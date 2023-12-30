Интересное в спорте в последний день 2023 года. Можно расслабиться и отдохнуть! То, что вы не успели, возможно, было и не важно.

14 топ-событий 31 декабря: наши в НХЛ, зарубы лидеров НБА, дерби в АПЛ и «Тур де Ски»

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: а «Вашингтон» будет забивать?

Конечно, исторически плохой сезон Александра Овечкина сейчас в центре внимания — однако гигантские проблемы с атакой у всей столичной команды, которая выжимает менее двух шайб за игру. Возможно, поможет возвращение травмированного снайпера-ветерана Макса Пасиоретти, но игрок, не раз выбивааший 30 шайб за сезон, в прошлом году провёл лишь пять матчей из-за травм, и его форма остаётся большой загадкой. Впрочем, нынешний «Нэшвилл» играет сам и даëт играть другим.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Игорь Шестёркин вернуть свою прежнюю форму?

У Нью-Йорка появился новый король. У 37-летнего американца, который приходил в Большое Яблоко на роль бэкапа с минимальным контрактом, в этой регулярке сразу 10 побед в 12 матчах, в которых он выходил в старте. На этом фоне Игорь Шестёркин, который раньше единолично мог тащить команду с довольно унылой обороной, как-то подсдал, хотя пока не потерял статуса первого номера «Рейнджерс». «Тампа-Бэй» же остаётся крайне зависимой от формы Никиты Кучерова и пары других лидеров: костяк команды сильно поредел после двух кубков и необходимости залезать в потолок зарплат. Случится ли битва русских звёзд разного амплуа и кто одержит в ней верх?

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первое очное противостояние команд в нынешнем сезоне НБА

«Нью-Йорк Никс» в небольшом кризисе — ребята Тома Тибодо в последних пяти встречах потерпели три поражения. Последний раз «Нью-Йорк» проиграл «Орландо Мэджик» со счётом 117:108, где тяжёлый форвард Джулиус Рэндл оформил 38 очков, 12 подборов и шесть передач. Даже не помогли 20 очков тоже одного из лидеров нью-йоркской команды, разыгрывающего Джейлена Брансона.

«Индиана Пэйсерс» сумела оправиться от недавней серии поражений из четырёх игр, выиграв три из пяти последующих матчей, в том числе два подряд. Ранее «Индиана» обыграла «Чикаго Буллз» — 120:104 — где самым результативным игроком стал Майлз Тёрнер (24 очка), а Тайриз Халибёртон оформил исторический дабл-дабл из 21 очка и 20 передач.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Миннесота» продолжит доминировать на своей площадке?

Конечно, «Миннесота Тимбервулвз» — это не «Бостон Селтикс» по игре на своей площадке, но тем не менее у «волков» 13 побед и одно поражение на своём паркете. Примечателен тот факт, что «Миннесота» в среднем набирает 113,4 очка за игру — это даже не топ-15 нынешнего сезона, но это не мешает молодому коллективу занимать первое место на Западе. Все лидеры «Тимбервулвз» в строю, но есть вероятность, что центровой Карл-Энтони Таунс может пропустить встречу из-за травмы колена.

Между тем «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл две из последних трёх игр. У звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса примечательный день — ему исполняется 39 лет. В случае его участия в игре он поможет калифорнийскому коллективу улучшить соотношение побед и поражений на выезде, которое сейчас составляет 6-11. К этому добавим, что «Лейкерс» набирают в среднем 114,7 очка за игру, а пропускают в среднем 114,5 очка соответственно.

🎾 4:00: Диана Шнайдер (Россия) — Мирра Андреева (Россия), Брисбен, первый круг

Интрига: чем завершится первое российское дерби сезона-2024?

Теннисный тур, не дождавшись полноправного наступления 2024 года, уже 31 декабря начинает регулярные матчи нового сезона. И открывать программу женского турнира в Брисбене будут две россиянки, номинированные на приз «Новичок года WTA», — Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Этот приз достался в итоге 16-летней Мирре. А кто победит в их очном споре в Брисбене? Любопытно, что в сетке, рассчитанной на шесть кругов и 48 участниц, значатся сразу восемь представительниц России, и победительница матча Шнайдер — Андреева сыграет во втором раунде с четвёртой ракеткой турнира Людмилой Самсоновой, а значит, как минимум второе российское дерби на турнире уже обеспечено!

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 31 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обе команды испытывают трудности, но кому повезёт меньше всего?

