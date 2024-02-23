Насыщенное 24 февраля: смогут ли белорусы впервые выйти в финал ЧМ по пляжному футболу? А «Барса» поднимется на второе место в Примере?

19 топ-матчей субботы: Калинская и Хачанов в финалах, НБА, хоккей и битвы на ЧМ по пляжке

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто окажется сильнее в матче топ-5 клубов Восточной конференции?

Травма Джоэла Эмбиида сильно пошатнула позиции «Филадельфии Сиксерс» в Восточной конференции. Со здоровым центровым команда шла третьей на Востоке, а сейчас опустилась на пятую строчку. «Кливленд Кавальерс» же, напротив, провёл выдающийся отрезок в последнее время, в котором были две победных серии из восьми и девяти матчей. Но в последнем матче «рыцари» уступили «Орландо Мэджик» (109:116), а «Филадельфия» проиграла две встречи подряд. Кто же в итоге победит в противостоянии второго и пятого места Востока?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Кирилл Капризов 60-е очко в сезоне?

Матч с «Эдмонтоном» должен стать для российского форварда «дикарей» 50-м в этом сезоне. За 49 игр Капризов набрал 59 очков — забил 24 раза и сделал 35 голевых передач. Ещё одно результативное действие позволит Кириллу стать третьим россиянином после Никиты Кучерова и Артемия Панарина, добравшихся до отметки 60 очков в нынешней регулярке, а также может поместить его в 20 лучших бомбардиров лиги этого сезона.

🏀 6:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «олени» прервут победную серию «волков»?

«Миннесота Тимбервулвз» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с результатом в 39 побед при 16 поражениях. «Волки» не знают поражений на протяжении четырёх матчей кряду. При этом подопечные Криса Финча недавно на выезде обыграли «Милуоки Бакс» со счётом 129:105. Теперь же «Миннесоте» вновь предстоит встреча с «оленями» в регулярном чемпионате НБА. У «Милуоки» с приходом Дока Риверса в команду дела идут не лучшим образом. Сумеют ли гости навязать борьбу лидеру Запада?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: исправятся ли «Лейкерс» за поражение от «Голден Стэйт»?

После паузы на Матч всех звёзд НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 110:128. В матче не принимал участия лидер коллектива Леброн Джеймс. Сейчас же подопечным Дарвина Хэма предстоит встреча с «Сан-Антонио Спёрс». В составе «шпор» продолжает развиваться один из самых талантливых игроков НБА Виктор Вембаньяма. «Сан-Антонио» победил лишь в одном матче из последних 10 сыгранных в регулярном чемпионате, но в последней встрече с «Лейкерс» был сильнее – 129:115. Вембаньяма и компания сумеют что-то противопоставить «озёрникам»?

🏒 13:00: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ЦСКА обгонит «Торпедо» в таблице?

Накануне очной встречи армейцев от нижегородцев отделяет всего одно очко. С учётом того, что командам осталось провести по два матча, предстоящая игра может стать решающей в распределении итоговых мест в плей-офф. Подопечные Игоря Ларионова могут продолжить падение — «Торпедо» проиграло уже пять матчей подряд, поэтому красно-синие вполне могут воспользоваться неудачной формой соперника и заскочить на шестую строчку Запада.

🏐 16:00: «Факел» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 25-й тур

Интрига: поднимется ли «Зенит» в топ-5 чемпионата России?

В последнем туре «Факел» нанёс первое домашнее поражение «Локо», «Зенит СПб» буднично прошёл «Динамо-ЛО» в питерском дерби. И хотя команды вне топ-5 регулярки, но обе на подъёме после прошлых побед и представляют интерес в очном матче: питерцы наконец могут забраться в первую пятёрку, новоуренгойцы – остаться при своих, но подтянуться к девятой строчке.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли казанцы обеспечить место в топ-4 Востока?

