«Барселона» заинтересована в Унаи Эмери, Кросби может сыграть на ЧМ-2024. Главное к утру
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону» после ухода Хави, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Синди Кросби может сыграть на чемпионате мира – 2024 в Чехии, российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Руане, проиграв в 1/4 финала Ангелине Калининой со счётом 4:6, 5:7. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Унаи Эмери может возглавить «Барселону» — TEAMtalk.
- Кросби может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2024.
- Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Руане, проиграв Ангелине Калининой.
- В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Хосепа Гвардиолы.
- Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв Кори Гауфф.
- Андрей Корешков проиграл Магомеду Умалатову решением судей на турнире PFL 3 в Чикаго.
- Салах намерен покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа.
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- «Ювентус» вырвал ничью в матче с «Кальяри» в 33-м туре Серии А.
- «Сан-Хосе» провёл худший полный сезон во всей НХЛ в XXI веке, «Чикаго» — в антитоп-5.
- Sport.es: Хави — кандидат №1 на пост нового главного тренера «Аякса».
- Шамиль Мусаев нокаутировал Логана Сторли на турнире PFL 3 в Чикаго.
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