефен Карри набрал 60 очков. Так что хозяева явно находятся на ходу. Кто же победит в противостоянии «ястребов» и «парусников»?

Кто же станет самым ценным игроком НБА?
Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент
Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент

⛸️ 14:00: Фигурное катание — первенство России, короткие программы девушек и юношей

Интрига: смогут ли ученики Тутберидзе захватить промежуточное лидерство?

6 февраля в Саранске фигуристы начнут поход за званием лучшего юниора страны. Арсений Федотов из группы Этери Тутберидзе будет защищать прошлогодний титул, а помешать ему попытается его главный соперник Лев Лазарев. В супербитву могут вклиниться и другие спортсмены: например Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Никита Сарновский.

У девушек в прошлом году победила Алина Горбачёва, которая уже вышла во взрослые, поэтому титул вакантен. Разумеется, главной фавориткой является Маргарита Базылюк из «Хрустального», которая выиграла прыжковый чемпионат России и блеснула каскадом четыре — четыре, но конкуренток тоже хватает: во-первых, это её одногруппница Алиса Двоеглазова, пропустившая прыжковый турнир из-за травмы, а также другие талантливые спортсменки: Алёна Принёва, София Дзепка, Агата Петрова, Надежда Понтелеенко, Милана Лебедева, Мария Мазур, Кира Трофимова и другие.

Расписание и полный список участников:
Гениальная ученица Тутберидзе покажет каскад с двумя квадами? Интриги первенства России
Гениальная ученица Тутберидзе покажет каскад с двумя квадами? Интриги первенства России

🎾 14:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Хитер Уотсон (Великобритания), Абу-Даби, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 14:30 МСК
Хитер Уотсон
156
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: выберется ли Кудерметова в лидеры в споре с британкой?

Россиянка Вероника Кудерметова начинает борьбу на «пятисотнике» в Абу-Даби матчем с неудобной британкой Хитер Уотсон. В Тяньцзине-2019 сильнее была Хитер, а в Мельбурне-2021 Вероника взяла реванш. Победительница нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Синьюй Ван — Чжу Линь

Вероника неожиданно быстро покинула Australian Open:
Мирра Андреева и Захарова — во втором круге дебютного АО! Кудерметова сенсационно вылетела
Мирра Андреева и Захарова — во втором круге дебютного АО! Кудерметова сенсационно вылетела

🎾 16:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Леся Цуренко (Украина), Абу-Даби, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 16:00 МСК
Леся Цуренко
37
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: сохранит ли Самсонова положительный баланс встреч с украинкой?

Людмила Самсонова неудачно провела австралийскую часть сезона и теперь спешит реабилитироваться. В первом круге Абу-Даби россиянка сразится с неуступчивой украинкой Лесей Цуренко. Девушки до этого лишь раз пересекались на корте — в Мельбурне-2021 сильнее была Людмила. Победительница нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Ангелина Калинина — Лючия Бронцетти

Людмила неудачно выступила на Australian Open:
Самсонова проиграла на старте AO. Три поражения подряд — и она уже не 1-я ракетка России
Самсонова проиграла на старте AO. Три поражения подряд — и она уже не 1-я ракетка России

🏒 16:30: «Авангард» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграют ли армейцы шестой матч подряд?

Команда Романа Ротенберга находится в отличной форме и лидирует в Западной конференции. СКА начал выезд на восток с победы над «Салаватом Юлаевым», а сегодня сыграет в Омске. «Авангард» вернулся с выезда, где в последнем матче упустил победу над «Металлургом» на последней секунде и в итоге проиграл в овертайме.
«Авангард» и СКА в этом сезоне уже встречались в Петербурге, тогда победу гостям обеспечил хет-трик Дамира Шарипзянова. Смогут ли петербуржцы взять реванш и продлить свою победную серию?

Предыдущий матч СКА едва не упустил, ведя 4:0:
«Салават» «горел», но едва не вытащил безнадёжный матч! СКА чудом дотерпел в Уфе
«Салават» «горел», но едва не вытащил безнадёжный матч! СКА чудом дотерпел в Уфе

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли Сергей Фёдоров на скамейку ЦСКА?

