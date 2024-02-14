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«Реал» обыграл «Лейпциг» в 1/8 ЛЧ, Овечкин забил в шестом матче подряд. Главное к утру
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Мадридский «Реал» обыграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в шестом матче подряд впервые с 2018 года, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал шесть голевых передач и помог своей команде обыграть «Детройт Ред Уингз» (8:4). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» Мадрид благодаря голу Браима Диаса обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 ЛЧ.
  2. Александр Овечкин забил в шестом матче подряд в НХЛ. Это его лучшая серия с 2018 года.
  3. Шесть результативных передач Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт».
  4. Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить по буллитам «Бостон».
  5. Определились все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ.
  6. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
  7. Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Майами».
  8. Набравший 90-е очко в сезоне НХЛ Кучеров повторил достижение пяти мировых легенд.
  9. Гол Александра Овечкина не помог «Кэпиталз» обыграть «Колорадо»
  10. Рыбакина обыграла китаянку Линь и вышла в третий круг турнира в Дохе.
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