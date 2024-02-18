Овечкин прервал голевую серию, «Ман Сити» с трудом спасся от «Челси». Главное к утру

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал великолепную серию матчей с заброшенными шайбами, «Манчестер Сити» с трудом ушёл от поражения в домашнем матче АПЛ с лондонским «Челси», результативный пас нападающего Никиты Кучерова не помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» уйти от разгромного поражения с девятью пропущенными шайбами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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