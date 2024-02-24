Захарян получил травму в матче Ла Лиги, «Байер» установил рекорд Германии. Главное к утру
Российский полузащитник Арсен Захарян получил серьёзную травму в матче «Реала Сосьедад» в испанской Ла Лиге, «Байер» из Леверкузена установил новый рекорд Германии по длительности беспроигрышной серии, Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Арсен Захарян получил травму в матче с «Вильярреалом».
- «Байер» установил рекорд по длительности беспроигрышной серии среди немецких команд.
- Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США.
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