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18 февраля главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты UFC

Овечкин прервал голевую серию, «Ман Сити» с трудом спасся от «Челси». Главное к утру
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал великолепную серию матчей с заброшенными шайбами, «Манчестер Сити» с трудом ушёл от поражения в домашнем матче АПЛ с лондонским «Челси», результативный пас нападающего Никиты Кучерова не помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» уйти от разгромного поражения с девятью пропущенными шайбами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Результативный пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть в гостях «Монреаль».
  2. «Манчестер Сити» благодаря голу на последних минутах вырвал ничью в матче с «Челси».
  3. «Тампа» разгромно проиграла «Флориде», пропустив девять шайб, у Кучерова голевая передача.
  4. «Аталанта» разгромила «Сассуоло», Миранчук поучаствовал в двух голевых атаках.
  5. Алькарас сенсационно уступил Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.
  6. Мераб Двалишвили одолел Генри Сехудо на UFC 298.
  7. Роман Копылов досрочно уступил Энтони Эрнандесу на UFC 298 и прервал победную серию.
  8. Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Нант» в 22-м туре Лиги 1.
  9. Пауло Коста уступил Роберту Уиттакеру в соглавном бою UFC 298.
  10. Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и забрал чемпионский пояс UFC.
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