В какой-то момент некоторые болельщики засомневались, сможет ли «Ак Барс» вообще попасть в плей-офф, но теперь команда из Татарстана очень близка к тому, чтобы начать погоню за Кубком Гагарина на своей площадке. Для этого нужно обыгрывать хабаровскую команду, которая практически наверняка в первом раунде отправится в гости к победителю Восточной конференции.

«Ак Барс» может начать плей-офф без одного из лидеров: Билялетдинов: Яшкин к старту плей-офф, скорее всего, не успеет восстановиться

🏒 17:00: «Спартак» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт репетиция первого раунда плей-офф?

Команды уже никуда не сдвинутся с четвёртого и пятого места на Западе соответственно, а это значит, что в первом раунде Кубка Гагарина мы увидим как минимум четыре матча с этой вывеской. В этом сезоне соперники сыграли три раза, и пока преимущество по личным встречам на стороне красно-белых — москвичи выиграли дважды, в то время как череповчане одержали только одну победу. Сможет ли команда Андрея Козырева, которая набрала отличный ход в 2024 году, восстановить равновесие?

☀️ 17:00: Бразилия — Иран, ЧМ-2024 по пляжному футболу, 1/2 финала

Интрига: Бразилия поборется за титул или снова оступится?

Первый полуфинал чемпионата мира – 2024 подарит зрителям невероятную интригу. Иран вот уже лет 10 представляет собой грозную силу в пляжном футболе, но его лучшее достижение на чемпионатах мира – третье место в 2017 году. Бразилия за свою историю выигрывала титул 14 раз (последний был в том же 2017-м), однако на последних турнирах она терпела неудачи: в 2021-м кудесников мяча в четвертьфинале отправил домой Сенегал, а в 2019-м – на той же стадии – Россия. Так что обеим командам есть что доказывать. В первую очередь себе и своим болельщикам.

🏆 🎾 18:00*: Анна Калинская (Россия, Q) — Ясмине Паолини (Италия), Дубай, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Анна первый титул в карьере?

Анна Калинская на наших глазах творит историю. До нынешнего сезона россиянка лишь трижды за карьеру смогла победить представительниц топ-10. А за неполные два месяца 2024-го ей проиграли уже четыре такие теннисистки, причём три из них — на «тысячнике» в Дубае. В полуфинале Анна и вовсе выбила из сетки действующую чемпионку и первую ракетку мира Игу Свёнтек. Теперь в битве за свой первый титул в карьере Анна сразится с не самой именитой итальянкой Ясмине Паолини. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами — в Портороже-2021 сильнее была Ясмине, а вот на Australian Open — 2024 уже не было равных Анне.

🏆 🎾 18:00*: Якуб Меншик (Чехия, SE)/Гаэль Монфис (Франция, WC) — Карен Хачанов (Россия, 2), Доха, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: добьётся ли Хачанов первого трофея в сезоне?

Карен Хачанов успешно прошёл по сетке Дохи, не отдав никому из соперников ни сета. Теперь до первого трофея ему остался лишь шаг. Но сделать это будет непросто, ведь противостоять россиянину будет либо юный Якуб Меншик, сенсационно выбивший из сетки первую ракетку турнира Андрея Рублёва, либо опытный Гаэль Монфис, которому Карен уже проигрывал. Тем не менее до заветного трофея остался всего лишь шаг, и его необходимо сделать!

⚽️ 18:00: «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлится ли победная серия «МЮ»?

В 2024 году «Юнайтед» набрал классный ход. Команда поднялась на шестое место в АПЛ и претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Но для этого важно сохранить текущую форму. На счету команды Эрика тен Хага четыре победы в последних четырёх турах. Впереди – домашняя встреча с нестабильным «Фулхэмом». Отличная возможность набрать очередные три очка и приблизиться к «Тоттенхэму» с «Астон Виллой».

Летом в «МЮ» окажется новый тренер? Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед» — Kicker

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Хетафе», Примера, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» поднимется на второе место в Примере?

