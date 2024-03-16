Первый гол Захаряна в Испании, Свёнтек вышла в финал в Индиан-Уэллсе. Главное к утру

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура с «Кадисом» (2:0), первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в финал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв украинку Марту Костюк (6:1, 6:2), норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на 10 км на Кубке мира с рекордным отрывом по времени. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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