«Салават Юлаев» находится в отличной форме – привёз семь из восьми очков с Дальнего Востока, потом обыграл «Ладу» и едва не совершил грандиозный камбэк в матче со СКА. Сегодня они примут дома действующих чемпионов, которых в этом сезоне уже обыгрывали. Главный вопрос по ЦСКА сейчас – когда мы увидим Сергея Фёдорова. Вот уже две недели главного тренера ЦСКА не слышно и не видно, а заменяющий его Равиль Якубов говорит, что они держат связь по телефону, при этом Фёдоров разговаривает с одышкой. Без наставника армейцы успели выйти в плей-офф, хотя проиграли четыре матча из семи и вновь опустились на седьмое место в Западной конференции. Появится ли Сергей Викторович на скамейке в матче в Уфе?

Что известно о состоянии Сергея Фёдорова:
Врио главного тренера ЦСКА – о состоянии Фёдорова: разговаривает с одышкой

⚽️ 18:00: Иордания — Южная Корея, Кубок Азии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Азии . 1/2 финала
06 февраля 2024, вторник. 18:00 МСК
Иордания
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Иордания остановить фаворитов турнира?

Для сборной Иордании нынешний Кубок Азии уже можно назвать историческим. До этого момента команда никогда не играла в полуфинале турнира, а теперь она находится в двух шагах от итоговой победы. В 1/8 финала Иордания высадила Ирак (3:2), забив два мяча в добавленное время. А дальше остановила Таджикистан благодаря автоголу после стандарта. Что касается корейцев, то они уже несколько раз показали характер. В плей-офф команда Юргена Клинсмана победила топовых соперников — Саудовскую Аравию и Австралию. Первых обыграли в серии пенальти, вторых — в дополнительное время. При этом корейцы дважды были на грани поражения в основное время, но спасались на последних минутах. Сейчас от сборной не ждут ничего, кроме как победы на турнире.

Как Иордания остановила Таджикистан:
Таджикистан сам закончил свою сказку на Кубке Азии
Таджикистан сам закончил свою сказку на Кубке Азии

⚽️ 22:45: «Байер» — «Штутгарт», Кубок Германии, 1/4 финала

Кубок Германии . 1/4 финала
06 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Байер» серию без поражений в сезоне?

Очень жаль, что одной из этих команд придётся покинуть Кубок Германии. «Байер» лидирует в чемпионате (да, он выше в таблице, чем «Бавария»), а «Штутгарт» входит в топ-3. Кубок — прекрасная возможность взять трофей, учитывая, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» уже вылетели. Кстати, «Байер» ещё ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне, хотя принимает участие сразу в трёх турнирах. Возможно, именно «Штутгарт» станет первым клубом, кто обыграет команду Хаби Алонсо? Или «Байер» всё же продлит впечатляющую серию?

Хаби Алонсо заинтересовал топ-клуб АПЛ:
«Челси» заинтересован в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера

⚽️ 23:00: «Мальорка» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
06 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли команда Захаряна с удобным соперником?

«Мальорка» — команда, с которой нужно считаться. Да, она занимает всего лишь 15-е место в Примере, но она уже выбила из Кубка Испании «Жирону» (3:2). Команда Хавьера Аггире забила три мяча в первом тайме, но после перерыва осталась вдесятером. Соперник сократил отставание в счёте до минимума, но островная команда выстояла. Правда, в последнее время «Реал Сосьедад» здорово играет против «Мальорки» — девять матчей без поражений. Кстати, клуб из Сан-Себастьяна брал Кубок Испании не так давно, а именно в сезоне-2019/2020. Повторит ли команда Арсена Захаряна результат в этом году? Для начала нужно обыграть «Мальорку» по сумме двух матчей (второй пройдёт 27 февраля).

В предыдущем матче «Реал Сосьедад» остановил лидера Примеры:
«Сосьедад» крупно помог «Реалу»! Остановили лидера, но потеряли несколько игроков
«Сосьедад» крупно помог «Реалу»! Остановили лидера, но потеряли несколько игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android