15 топ-событий среды: НХЛ, НБА, Спартакиада, Суперлига и 1/8 финала Лиги чемпионов

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Посмотреть все события 14 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Никита Кучеров наберёт 90-е очко в сезоне?

Российский форвард «Тампы» до сих пор идёт на первом месте в списке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона. Прямо сейчас на его счету 89 очков, а его результативная серия составляет семь матчей. Предстоящей ночью Кучеров может стать первым игроком, который разменяет 10-й десяток баллов, и от этого его отделяет всего одно голевое действие. С учётом нынешней формы Никиты, кажется, это не станет для него проблемой.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Александр Овечкин забьёт в шестом матче подряд?

«Русская машина» завелась — Александр не уходил со льда без заброшенной шайбы в пяти последних матчах, что помогло ему сократить отрыв от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 59 голов. При этом один рекорд Величайшего он недавно побил, став единоличным лидером по голам в пустые ворота. Овечкин явно на ходу — сможет ли он отличиться и в матче с «Колорадо»?

🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 февраля 2024, среда. 06:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дюрант и компания реабилитируются после поражения от «Голден Стэйт»?

Клуб из Аризоны «Финикс Санз» проиграл в последнем матче «Голден Стэйт Уорриорз» из-за победного трёхочкового броска Стефена Карри. Подопечные Фрэнка Вогеля улучшили свои результаты по сравнению с началом регулярного чемпионата. Трио Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била уже сыгралось и уверенно добывает победы для «Санз». «Финиксу» предстоит встреча на домашнем паркете с «Сакраменто Кингз», с клубом, против которого он испытывает некоторые проблемы в последнее время – три поражения в пяти матчах. Сумеет ли звёздное трио хозяев справиться с «королями»?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: дебют единственного приобретения «Лейкерс» по ходу сезона

В предстоящем домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Детройт Пистонс» должен дебютировать новичок клуба Спенсер Динвидди. «Озёрники» взяли разыгрывающего с рынка отказов – от игрока отказался «Торонто Рэпторс». Динвидди родился в Лос-Анджелесе и с нетерпением ждёт дебюта за свою любимую команду детства. Противостоять Леброну Джеймсу и компании будет аутсайдер Восточной конференции «Детройт», который выиграл всего лишь восемь игр из 52 в регулярном чемпионате. «Лейкерс» на подъёме, но смогут ли они победить в довольно простом на бумаге матче?

🎿 10:30 и 11:00: Лыжи — Спартакиада. Женский и мужской командные спринты

Интрига: возьмут ли Большунов и Степанова очередное золото?

В классической эстафете Александру Большунову не повезло. Из-за неоднородного состава сборная Архангельской области пришла к финишу лишь седьмой. В командном спринте ситуация получше — напарником Сан Саныча будет талантливый Савелий Коростелёв. Это явная заявка на победу!

У женщин тоже фаворитами будут представительницы Архангельской области. В паре побегут Мария Истомина и Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка в эстафете уже сотворила настоящее чудо. Сможет ли повторить успех в командном спринте?

🏒 12:00: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2024, среда. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Амур» одержать пятую победу подряд?

Хабаровчане под конец сезона включились в ожесточённую борьбу за восьмую строчку Восточной конференции — «тигры» выиграли пять из последних шести матчей, а победная серия составляет уже четыре игры. В последней из них жертвой «Амура» стал как раз «Трактор», победить которому не помог даже новоиспечённый рекордсмен клуба по очкам за один сезон Максим Шабанов. Сможет ли хабаровская команда продлить успешную серию и увеличить шансы на попадание в плей-офф?

🎾 14:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Доха, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Павлюченкова в 1/4 финала?

Анастасия Павлюченкова пока уверенно продвигается по сетке «тысячника» в Дохе. Сначала она обыграла финалистку прошлой недели Дарью Касаткину, а затем украинка Марта Костюк и вовсе после третьего гейма снялась с матча из-за плохого самочувствия. Теперь за место в четвертьфинале Павлюченкова сразится с шестой ракеткой турнира Маркетой Вондроушовой. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Будущая победительница дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Даниэль Коллинз — Катержина Синякова.

🎾 16:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 3), Роттердам, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Сафиуллин реванш за Брисбен?

Роман Сафиуллин начинает турнирный путь на «пятисотнике» в Роттердаме матчем с довольно опасным соперником — датчанином Хольгером Руне, посеянным под третьим номером. Теннисисты уже встречались в этом сезоне — в полуфинале Брисбена. И тогда сильнее был Руне. Победитель нового матча во втором раунде Роттердама сразится с кем-то из пары Чжан Чжичжэнь — Александр Шевченко.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли череповчане впервые обыграть «Спартак» в этом сезоне?

