9 топ-событий среды: ключевые матчи в плей-офф КХЛ, ЧР по лыжам, баскетбол и волейбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 20 марта в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎿 11:30: Лыжи, чемпионат России — 2024, командный спринт, финал — женщины/мужчины
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
- 🏐 18:00: «Ленинградка» — «Динамо» Краснодар, Суперлига (женщины), 26-й тур
- 🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», Кубок Гагарина, 1/4 финала
- 🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — «Парма», Единая лига, группа А
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Колорадо» одержит седьмую победу подряд?
Игра «Эвеланш» — словно лавина, подобно прозвищу клуба, в последнее время сметает с пути всех соперников — «Колорадо» одержал уже шесть побед подряд и вплотную подобрался к лидерству в Западной конференции. «Сент-Луис» тем временем идёт на серии из четырёх побед и активно борется за уайлд-кард, а потому лёгкой прогулкой визит в Миссури для «лавин» точно не получится.
🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Вембаньяма остановит «Даллас»?
Все ближе дело движется к завершению регулярного чемпионата НБА, а «Даллас Маверикс» лишь набирает обороты. Команда во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом победила в пяти из шести последних матчей. При этом недавно забрала победу в концовке у действующего чемпиона «Денвер Наггетс» благодаря попаданию Ирвинга на последних секундах встречи. «Сан-Антонио Спёрс» уже давно выбыл из гонки за плей-офф НБА, поэтому на подопечных Грега Поповича не давит груз ответственности. Юный лидер клуба Виктор Вембаньяма показывает шикарный уровень игры для своего первого года в лиге и может со своими «шпорами» огорошить кого угодно.
🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: противостояние топ-команд Запада
Несмотря на травму Карла-Энтони Таунса, «Миннесота Тимбервулвз» продолжает бороться за самые высокие места в Западной конференции. На данный момент «волки» занимают второе место в турнирной таблице Запада и лишь по дополнительным показателям обходят действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс». «Самородки» в последнем матче уступили «Далласу», Кайри Ирвинг сотворил чудо и забросил шикарный бросок на последних секундах. Энтони Эдвардс тащит «Миннесоту» наверх, а с другой стороны Никола Йокич занимается тем же. Так кто же окажется сильнее?
🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: подберётся ли Никита Кучеров к Натану Маккиннону в гонке бомбардиров?
Борьба за «Арт Росс» становится всё более напряжённой, и перед очередным игровым днём отставание Кучерова от Маккиннона составляет два результативных действия. Канадец свой матч проведёт чуть раньше и получит шанс оторваться от форварда «Тампы», но ему не нужно обращать внимания на результаты главного соперника по гонке бомбардиров — от Никиты, как и всегда, ждут яркого хоккея, который при этом часто приносит «молниям» и ему самому результат.
🎿 11:30: Лыжи, чемпионат России — 2024, командный спринт, финал — женщины/мужчины
Интрига: Большунов будет отыгрываться после поражения
На чемпионате России в Малиновке время командных спринтов классическим стилем. После сенсационного поражения в классической разделке Александр Большунов побежит спринтерскую эстафету вместе с Савелием Коростелёвым. Сан Саныч, несмотря на состояние здоровья, вновь выйдет на старт. Эта команда будет фаворитом, но не таким явным, как в том случае, когда Большунов не болеет.
У женщин будет настоящая рубка. Несколько равных команд, которые способны биться за медали, выделить явных претендентов невозможно.
🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: смогут ли обладатели Кубка Континента вернуться в серию?
«Динамо» довольно неожиданно проиграло оба первых матча в серии с «Трактором». Ситуацию для бело-голубых усугубляет тот факт, что оба этих матча были домашними — теперь лучшей команде регулярного сезона придётся приложить ещё больше усилий, чтобы суметь перевернуть это противостояние в свою пользу. Если москвичи сыграют так, как во второй половине второй встречи, а также добавят в дисциплине, шансы на это у них будут.
🏐 18:00: «Ленинградка» — «Динамо» Краснодар, Суперлига (женщины), 26-й тур
Интрига: на какой позиции завершит регулярный сезон питерская команда?
Заключительный тур женской регулярки. У Ленинградки», которая полсезона шла второй и преследовала московское «Динамо», есть призрачные шансы всё-таки стать вице-лидером. Но для этого надо побеждать 3:0 или 3:1 и ждать осечки «Динамо-Ак Барс». В любом случае петербурженки уже в четвертьфинале и ждут соперниц по плей-офф чемпионата России.
🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», Кубок Гагарина, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Локомотив» увеличит преимущество с разобранным «Авангардом»?
«Локомотив», конечно, многим виделся фаворитом этой серии, однако вряд ли кто-то ожидал, что ярославцы не только увезут две победы из Омска, но и буквально уничтожат «ястребов» во второй встрече со счётом 7:0. Команда с Востока НХЛ пошла на крайние меры, уволив главного тренера Михаила Кравца. Вот только поможет ли эта отставка встряхнуть хоккеистов «Авангарда» или же ещё больше усугубит их эмоциональное состояние?
🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — «Парма», Единая лига, группа А
Интрига: «Локо» наконец обыграет пермский клуб?
Финалист прошлого розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в последнем матче в овертайме уступил ЦСКА, при этом за несколько минут до конца основного времени вёл с преимуществом в 10 очков. Сильно ли повлияет такое поражение на подопечных Александра Секулича? Так как в следующем матче краснодарский клуб ожидает соперник, которого они ещё ни разу в сезоне не обыгрывали – «Парма». «Локо» дважды проиграл пермской команде. Сделают ли хозяева паркета работу над ошибками?