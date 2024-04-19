Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

19 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Лиги Европы

«Ливерпуль» вылетел из ЛЕ, Никита Кучеров — лучший бомбардир НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» обыграл «Аталанту» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 1:0, но всё равно покинул турнир (1:3 по сумме двух матчей), российский нападающий Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2023/2024 со 144 набранными очками, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть французский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Аталанта» с Миранчуком уступила «Ливерпулю», но всё равно вышла в 1/2 финала Лиги Европы.
  2. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
  3. Килиан Мбаппе принял окончательное решение по своему будущему в «ПСЖ».
  4. Стало известно возможное название нового клуба НХЛ.
  5. Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/2024
  6. «Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.
  7. «Монако» в феврале интересовался Фёдором Чаловым.
  8. Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ — 2024
  9. Эмилиано Мартинес не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче ЛК с «Лиллем».
  10. Три немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 29 лет.
  11. Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»
  12. «Рома» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Лиги Европы.
  13. Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 18 апреля.
Ваше расписание на сегодня:
Топ-события пятницы: старт сезона в Медиалиге, новый формат в Ф-1, финал в волейболе и РПЛ
Топ-события пятницы: старт сезона в Медиалиге, новый формат в Ф-1, финал в волейболе и РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android