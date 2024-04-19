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«Ливерпуль» вылетел из ЛЕ, Никита Кучеров — лучший бомбардир НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Аталанту» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 1:0, но всё равно покинул турнир (1:3 по сумме двух матчей), российский нападающий Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2023/2024 со 144 набранными очками, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть французский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».