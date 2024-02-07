Овечкин приблизился к Гретцки, Клопп готов возглавить «Барселону». Главное к утру
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Монреалем» и на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов отказаться от отпуска после ухода из клуба и возглавить «Барселону», мадридский «Реал» пригласил «Аль-Наср» с Роналду сыграть матч открытия на новом «Бернабеу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ.
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради «Барселоны» — журналист Ромеро.
- Мадридский «Реал» пригласил «Аль-Наср» с Роналду сыграть матч открытия на новом «Бернабеу».
- Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Монреалем».
- «Байер» обновил рекорд по серии игр без поражений, не уступив в 30-м матче кряду.
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