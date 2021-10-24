Трусова первая после короткой программы, яркие матчи Барбашёва и Сорокина. Главное к утру

Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при Skate America, шайбы и ассисты Барбашёва, Тарасенко и Костина принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ, голкипер «Айлендерс» Сорокин оформил шатаут, Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутов в Bellator, а ПФК ЦСКА дома обыграл «Крылья Советов». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Трусова выиграла короткую программу на Skate America, Усачёва – 2-я, Синицына – 3-я.

2. Шайба Барбашёва и 2 ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес».

3. «Айлендерс» нанесли «Аризоне» 5-е поражение подряд, Сорокин сделал шатаут.

4. Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.

5. ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче с «Крыльями Советов».

6. Веттори победил Косту в главном бою турнира UFC.

7. «Аталанта» может продать Миранчука за € 15 млн, чтобы купить Бога.

8. «Вашингтон» отыгрался с 0:3, но уступил «Калгари», Кузнецов и Овечкин забили по голу.

9. Аслан Карацев вышел в финал Кубка Кремля, в двух сетах обыграв Карена Хачанова.

10. Ибрагимович стал 4-м футболистом, забившим гол в Серии А после 40 лет.

11. «Портленд» разгромил «Финикс», «Клипперс» уступили «Гриззлиз», несмотря на 41 очко Джорджа.

12. «Рейнджерс» выиграли после 0:2 за 6 минут до конца 3-го периода, у Панарина голевой пас.

13. Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова раздельным решением судей на Bellator 269.

14. «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ.