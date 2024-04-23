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23 апреля главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА

«Интер» — чемпион Италии, подробности скандала в «эль класико». Главное к утру
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«Интер» обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре Серии А и оформил досрочное чемпионство, опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в скандальном моменте «эль класико», полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе ещё на один сезон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024.
  2. Опубликован разговор рефери с арбитрами VAR в скандальном моменте «эль класико».
  3. Лука Модрич хочет остаться в мадридском «Реале» ещё на один сезон.
  4. Остон Мэттьюс попал в пятёрку игроков НХЛ, забросивших 70+ шайб за один сезон.
  5. Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик установил рекорд всех времён в истории плей-офф НХЛ.
  6. 27 сейвов Самсонова и передача Любушкина помогли «Торонто» обыграть «Бостон».
  7. «Каролина» снова обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 2:0, у Варламова 34 сейва.
  8. «Кардифф» требует от «Нанта» € 120 млн по делу погибшего в 2019 году Салы.
  9. «Просто ужасный провал». Известный агент оценил игру Георгиева, пропустившего семь шайб.
  10. Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» во втором матче плей-офф НБА.
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 23 апреля
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 23 апреля
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Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Челси», «Лацио» — «Ювентус», хоккей, баскетбол и волейбол
Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Челси», «Лацио» — «Ювентус», хоккей, баскетбол и волейбол
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 23 апреля
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 23 апреля
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