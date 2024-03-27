Итоги квалификации Евро – 2024, Рыбакина в полуфинале турнира в Майами. Главное к утру

Стали известны все составы групп на Чемпионате Европы — 2024 в Германии, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла теннисистку из Греции Марию Саккари (7:5, 6:7, 6:4) и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон вновь сравнялся с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров сезона НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».