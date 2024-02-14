«Реал» обыграл «Лейпциг» в 1/8 ЛЧ, Овечкин забил в шестом матче подряд. Главное к утру

Мадридский «Реал» обыграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в шестом матче подряд впервые с 2018 года, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал шесть голевых передач и помог своей команде обыграть «Детройт Ред Уингз» (8:4). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 14 февраля