«Барселона» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с «Наполи» в гостях. Не худший результат, но классно отражающий сезон каталонцев. Сине-гранатовые далеко не всегда заслуживают терять очки там, где это происходит. Из-за этого «Барса» идёт всего лишь третьей в Примере. Но после предстоящего матча с «Хетафе» есть шанс подняться на вторую строчку (в случае осечки «Жироны»). Удастся ли команде Хави набрать три очка?

☀️ 18:30: Беларусь — Италия, ЧМ-2024 по пляжному футболу, 1/2 финала

Интрига: смогут ли белорусы впервые в истории выйти в финал ЧМ?

Сборная Беларуси блистает на чемпионате мира по пляжному футболу. Команда испанского наставника Нико Альварадо провела четыре матча и одержала четыре победы. У белорусов получается всё, даже красиво прихлопнуть португальцев на последней секунде. Чтобы завоевать исторический титул, наши соседи должны выиграть ещё два матча. Но простыми они не будут. В полуфинале Беларуси противостоит опытная и мастеровитая сборная Италии – финалист ЧМ-2019. Есть ли у Бриштеля и компании шансы пройти дальше? Конечно! Но попотеть придётся.

⚽️ 20:30: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Лейпциг» выбьет «Баварию» из чемпионской гонки?

«Бавария» терпит бедствие. В первой игре плей-офф ЛЧ мюнхенцы уступили «Лацио» (0:1), из Кубка Германии давно вылетели, а в чемпионате отстают на восемь очков от «Байера». Главный тренер «Баварии» покинет клуб в конце сезона. Но зацепится ли команда вместе с ним за Бундеслигу? В предстоящем туре мюнхенцы принимают дома «РБ Лейпциг». Непростой соперник. «Быки» могут отобрать очки у «Баварии» и на 99% лишить их возможности забрать «салатницу». Или команда Тухеля всё же покажет свой экстра-класс?

🏒 22:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Никита Кучеров отдаст 60-й голевой пас в сезоне?

Прямо сейчас на счету российского гения из «Тампы» 59 результативных передач — даже если бы он не забил ни одного гола, то находился бы на 20-м месте в гонке бомбардиров НХЛ. Следующий ассист может стать для Кучерова юбилейным — бо́льшим количеством может похвастаться только Коннор Макдэвид, который помог партнёрам 64 раза. С учётом того, что Никита крайне редко уходит со льда без передач, стоит ожидать, что он разменяет седьмой десяток уже в матче с «островитянами».

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мощный ход «Арсенала» продолжится?

«Арсенал» пугает всю АПЛ. В последних пяти турах команда неизменно побеждала, забив при этом 21 гол. Лондонцы находятся в чемпионской гонке и надеются не выпасть из неё, как в прошлом сезоне. А впереди у них встреча с «Ньюкаслом». «Сороки» играют не так классно, как в чемпионате-2022/2023, да и травмы мучат команду Эдди Хау. В текущих кондициях «Арсенал» должен без проблем разобраться с «Ньюкаслом». Но АПЛ прекрасна тем, что необычный исход может произойти в любой встрече. Так что ждём отпор от «Ньюкасла».

🏒 23:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Рейнджерс» одержат 10-ю победу подряд?

«Парни с Бродвея» проводят впечатляющий отрезок — команда Питера Лавиолетта одержала девять побед подряд и теперь занимает первое место на Востоке по потерянным очкам. У «синерубашечников» есть все шансы продлить победную серию — «Филадельфия» не может обыграть их с апреля 2022 года, а в основное время — с апреля 2021-го.

🥊 23:00*: PFL vs Bellator: Вадим Немков — Бруно Каппелоцца

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как Немков проявит себя в тяжёлом весе?

Вадим Немков — один из самых талантливых и успешных российских бойцов последних лет. Ученик Фёдора Емельяненко несколько лет удерживал чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе, но теперь решил сменить дивизион. Дебют Вадима в дивизионе тяжеловесов состоится на объединённом турнире PFL и Bellator. Соперник россиянина Бруно Каппелоцца — крепкий, но не хватающий звёзд с неба боец. Однако хватит ли Немкову мощи в новом весе?