«Северсталь» мощно проводит концовку регулярки — «сталевары» проиграли всего 4 из 17 матчей в 2024 году, благодаря чему они смогли обеспечить себе участие в плей-офф. Прямо сейчас череповчане по дополнительным показателям обгоняют даже «Торпедо» — бывшую команду Андрея Козырева. Новый вызов для «Северстали» — впервые в сезоне обыграть «Спартак», который выиграл семь из восьми последних матчей. До этого красно-белые победили в обеих очных встречах.

Андрей Козырев ведёт «Северсталь» к новым рекордам: «Северсталь» обновила клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

🏐 19:00: «Белогорье» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 23-й тур

Интрига: устанет ли «Белогорье» побеждать?

«Белогорье» – в огне. Семь побед подряд: парни Александра Волкова обыграли всю первую тройку: «Зенит-Казань», «Локо», «Динамо». Пока лучшая серия в мужском волейболе. Впереди питерцы, которые тоже на ходу и тоже готовы биться за три очка после выездного поражения в Беларуси и домашнего – от новосибирцев. Но топ-5 ближе, чем кажется.

🎯 19:20: Биатлон — ЧМ-2024, мужчины, индивидуальная гонка

Интрига: удастся ли Йоханнесу Бё защитить ещё один титул чемпиона мира?

На ЧМ-2023 в Оберхофе Йоханнес Бё взял три личных золота. На ЧМ-2024 в Нове-Место норвежец отдал победу в спринте Стурле Легрейду, но сумел защитить титул в пасьюте. Получится ли у Йоханнеса вновь стать чемпионом мира в индивидуальной гонке или медаль уйдёт другому биатлонисту?

🏐 20:00: «Динамо ЛО» — «Локомотив», Суперлига (м), 23-й тур

Интрига: очередное испытание для «Локо» в матче с уважаемым середняком

Одна победа над «Югрой» в шести матчах для «Динамо» из Соснового Бора. Не лучшая статистика для того, чтобы принимать новосибирцев – и даже уставших новосибирцев. Но и парни Пламена Константинова сыграли два пятисетовика за неделю, последний из которых уступили на выезде «Белогорью». Если «Локо» не заберёт здесь нужные очки, то может отпустить лидеров ЧР «Зенит-Казань» ещё дальше.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Реал Сосьедад», ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько минут отыграет Захарян в первом матче плей-офф?

Нас в первую очередь интересует, как много времени получит Арсен Захарян. В прошедший уикенд россиянин отбегал 62 минуты в матче с «Осасуной» (0:1), а его команда не забила в Примере в третьей встрече подряд. На групповой стадии Лиги чемпионов клуб из Сан-Себастьяна обошёл «Интер» и выиграл квартет. Но сейчас дела у команды идут не лучшим образом. «Реал Сосьедад» упал на седьмое место в Ла Лиге, а отставание от топ-4 составляет 11 очков. «ПСЖ» почти прикончил интригу в чемпионате Франции. Парижане проиграли в Лиге 1 всего один раз, а ближайший преследователь отстаёт на 11 очков. Солидное преимущество! Теперь команда Луиса Энрике может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Вылета на стадии 1/8 финала испанскому тренеру могут не простить.

Мбаппе выйдет на матч в основном составе: Энрике сообщил, что Мбаппе выйдет в стартовом составе на матч ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Бавария», ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Бавария» за унижение в Леверкузене?

На бумаге всё понятно. «Бавария» — безоговорочный фаворит, «Лацио» ничего не светит. С другой стороны, в нынешнем сезоне мюнхенцы не так страшны, как в былые времена. Несколько дней назад «Бавария» влетела «Байеру» (0:3) в Бундеслиге, а атмосфера в команде, судя по всему, очень неспокойная. «Лацио» в этом сезоне штормит, но в последнее время команда обрела стабильность (пять побед в семи матчах Серии А). Впрочем, банда Маурицио Сарри обыгрывала «Кальяри», «Лечче» и «Фрозиноне», а «Бавария» всё-таки выступает на другом уровне. Три года назад соперники уже встречались на стадии 1/8 финала — тогда немецкая команда раскатала соперника в Риме (4:1). А потом справилась с ним и в Мюнхене (2:1). Как будет на этот раз?