«Даллас Маверикс» в последних девяти встречах потерпел шесть поражений. Это напрямую связано с травмой разыгрывающего Кайри Ирвинга, и такой команде, как «Даллас», очень тяжело выступать без такого звёздного игрока. Да, Лука Дончич может оформить 30-очковый трипл-дабл, но это недостаточно для того, чтобы регулярно одерживать победы. Всё-таки Кайри Ирвинг и Лука Дончич — один из самых динамичных дуэтов в НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, потерпел два поражения кряду, хотя, казалось бы, калифорнийцы наконец-то изменили ситуацию в свою пользу. Стефен Карри делает всё, что может, Клэй Томпсон продолжает испытывать трудности с броском. Дрэймонд Грин также далёк от того, чтобы вернуться после дисквалификации, и «воинам» придётся ответить на несколько серьёзных вопросов, если борьба продолжится. Каждый матч — это проверка для «Уорриорз».

🎾 7:00: Люка Ван Аш (Франция, SE) — Александр Шевченко (Россия), Брисбен, первый круг

Интрига: как начнёт сезон представитель топ-50 Александр Шевченко?

Александр Шевченко завершил прошлый год в топ-50, и теперь ему предстоит закрепиться в столь представительной группе. На старте турнира в Брисбене россиянину достался в соперники один из героев турнира NextGen ATP Finals в Джидде-2023 француз Люка Ван Аш. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Будущий победитель в следующем круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Хольгер Руне (первая ракетка турнира) — Макс Пёрселл.

🎿 14:15: «Тур де Ски» — гонка на 10 км, классика, женщины

Интрига: сможет ли кто-то перехватить лидерство у шведок?

После первого дня «Тур де Ски» шведки Линн Сван и Йонна Сундлинг захватили лидерство в общем зачёте многодневки. Сможет ли кто-то сбросить топовых спринтерш с первого места после классической разделки? Шансов на это не так и много, поскольку и Сван, и Сундлинг очень неплохо бегают и дистанции. Тем более их отрыв от главных конкуренток – 30 секунд и больше.

🏒 16:30: Швеция U20 — Финляндия U20, МЧМ-2024, групповой этап

Интрига: кто победит в вечном северном дерби?

«Тре Крунур» очень уверенно засушили канадскую сборную, при этом выглядели на голову выше оппонента как по движению, так и по командному мастерству. Теперь для того, чтобы закрепить первое место в группе, хозяевам МЧМ осталось победить любимых соседей, которые на этом турнире испытывают большие проблемы, проиграв немецкой сборной, поколение которой в этом году значительно уступает предшественникам. Однако на шведов у финнов всегда настрой особый, и даже беззвёздная финская команда, потерявшая лидеров из-за травм и скандалов, будет готова испортить новый год.

⚽️ 17:00: «Фулхэм» — «Арсенал», АПЛ, 20-й тур

Интрига: команда Артеты исправится за последний тур?

В последнем туре «Арсенал» упустил шанс вернуть первое место в АПЛ. Лондонцы на своём поле уступили «Вест Хэму». Теперь у Артеты новая встреча с сожителями – «Фулхэмом». В последних трёх турах «дачники» проигрывали, но на принципиальный матч с «Арсеналом» команда собраться в силах. Получится у «канониров» забрать три очка и получить шанс вернуться на вершину (в случае осечки «Ливерпуля»)?

⚽️ 17:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Борнмут», АПЛ, 20-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» прекратит беспроигрышную серию «Борнмута»?

«Тоттенхэм» мощно начал сезон, но травмы стали причиной спада «шпор». Команда Ангелоса Постекоглу занимает пятое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков. Шансы на чемпионство ещё не потеряны, но нужно не допускать таких поражений, как в матче с «Брайтоном» (2:4). Впереди у «Тоттенхэма» домашний матч с «Борнмутом». «Вишни» не проигрывают на протяжении семи туров и поднялись уже на 12-е место. Получится отобрать очки и у «шпор»?

🎿 17:00: «Тур де Ски» — гонка на 10 км, классика, мужчины

Интрига: когда норвежец Амундсен возглавит общий зачёт?

Норвежец Харальд Амундсен после снятия с «Тур де Ски» соотечественников Йоханнеса Клебо и Симена Крюгера стал фаворитом многодневки. Он прекрасно провёл коньковый спринт, пробившись в финал, и теперь на классической разделке может легко перехватить лидерство у француза Люка Шанава, победителя первого этапа.

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выиграет в последнем матче календарного года для России?

В родном для Кирилла Капризова Кузбассе уже наступит 2024 год, а его команда будет закрывать календарный год. Импульс от смены главного тренера пока не прошёл, команда при Джоне Хайнсе выиграла 11 матчей из 14: правда, в Западной конференции этого всё ещё не хватает для того, чтобы идти в зоне плей-офф. Их соперник — пожалуй, главный спящий фаворит всего сезона, который не привлекает большого медиавнимания, но сохранил своих главных звёзд летом и теперь готов устроить прощальный поход в этом составе.

🕰️ 23:55: пять минут до Нового года!

Интрига: успееете ли вы сжечь бумажку с заветным желанием, пока идёт бой курантов?

Кстати, подготовиться к празднованию Нового года можно с помощью наших материалов: