Топ-события субботы: спринт в Ф-1, «Сити» — «Челси» и «Магнитка» — «Локо» в финале КХЛ

20 апреля в спорте: старт плей-офф в НБА, 25-й тур РПЛ, волейбол и турнир претендентов в шахматах. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Майами Хит» — «Чикаго Буллз», плей-ин НБА

Интрига: подопечные Споэльстры выйдут в плей-офф без Батлера?

«Майами Хит» в упорном матче стадии плей-ин уступил «Филадельфии Сиксерс» со счётом 104:105. Самое обидное для клуба из Флориды то, что лидер коллектива Джимми Батлер получил травму и не поможет команде на протяжении нескольких недель. Теперь подопечным Эрика Споэльстры предстоит сыграть с «Чикаго Буллз» за последнее место в плей-офф Восточной конференции. «Быки» недавно без особых проблем одолели «Атланту» (131:116) и находятся в отличной форме. Кто же в итоге выйдет на «Бостон» в плей-офф?

🏀 2:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз», плей-ин НБА

Интрига: Зайон героически сражался с «Лейкерс», но получил травму. «Короли» воспользуются шансом и выйдут в плей-офф?

«Нью-Орлеан Пеликанс» в первом матче стадии плей-ин играл с «Лос-Анджелес Лейкерс». Форвард команды Зайон Уильямсон раз за разом разделывался с защитными редутами «озёрников», но в концовке четвёртой четверти получил травму. В итоге баскетболист набрал 40 очков в матче, но его «пеликаны» уступили со счётом 106:110. «Сакраменто Кингз», вероятно, положил конец династии «Голден Стэйт Уорриорз», не позволив «воинам» пробиться в плей-офф. У «королей» все лидеры в полном порядке и жаждут поскорее выйти на «Оклахома-Сити Тандер» в постсезоне. «Нью-Орлеан» покажет что-то без Зайона?

🏎 6:00: Формула-1, Гран-при Китая. Спринт

Интрига: удержится ли Норрис впереди?

Дождь в третьем сегменте спринт-квалификации подарил нам неожиданную стартовую решётку на спринтерскую гонку. С первой позиции стартует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, рядом с ним — Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен уйдёт в бой только четвёртым. Успеет ли голландец за сто с небольшим километров гоночной дистанции выбраться на привычную для себя первую строчку?

🏎 10:00: Формула-1, Гран-при Китая. Квалификация

Интрига: как изменится расклад сил после спринта?

Изменение регламента Формулы-1 позволит командам поменять настройки машин по итогам спринтерской гонки. Но вот вопрос — как сильно это повлияет на расклады в основной квалификации уикенда? Вырвется ли «Ред Булл» далеко вперёд или ему сможет бросить вызов, скажем, «Феррари»? Будет ли «Мерседес» так же далеко посуху, как в пятницу? Как выступят все середняки чемпионата? В общем, вопросов хватает!

⚽️ 14:00: «Рубин» — «Локомотив», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» заскочит в топ-3?

«Локо» после жаркого дерби с ЦСКА, в котором упустил победный счёт и сыграл 3:3, по-прежнему находится рядом с группой лидеров. От армейцев команда Галактионова отстаёт по дополнительным показателям, а от «Динамо» — всего на одно очко. В случае победы в Казани есть шанс, что железнодорожники зафиксируются в топ-3. Правда, легко не будет: «Рубин», несмотря на два поражения подряд, остаётся крепким середняком, готовым отнимать очки у всех.

🏒 14:00: «Металлург» Мг — «Локомотив», финал Кубка Гагарина, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сравняет ли «Локомотив» счёт в серии?

Считается, что команды, которые отдыхали сильно дольше своих соперников по плей-офф, хуже начинают серии. Ярославский клуб считается безоговорочным фаворитом финала, но в первой игре «Металлург» большую часть игры выглядел быстрее и живее. Кроме того, непонятна ситуация с одним из лидеров «Локо» Максимом Шалуновым, который не смог доиграть первый матч до конца. От второй игры мы ждём и большего количества забитых голов.

⚽️ 16:30: «Балтика» — «Крылья Советов», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Игнашевича приблизится к спасению?

