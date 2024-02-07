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7 февраля: главные новости спорта, результаты НБА, результаты НХЛ, трансферы

Овечкин приблизился к Гретцки, Клопп готов возглавить «Барселону». Главное к утру
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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Монреалем» и на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов отказаться от отпуска после ухода из клуба и возглавить «Барселону», мадридский «Реал» пригласил «Аль-Наср» с Роналду сыграть матч открытия на новом «Бернабеу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ.
  2. Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради «Барселоны» — журналист Ромеро.
  3. Мадридский «Реал» пригласил «Аль-Наср» с Роналду сыграть матч открытия на новом «Бернабеу».
  4. Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Монреалем».
  5. «Байер» обновил рекорд по серии игр без поражений, не уступив в 30-м матче кряду.
  6. ESPN назвало три трансферные цели «МЮ». Среди них — один из лидеров «Баварии».
  7. Салах побьёт трансферный рекорд Неймара в случае перехода в «Аль-Иттихад».
  8. Стали известны новые подробности по выбору главного тренера «Барселоны».
  9. Энди Маррей установил личный антирекорд по поражениям, уступив в шестой встрече подряд.
  10. Волкановски: я пил алкоголь каждый день четыре недели до поединка с Махачевым.
  11. «Эдмонтон» прервал 16-матчевую победную серию, уступив «Вегасу» в гостях.
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