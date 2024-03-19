9 топ-событий среды: ключевые матчи в плей-офф КХЛ, ЧР по лыжам, баскетбол и волейбол

Спортивный день 20 марта: смогут ли «Динамо» и «Авангард» перевернуть свои серии, а Большунов — отыграться после поражения? Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Колорадо» одержит седьмую победу подряд?

Игра «Эвеланш» — словно лавина, подобно прозвищу клуба, в последнее время сметает с пути всех соперников — «Колорадо» одержал уже шесть побед подряд и вплотную подобрался к лидерству в Западной конференции. «Сент-Луис» тем временем идёт на серии из четырёх побед и активно борется за уайлд-кард, а потому лёгкой прогулкой визит в Миссури для «лавин» точно не получится.

После этого матча у «Колорадо» начнётся домашняя серия, в которой может появиться русский дебютант: Н. Коваленко может дебютировать за «Колорадо» в ближайшей домашней серии клуба

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Вембаньяма остановит «Даллас»?

Все ближе дело движется к завершению регулярного чемпионата НБА, а «Даллас Маверикс» лишь набирает обороты. Команда во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом победила в пяти из шести последних матчей. При этом недавно забрала победу в концовке у действующего чемпиона «Денвер Наггетс» благодаря попаданию Ирвинга на последних секундах встречи. «Сан-Антонио Спёрс» уже давно выбыл из гонки за плей-офф НБА, поэтому на подопечных Грега Поповича не давит груз ответственности. Юный лидер клуба Виктор Вембаньяма показывает шикарный уровень игры для своего первого года в лиге и может со своими «шпорами» огорошить кого угодно.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 20 марта 2024, среда. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: противостояние топ-команд Запада

Несмотря на травму Карла-Энтони Таунса, «Миннесота Тимбервулвз» продолжает бороться за самые высокие места в Западной конференции. На данный момент «волки» занимают второе место в турнирной таблице Запада и лишь по дополнительным показателям обходят действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс». «Самородки» в последнем матче уступили «Далласу», Кайри Ирвинг сотворил чудо и забросил шикарный бросок на последних секундах. Энтони Эдвардс тащит «Миннесоту» наверх, а с другой стороны Никола Йокич занимается тем же. Так кто же окажется сильнее?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 марта 2024, среда. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: подберётся ли Никита Кучеров к Натану Маккиннону в гонке бомбардиров?

Борьба за «Арт Росс» становится всё более напряжённой, и перед очередным игровым днём отставание Кучерова от Маккиннона составляет два результативных действия. Канадец свой матч проведёт чуть раньше и получит шанс оторваться от форварда «Тампы», но ему не нужно обращать внимания на результаты главного соперника по гонке бомбардиров — от Никиты, как и всегда, ждут яркого хоккея, который при этом часто приносит «молниям» и ему самому результат.

Почему Никита Кучеров — лучший игрок НХЛ? Главный тренер «Тампа-Бэй» рассказал, почему считает Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ

🎿 11:30: Лыжи, чемпионат России — 2024, командный спринт, финал — женщины/мужчины

Интрига: Большунов будет отыгрываться после поражения

На чемпионате России в Малиновке время командных спринтов классическим стилем. После сенсационного поражения в классической разделке Александр Большунов побежит спринтерскую эстафету вместе с Савелием Коростелёвым. Сан Саныч, несмотря на состояние здоровья, вновь выйдет на старт. Эта команда будет фаворитом, но не таким явным, как в том случае, когда Большунов не болеет.

У женщин будет настоящая рубка. Несколько равных команд, которые способны биться за медали, выделить явных претендентов невозможно.

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли обладатели Кубка Континента вернуться в серию?

«Динамо» довольно неожиданно проиграло оба первых матча в серии с «Трактором». Ситуацию для бело-голубых усугубляет тот факт, что оба этих матча были домашними — теперь лучшей команде регулярного сезона придётся приложить ещё больше усилий, чтобы суметь перевернуть это противостояние в свою пользу. Если москвичи сыграют так, как во второй половине второй встречи, а также добавят в дисциплине, шансы на это у них будут.

🏐 18:00: «Ленинградка» — «Динамо» Краснодар, Суперлига (женщины), 26-й тур

Интрига: на какой позиции завершит регулярный сезон питерская команда?

Заключительный тур женской регулярки. У Ленинградки», которая полсезона шла второй и преследовала московское «Динамо», есть призрачные шансы всё-таки стать вице-лидером. Но для этого надо побеждать 3:0 или 3:1 и ждать осечки «Динамо-Ак Барс». В любом случае петербурженки уже в четвертьфинале и ждут соперниц по плей-офф чемпионата России.

🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», Кубок Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локомотив» увеличит преимущество с разобранным «Авангардом»?

«Локомотив», конечно, многим виделся фаворитом этой серии, однако вряд ли кто-то ожидал, что ярославцы не только увезут две победы из Омска, но и буквально уничтожат «ястребов» во второй встрече со счётом 7:0. Команда с Востока НХЛ пошла на крайние меры, уволив главного тренера Михаила Кравца. Вот только поможет ли эта отставка встряхнуть хоккеистов «Авангарда» или же ещё больше усугубит их эмоциональное состояние?

🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — «Парма», Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 20 марта 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Локо» наконец обыграет пермский клуб?

Финалист прошлого розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в последнем матче в овертайме уступил ЦСКА, при этом за несколько минут до конца основного времени вёл с преимуществом в 10 очков. Сильно ли повлияет такое поражение на подопечных Александра Секулича? Так как в следующем матче краснодарский клуб ожидает соперник, которого они ещё ни разу в сезоне не обыгрывали – «Парма». «Локо» дважды проиграл пермской команде. Сделают ли хозяева паркета работу над ошибками?