«Балтика» набрала ход в самый важный момент сезона и одержала две победы в трёх матчах. Шансы на сохранение прописки в элите теперь вполне реальные: команда уже в зоне стыков, а в случае набора очков и потерь у конкурентов может запрыгнуть ещё выше. «Крылья» же идут шестыми, выше «Спартака». Хорошая новость для «Балтики»: у самарцев, по сути, уже нет турнирных задач. Плохая: соперник всё равно мощный.

🏐 17:30: «Динамо» Москва — «Ленинградка», чемпионат России (женщины), серия за третье место, второй матч

Интрига: ждать ли реванша Москвы?

«Динамо» ещё ни разу по ходу этого сезона не проигрывало два матча подряд: сначала в серии за медали команда Константина Ушакова уступила «Локо» в пятом матче, затем – «Ленинградке», которую обыгрывала дважды на предварительном этапе чемпионата России (3:1 и 3:2). Но даже 32 очка Наталии Гончаровой (и "+25" полезности) и 18 командных блоков не позволили москвичкам оформить первую победу в серии.

⚽️ 19:15: «Манчестер Сити» — «Челси», Кубок Англии, 1/2 финала

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Интрига: «Сити» вылетит ещё и из Кубка?

На неделе команда Гвардиолы драматично вылетела из Лиги чемпионов. «Сити» полностью превосходил «Реал» по игре, но у Мадрида вновь включилась еврокубковая магия. Второго требла подряд уже точно не будет, но домашний дубль всё ещё можно оформить. Для этого нужно для начала пройти «Челси» и выйти в финал Кубка Англии. Обратный результат заставит Гвардиолу погрустить, ведь даже чемпионство ему пока далеко не обеспечено.

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Ахмат», РПЛ, 25-й тур

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Интрига: ЦСКА приблизит «Ахмат» к вылету?

«Ахмат» уже сложно представить не в РПЛ, но сейчас грозненцы как никогда близки к погружению в Первую лигу. После серии неудач команду возглавил Магомед Адиев, который чуть недавно не вывел Казахстан на Евро. Не помогло: «Ахмат» в первом же матче с новым тренером умудрился влететь «Балтике» дома 1:7. Грозненцы уже в зоне вылета, но уступают калининградцам лишь по дополнительным показателям. ЦСКА же остаётся в группе лидеров, отставая от «Динамо» на одно очко.

⚽️ 21:30: «Вулверхэмптон» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 34-й тур

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Интрига: «Арсенал» выпадет из чемпионской гонки?

Вы не подумайте, парни Артеты, конечно же, фавориты. Но «Вулверхэмптон» — та самая команда, которая на своём поле, как выяснилось, способна переиграть и «Манчестер Сити». «Арсенал» же, отдавший Гвардиоле первое место и теперь отстающий от него на два очка, вряд ли находится в хорошем настроении после неожиданного поражения от «Астон Виллы» и вылета из Лиги чемпионов. Снизу подпирает «Ливерпуль», так что очередная осечка может практически выкинуть Артету и его футболистов из чемпионской гонки.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 13-й тур

Интрига: не дрогнет ли Ян в ключевой партии всего турнира?

За два тура до завершения турнира претендентов Ян Непомнящий делит первое место с двумя соперниками: Гукешем Доммараджу (Индия) и Хикару Накамурой (США). И именно с Накамурой российский вице-чемпион мира должен сыграть в предпоследнем туре. Проигрывать категорически нельзя, а ничья на руку индусу, поэтому россиянин должен играть только на победу. Хикару – большой мастер и настоящий хитрец, но хочется верить, что и у Яна есть какой-то сильный вариант, который можно использовать при игре белыми, чтобы победить во что бы то ни стало.

🏀 22:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз», плей-офф НБА

Интрига: кто поведёт в первой серии плей-офф НБА сезона-2023/2024?

Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации начинается с матча между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Финикс Санз». «Волки» завершили регулярный чемпионат на третьем месте, а «солнечные» – на шестом. Команда во главе с Энтони Эдвардсом была лучшей в минувшей регулярке по игре в обороне – в среднем «Миннесота» пропускала 106,5 очка за матч. Теперь клубу из Миннеаполиса предстоит встреча со звёздами уровня Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била. Ожидается нешуточная борьба на паркете, ждём старта плей-офф НБА.