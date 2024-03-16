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Аль-Фатех — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
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16 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Первый гол Захаряна в Испании, Свёнтек вышла в финал в Индиан-Уэллсе. Главное к утру
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура с «Кадисом» (2:0), первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в финал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв украинку Марту Костюк (6:1, 6:2), норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на 10 км на Кубке мира с рекордным отрывом по времени. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» обыграть «Кадис» в 29-м туре Ла Лиги.
  2. Ига Свёнтек вышла в финал WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, отдав Марте Костюк три гейма.
  3. Йоханнес Бё выиграл спринт с рекордным отрывом по времени
  4. «РБ Лейпциг» разгромил «Кёльн» и поднялся на четвёртое место в Бундеслиге.
  5. Стало известно, кого футболисты «Ливерпуля» видят в качестве нового тренера команды.
  6. Кафанов объяснил вызов Лодыгина в сборную России.
  7. Стало известно, почему Пётр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC
  8. Corriere della Sera: Иммобиле намерен покинуть «Лацио» из-за нападок со стороны фанатов.
  9. Стали известны подробности по поводу будущего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
  10. «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» благодаря голу Криштиану Роналду.
  11. Стало известно, где содержится задержанный форвард «Спартака» Промес.
  12. Кори Гауфф не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Марии Саккари.
Все результаты игрового дня НХЛ 16 марта
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