«Ливерпуль» вылетел из ЛЕ, Никита Кучеров — лучший бомбардир НХЛ. Главное к утру
«Ливерпуль» обыграл «Аталанту» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 1:0, но всё равно покинул турнир (1:3 по сумме двух матчей), российский нападающий Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2023/2024 со 144 набранными очками, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть французский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Аталанта» с Миранчуком уступила «Ливерпулю», но всё равно вышла в 1/2 финала Лиги Европы.
- Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
- Килиан Мбаппе принял окончательное решение по своему будущему в «ПСЖ».
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- Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/2024
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- «Монако» в феврале интересовался Фёдором Чаловым.
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