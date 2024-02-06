17 топ-матчей среды: наши в теннисе, «Эдмонтон» и рекорд, кубки — в футболе

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Вашингтон» четырёхматчевую серию поражений?

«Вашингтон» провалил заключительный отрезок перед Матчем звёзд НХЛ, потерпев четыре поражения кряду, набрав в столь неудачной серии всего одно очко. После полуторанедельного перерыва «столичная» команда получает шанс прервать серию поражений, к тому же для этого вполне подходящий соперник – так же не хватающий звёзд с неба «Монреаль». Важно заметить, что этот матч станет первым для «Кэпиталз» после того, как Евгений Кузнецов покинул расположение клуба из-за вхождения в Программу помощи игрокам НХЛ.

🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли гости вторую победу под руководством Дока Риверса?

Смена главного тренера в «Милуоки Бакс» пока проходит явно не так, как планировали руководители клуба НБА. Команда проиграла три из четырёх встреч под руководством Дока Риверса. При этом в следующем матче сыграет на выезде с сильным «Финикс Санз», который отлично разогнался в регулярном чемпионате. Трио Дюранта, Букера и Била принесло «солнечным» 10 побед в 13 последних матчах. Это уже далеко не тот клуб из Аризоны, который был в начале сезона. Интересно будет посмотреть за тем, как проявит себя коллектив под руководством Риверса в противостоянии с настолько сильным соперником.

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Эдмонтон» выдающуюся победную серию?

Последний раз Коннор Макдэвид и его партнёры терпели поражение 20 декабря 2023 года, когда «нефтяники» на выезде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3). С тех пор «Ойлерз» набрали сумасшедший ход, выдав 16-матчевую победную серию, в том числе не потерпев ни одного поражения за весь январь. Сможет ли действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» помешать «Эдмонтону» повторить один из главных рекордов в истории НХЛ по продолжительности победной серии? Сейчас Макдэвид и Ко находятся в одном шаге от повторения достижения, установленного в НХЛ ещё в прошлом веке.

Кем и когда был установлен рекорд НХЛ по продолжительности победной серии в одном сезоне? «Эдмонтон» приблизился к рекордной победной серии в НХЛ

🎾 9:00*: Дарья Касаткина (Россия, 7) — Эшлин Крюгер (США, Q), Абу-Даби, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли первая ракетка России до второго финала в сезоне?

Дарья Касаткина в этом сезоне уже играла в финале турнира в Аделаиде. И теперь 26-летняя россиянка пытается повторить свой успех. Но для начала надо справиться во втором круге турнира в Абу-Даби с перспективной теннисисткой Эшлин Крюгер, которая в своё время выиграла юниорские турниры Orange Bowl и US Open в паре. Дарья раньше ещё не встречалась с 19-летней американкой. Победительница матча в 1/4 финала сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Мария Саккари.

🎾 11:00*: Анастасия Севастова (Латвия, SR) — Элина Аванесян (Россия, 6), Клуж-Напока, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Севастова первый турнир после двухгодичной паузы?

Анастасия Севастова пытается вернуться в WTA-тур после двухлетнего отсутствия. В первом матче на турнире в Клуж-Напоке латвийская теннисистка уверенно разобралась с румынкой Андреа Миту. Дальше ей предстоит сразиться с 21-летней россиянкой Элиной Аванесян. Ранее девушки не пересекались на корте. Победительница дальше сыграет либо с Кларой Таусон, либо с Жаклин Кристиан.

⛸️ 13:15: Фигурное катание — первенство России, ПП девушек и юношей

Интрига: удержат ли ученики Тутберидзе лидерство?

Маргарита Базылюк и Арсений Федотов уверенно захватили промежуточное лидерство после короткой программы. Но в произвольной перед ними стоит непростая задача, потому что соперники также владеют элементами ультра-си.

