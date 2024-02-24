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Захарян получил травму в матче Ла Лиги, «Байер» установил рекорд Германии. Главное к утру
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Российский полузащитник Арсен Захарян получил серьёзную травму в матче «Реала Сосьедад» в испанской Ла Лиге, «Байер» из Леверкузена установил новый рекорд Германии по длительности беспроигрышной серии, Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Арсен Захарян получил травму в матче с «Вильярреалом».
  2. «Байер» установил рекорд по длительности беспроигрышной серии среди немецких команд.
  3. Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США.
  4. Главный тренер «Реала Сосьедад» рассказал о тяжести травмы Арсена Захаряна.
  5. Райзен уверенно победил Сибскану в битве блогеров на турнире AMC Fight Nights 123.
  6. Хаби Алонсо не хочет становиться тренером «Баварии» из-за хаоса в мюнхенском клубе — TZ.
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  9. Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи».
  10. Первоначальное предложение «Реала» по Альфонсо Дэвису составит € 35–40 млн — Sky Sport.
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