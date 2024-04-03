Топ-события четверга: битвы в НХЛ, «Челси» — «МЮ», «Локо» — «Трактор» в КХЛ и баскетбол

За чем следить 4 апреля: Кучеров и бомбардирская гонка, биатлонный марафон, «Ахмат» — «Оренбург» в Кубке и «Ливерпуль» в борьбе за титул.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют заклятые друзья?

Два непримиримых соперника, которые в прошлом году встречались в первом раунде, сейчас находятся в разных частях таблицы: «Нью-Джерси» из-за травм и проблем на последнем рубеже фактически потерял шансы на выход в плей-офф, а «Рейнджерс» бьются не только за первое место в дивизионе, но и во всём регулярном чемпионате. Будут ли «синерубашечники» экономить силы или постараются подобрать более удобного соперника в первом раунде?

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится ремейк серии плей-офф?

Два года подряд два соперника в синих джерси играли друг против друга в первом раунде. В 2024-м эта встреча уже вряд ли состоится, хотя теоретически она ещё возможна. «Торонто» нацеливается на второе место в дивизионе, которое может освободиться с учётом последних провалов «Флориды». «Тампа» после дедлайна обменов набрала могучий ход на фоне того, что Никита Кучеров рвётся к «Арт Россу», и сняла вопросы по своему попаданию в плей-офф после сложной первой половины сезона.

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🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «молниям» нужно побеждать, чтобы не выпасть из гонки за топ-1 Запада

«Бостон Селтикс» просто доигрывает регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, так как команда уже гарантировала себе первую строчку в Восточной конференции. «Оклахома-Сити Тандер» продолжает бороться с «Денвером» и «Миннесотой» за топ-1 Западной конференции. На данный момент «молнии» – вторые. Команде необходимо побеждать «кельтов», чтобы не отпускать соперников вперёд. Примечательно, что «Оклахома» ранее в сезоне уже обыгрывала «Бостон» (127:123). Сумеют ли гости в этот раз навязать борьбу настолько сильному коллективу?

🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

Интрига: команды могут потерять место в топ-6 своих конференций

На данный момент «Орландо Мэджик» занимает пятое место в Восточной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» расположился на аналогичной позиции в Западной конференции. Командам на пятки наступают конкуренты, которые хотят напрямую попасть в плей-офф. Поэтому матч очень важен для обоих клубов. В нынешнем сезоне «магические» и «пеликаны» встречались дважды, и каждой команде удалось по разу победить. Кто же окажется сильнее в тот момент, когда необходимо показывать максимальный результат здесь и сейчас?

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, марафон 40 км (мужчины)

Интрига: выиграет ли Карим Халили биатлонный марафон?

Биатлонисты не так уж и часто бегают гонки на длинные дистанции. Но российским спортсменам повезло. В программах чемпионата страны марафоны проходят каждый сезон. В гонке на 40 км будет восемь рубежей, а значит, нужно будет выдержать ещё и стрелковые испытания. Одним из фаворитов старта в Увате является Карим Халили. Член сборной страны стрелять умеет, да и бегать быстро тоже в его стиле. Но марафон — дело тонкое…

🏀 17:30: «Парма» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 04 апреля 2024, четверг. 17:30 МСК Парма Пермский край Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева недавно обыграли чемпиона Единой лиги, удастся ли закрепить успех?

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ понемногу движется к завершению. «Парма» закрепилась на пятой строчке группы «А», обгоняя «Енисей» на два очка. При этом в последнем матче чемпионата клуб из Перми обыграл действующего чемпиона лиги УНИКС со счётом 89:86. «Локомотив-Кубань» же тоже недавно побеждал казанский клуб, но затем успел проиграть ЦСКА на выезде. Встречи «Пармы» и «Локо» всегда получаются яркими на события. Команды провели между собой три матча в сезоне – два остались за пермяками, и одна ушла в актив краснодарцев. Кто же на этот раз выйдет победителем?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Трактор», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сыграет ли челябинский клуб со своим первым вратарём?

«Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы этого не оставим», — заявил Алексей Заварухин после первого матча в Ярославле. Можно долго спорить, намеренно ли Максим Шалунов выбивал Зака Фукале или нет, но факт остаётся фактом: канадец не довёл прошлый матч до конца, а вышедший на замену Сергей Мыльников не выручил. Теперь есть два основных вопроса: во-первых, сможет ли Фукале вернуться в матч или в серию вообще? Во-вторых, не разгорятся ли страсти после нескольких напряжённых эпизодов в первом матче?

⚽️ 19:30: «Ахмат» — «Оренбург», Кубок России, 1/4 финала, этап 2 (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из аутсайдеров РПЛ пройдёт дальше в Кубке?

«Ахмат» и «Оренбург» определят последнего участника следующей стадии Пути регионов Кубка России. Грозненский клуб в нынешнем розыгрыше турнира одержал всего одну домашнюю победу — обыграл «Крылья Советов» (3:1) в августе 2023 года. «Оренбург» в группе справился на выезде и с «Факелом» (1:0), и с «Сочи» (2:1). Впрочем, статистика очных матчей в Грозном на стороне «Ахмата». Хозяева одержали четыре победы при одной ничьей. В этих матчах они забили 12 мячей, а пропустили всего четыре. Ждём очередной победы «Ахмата»? Или «Оренбург» справится с соперником в Грозном?

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⚽️ 21:30: «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед», АПЛ, 31-й тур

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Интрига: сколько голов отгрузит атака мерсисайдцев?

Чемпионская гонка в АПЛ — вау! «Ливерпуль» возглавляет таблицу, но отрыв от третьей команды составляет всего три очка. Впереди у команды Юргена Клоппа простая на бумаге игра. «Шеффилд» не только занимает последнее место в таблице, но и пропустил уже 77 мячей. То есть в среднем ему забивают по 2,7 гола за игру. Исходя из таких цифр, главный вопрос: сколько атака «Ливерпуля» накидает сопернику? И ещё один штрих — мерсисайдцы обыгрывают «Шеффилд» в чемпионате в течение шести матчей подряд. В общем, перед матчем у фанатов «Шеффилда» нет даже малейшего повода для радости.

⚽️ 22:15: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 31-й тур

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Интрига: прервёт ли «Челси» неудачную серию в матчах с «МЮ»?

Ни «Челси», ни «Манчестер Юнайтед» не находятся в топ-4. Но разве матч от этого будет менее интересным? Любопытная деталь — «Челси» не обыгрывал соперника на домашнем стадионе с 2017 года. 1:1, 1:1, 0:0 — результаты трёх предыдущих матчей с участием команд на «Стэмфорд Бридж». Как будет на этот раз? «Челси» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах АПЛ в этом сезоне, а «МЮ» одержал только одну победу в последних четырёх встречах турнира.