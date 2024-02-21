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Минимальная победа «Интера» над «Атлетико», Овечкин продлил очковую серию. Главное к утру

«Интер» обыграл мадридский «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, дубль российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Джерси» со счётом 6:2, испанец Карлос Алькарас получил травму и покинул теннисный турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Главное к утру – в подборке чемпионата.