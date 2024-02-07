Овечкин приблизился к Гретцки, Клопп готов возглавить «Барселону». Главное к утру

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Монреалем» и на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов отказаться от отпуска после ухода из клуба и возглавить «Барселону», мадридский «Реал» пригласил «Аль-Наср» с Роналду сыграть матч открытия на новом «Бернабеу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Все результаты игрового дня НХЛ 7 февраля