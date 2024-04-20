«Барселона» заинтересована в Унаи Эмери, Кросби может сыграть на ЧМ-2024. Главное к утру

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону» после ухода Хави, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Синди Кросби может сыграть на чемпионате мира – 2024 в Чехии, российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Руане, проиграв в 1/4 финала Ангелине Калининой со счётом 4:6, 5:7. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Главные новости к утру в видеоформате «Чемпионата»: