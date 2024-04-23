«Интер» — чемпион Италии, подробности скандала в «эль класико». Главное к утру
«Интер» обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре Серии А и оформил досрочное чемпионство, опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в скандальном моменте «эль класико», полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе ещё на один сезон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024.
- Опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в скандальном моменте «эль класико».
- Лука Модрич хочет остаться в мадридском «Реале» ещё на один сезон.
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