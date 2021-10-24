Трусова первая после короткой программы, яркие матчи Барбашёва и Сорокина. Главное к утру

Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при Skate America, шайбы и ассисты Барбашёва, Тарасенко и Костина принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ, голкипер «Айлендерс» Сорокин оформил шатаут, Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутов в Bellator, а ПФК ЦСКА дома обыграл «Крылья Советов». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Трусова выиграла короткую программу на Skate America, Усачёва – 2-я, Синицына – 3-я.
2. Шайба Барбашёва и 2 ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес».
3. «Айлендерс» нанесли «Аризоне» 5-е поражение подряд, Сорокин сделал шатаут.
4. Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.
5. ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче с «Крыльями Советов».
6. Веттори победил Косту в главном бою турнира UFC.
7. «Аталанта» может продать Миранчука за € 15 млн, чтобы купить Бога.
8. «Вашингтон» отыгрался с 0:3, но уступил «Калгари», Кузнецов и Овечкин забили по голу.
9. Аслан Карацев вышел в финал Кубка Кремля, в двух сетах обыграв Карена Хачанова.
10. Ибрагимович стал 4-м футболистом, забившим гол в Серии А после 40 лет.
11. «Портленд» разгромил «Финикс», «Клипперс» уступили «Гриззлиз», несмотря на 41 очко Джорджа.
12. «Рейнджерс» выиграли после 0:2 за 6 минут до конца 3-го периода, у Панарина голевой пас.
13. Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова раздельным решением судей на Bellator 269.
14. «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ.
- 24 октября 2021
-
10:45
-
10:23
-
10:00
-
09:37
-
09:31
-
09:17
-
08:59
-
08:35
-
08:26
-
06:55
-
05:55
-
05:40
-
05:22
-
05:06
-
04:47
-
04:42
-
04:34
-
03:56
-
00:37
-
00:12
-
00:02
- 23 октября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:18
-
23:10
-
22:53
-
22:41
-
22:36
-
22:28
-
22:17
-
21:57
-
21:47
-
21:42