Базылюк преследует одногруппница Алиса Двоеглазова, уступающая менее балла, а третьей идёт Софья Дзепка. Федотов оторвался от остальных фигуристов сильнее: пять баллов отделяют его от Николая Угожаева, следом расположился Марк Лукин. Удивительно, но главный соперник Арсения, Лев Лазарев, пока находится на пятом месте. Он ошибся на тройном акселе и теперь будет отыгрываться.

🎾 15:00*: Нурия Парризас-Диас (Испания, LD) — Анна Блинкова (Россия, 3), Клуж-Напока, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Блинкова второй раз победить в Румынии?

Чемпионка Клуж-Напоки-2022 Анна Блинкова пытается снова добраться до титула на этом турнире. 25-летняя россиянка уже уверенно прошла в первом круге швейцарку Симону Вальтерт, причём с «баранкой», и теперь попытается справиться с испанкой Нурией Парризас-Диас. Теннисистки ранее встречались один раз — в Мадриде-2023 сильнее оказалась Нурия. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке либо с Хэрриет Дарт, либо с кем-то из пары Элизабетта Коччаретто — Эмилиана Аранго.

🏐 18:00: «Белогорье» — «Динамо», Суперлига (м), 21-й тур

Интрига: продолжат ли белгородцы сносить лидеров?

Третья и четвёртая команды Суперлиги — разделяют их три очка. Матч в Туле станет проверкой для обеих: насколько каждая, несмотря на физическую усталость, способна сыграть важнейшие очки. Если одна сейчас на эмоциональном подъёме после победы в «Классике волейбола», вторая переживает домашнее поражение от питерского «Зенита». Им москвичи не проигрывали 0:3 с декабря 2019 года.

⚽️ 18:00: Иран — Катар, Кубок Азии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится битва за финал Кубка Азии?

Катар — действующий обладатель Кубка Азии. На домашнем ЧМ-2022 команда ничего не показала, но на континентальном турнире снова близка к успеху. Катарцы прорвались в полуфинал, где их ждёт мощный Иран. «Принцы Персии» трижды побеждали на Кубке Азии, но последний трофей датирован 1976 годом! Удивительные цифры для топ-сборной континента. Теперь Иран близок к шансу побороться за кубок, а Катар — ко второму финалу за два турнира. Кто окажется сильнее?

🎯 19:20: Биатлон — ЧМ-2023, смешанная эстафета

Интрига: а пройдёт ли на чемпионате мира первая гонка?

Да-да, на данный момент речь идёт не о победителе, а о том, будет ли он вообще определён. За сутки до старта главного турнира биатлонного сезона обстановка в Нове-Место была печальной: непогода серьёзно повредила трассу. IBU обещает привести всё в приемлемое состояние, но пока уверенности в том, что всё пройдёт по расписанию, нет. Но если гонка состоится, то фаворитами в ней будут норвежцы. Все остальные же будут бороться именно с мощными скандинавами.

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Ростов», Зимний кубок РПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Спартак М Москва, Россия Не начался Ростов Ростов-на-Дону, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт противостояние Карпина и Абаскаля?

Клубы РПЛ активно готовятся к рестарту сезона. «Спартак» и «Ростов» примут участие в Зимнем кубке, который пройдёт в ОАЭ. Также в турнире сыграют местный «Шабаб Аль-Ахли» и казахстанский «Кайрат». Без сомнений, матч российских команд — самый интересный. Да и встреча Карпина со «Спартаком» всегда преподносит эмоции. Интересно посмотреть и на красно-белых: что же Абаскаль тренирует в закрытом от СМИ режиме?

⚽️ 20:00: Нигерия — ЮАР, Кубок Африки, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Осимхен выведет Нигерию в финал?

Сборная Нигерии перед стартом Кубка Африки считалась одним из фаворитов. Многие из топ-команд покинули турнир рано, а вот нигерийцы добрались до 1/2 финала. Впереди у «суперорлов» битва с ЮАР. Южноафриканцы на Кубке Африки удивляют: в 1/8 финала они обыграли Марокко (2:0), а следом выбили симпатичную сборную Кабо-Верде (0:0, 2:1 пен.). Теперь — битва с Нигерией. Ждём ещё одну сенсацию? Или Виктор Осимхен и компания окажутся в финале?

