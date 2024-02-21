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21 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

Минимальная победа «Интера» над «Атлетико», Овечкин продлил очковую серию. Главное к утру
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«Интер» обыграл мадридский «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, дубль российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Джерси» со счётом 6:2, испанец Карлос Алькарас получил травму и покинул теннисный турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Главное к утру – в подборке чемпионата.

  1. «Интер» благодаря голу Арнаутовича обыграл мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов.
  2. Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Нью-Джерси».
  3. Алькарас получил травму и покинул турнир в Рио-де-Жанейро уже после первого круга.
  4. Романо: Мбаппе получит права на изображение по соглашению с «Реалом».
  5. Передача Панарина и 41 сейв Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом».
  6. Стало известно решение Модрича по предложению Анчелотти войти в тренерский штаб «Реала».
  7. Овечкин сократил отставание от Гретцки до 56 шайб.
  8. «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть ПСВ в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
  9. «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и сократил отставание от «Ливерпуля» до одного очка.
  10. Овечкин продлил свою очковую серию до девяти матчей.
  11. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом».
Все результаты игрового дня НХЛ 21 февраля
Все результаты игрового дня НХЛ 21 февраля
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12 топ-событий среды: Овечкин с Капризовым в НХЛ, «Барселона» в ЛЧ, а ещё теннис и Ф-1
12 топ-событий среды: Овечкин с Капризовым в НХЛ, «Барселона» в ЛЧ, а ещё теннис и Ф-1
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