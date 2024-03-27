Итоги квалификации Евро – 2024, Рыбакина в полуфинале турнира в Майами. Главное к утру
Стали известны все составы групп на Чемпионате Европы — 2024 в Германии, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла теннисистку из Греции Марию Саккари (7:5, 6:7, 6:4) и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон вновь сравнялся с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров сезона НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны все составы групп на Евро-2024.
- Рыбакина вышла в полуфинал WTA-1000 в Майами, переиграв Саккари.
- Маккиннон вновь сравнялся с Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров сезона НХЛ.
- Хвича Кварацхелия отреагировал на исторический выход сборной Грузии в финальную часть Евро.
- «Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт» в матче НХЛ, у Овечкина – «+1».
- Три передачи Панарина и 36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».
- Азаренко обыграла Путинцеву и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами.
- Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
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