🏐 20:00: «Зенит СПб» — «Локомотив», Суперлига (м), 21-й тур

Интрига: питерцы могут зацепить очки дома против несвежих новосибирцев?

Питерский «Зенит» куражится, а их соперников — как и всю топ-3 — штормит. В предыдущем туре под ноль проиграли и «Зенит-Казань», и «Локомотив», и «Динамо». Последние уступили как раз при домашних трибунах подопечным Серджо Бузато. По слухам, итальянец вообще может заменить Виктора Сидельникова на посту главного тренера. А после таких побед шансов у иностранного специалиста ещё больше. Если команда из Санкт-Петербурга переживает всплеск, Новосибирск не может проявить характер в матче с аутсайдером. Что будет на этот раз?

⚽️ 22:30: «Страсбург» — «Гавр», Кубок Франции, 1/8 финала

Интрига: Кузяев приблизится к Кубку Франции?

«Гавр» проводит неплохой сезон. В Лиге 1 скромный клуб идёт в середине таблицы, а в Кубке прошёл две стадии. Впереди — выезд к «Страсбургу» в 1/8 финала. Не самый лёгкий соперник, но и бояться команде, за которую выступает Далер Кузяев, нечего. Тем более что в последнем туре чемпионата «Гавр» не проиграл одной из сильнейших команд Франции — «Монако».

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Челси», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: зацепится ли «Челси» за следующий этап Кубка Англии?

В чемпионате Англии у «Челси» всё плохо. 11-е место после 23 туров и минимальные шансы на попадание хотя бы в Лигу конференций. Кубки — спасение сезона для команды. В Кубке лиги «Челси» вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем». А вот в Кубке Англии в домашней игре 1/16 финала лондонцы скатали нулевую ничью с «Астон Виллой». Теперь — переигровка и выезд в Бирмингем. Тяжёлое испытание для «Челси», учитывая, что в чемпионате «Вилла» борется за путёвку в ЛЧ.

В Почеттино пока что верят? «Челси» не хочет увольнять Почеттино посреди сезона из-за возможного нарушения ФФП

⚽️ 23:00: Кот-д'Ивуар — ДР Конго, Кубок Африки, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: хозяева турнира доберутся до финала?

История Кот-д'Ивуара на Кубке Африки — 2023 удивительна. Команда считалась одним из двух-трёх главных фаворитов, собрался мощный состав, но в группе ивуарийцы набрали всего три очка и дважды проиграли (особенно эпично влетели Экваториальной Гвинее — 0:4). В плей-офф команда попала с третьего места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. А перед 1/8 финала руководство уволило тренера Жана-Луи Гассе. В плей-офф у команды «попёрло»: сначала по пенальти выбили действующего чемпиона Сенегал (1:1, 5:4 пен.), а затем в дополнительное время разобрались с Мали (2:1). Теперь ивуарийцев ждёт матч с ДР Конго, за которую выступает вингер «Спартака» Тео Бонгонда. Кого мы увидим в финале: игрока РПЛ или сборную-хозяйку Кубка Африки?

Форвард сборной Кот-д’Ивуара пропустит матч из-за глупости: Автор победного гола Кот-д'Ивуара пропустит полуфинал КАН из-за празднования

⚽️ 23:30: «Атлетико» — «Атлетик», Кубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: шанс для «Атлетико» забрать Кубок Испании

В розыгрыше Кубка Испании осталось всего четыре команды. «Атлетико» — самая сильная из них. В полуфинале «матрасники» примут дома «Атлетик» из Бильбао. Не самый простой соперник, однако фактор своего поля и сила состава играют за команду Симеоне. Да и Кубок «Атлетико» не выигрывал с 2013 года. Отличный шанс выйти в финал и забрать трофей.