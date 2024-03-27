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27 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Итоги квалификации Евро – 2024, Рыбакина в полуфинале турнира в Майами. Главное к утру
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Стали известны все составы групп на Чемпионате Европы — 2024 в Германии, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла теннисистку из Греции Марию Саккари (7:5, 6:7, 6:4) и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон вновь сравнялся с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров сезона НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны все составы групп на Евро-2024.
  2. Рыбакина вышла в полуфинал WTA-1000 в Майами, переиграв Саккари.
  3. Маккиннон вновь сравнялся с Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров сезона НХЛ.
  4. Хвича Кварацхелия отреагировал на исторический выход сборной Грузии в финальную часть Евро.
  5. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт» в матче НХЛ, у Овечкина – «+1».
  6. Три передачи Панарина и 36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».
  7. Азаренко обыграла Путинцеву и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами.
  8. Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
  9. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  10. Состав «Интер Майами» может пополнить экс-игрок «Зенита».
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Все результаты игрового дня НБА 27 марта
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