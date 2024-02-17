24 топ-события воскресенья: Спартакиада, бой россиянина в UFC, много футбола и хоккея

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Посмотреть все события 18 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: войдёт ли Кучеров в топ-10 лучших российских снайперов НХЛ?

Никита Кучеров проводит очередной выдающийся сезон – лидирует в гонке бомбардиров с 93 очками в 54 матчах, а его результативная серия на данный момент насчитывает девять матчей, за которые он забросил восемь шайб и сделал 10 передач. Сейчас он практически вплотную подобрался к десятке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Нет сомнений, что скоро он потеснит с 10-го места Павла Дацюка (314 голов), вопрос в том, случится ли это уже в ближайшем матче с «Флоридой»? Дубля будет достаточно, чтобы разделить 10-е место с Волшебником.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторит ли Овечкин собственный рекорд 18-летней давности?

Александр Овечкин по-настоящему вернулся и делает то, что ему всегда удавалось лучше всех в мире – забивать. На первые шесть голов в нынешнем сезоне у него ушло более трёх месяцев и 30 матчей, на последние шесть голов – ровно шесть матчей. Теперь капитан «Вашингтона», мощно возобновивший погоню за Уэйном Гретцки, может повторить собственный рекорд 18-летней давности. Для этого ему надо продлить голевую серию до семи игр – такого с ним не случалось со времён своего дебютного сезона в НХЛ.

🥊 6:00*: Роман Копылов (Россия) — Энтони Эрнандес (США), UFC 298

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Копылов выйдет на серию из пяти побед?

Роман Копылов — один из самых ярких российских бойцов в UFC. После провального старта в промоушене наш соотечественник сумел резко прибавить, выиграв четыре последних боя. Теперь его ждёт самое непростое испытание в заокеанской карьере: Энтони Эрнандес очень опасен в стойке и весьма хорош в партере. Но и Роман превратился в топового спортсмена — высокий уровень Копылова отмечают даже такие звёзды, как Исраэль Адесанья.

🥊 8:00*: Александр Волкановски (Австралия) — Илия Топурия (Испания), UFC 298

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Волкановски действительно состарился?

Ареол непобедимости вокруг Александра Волкановски разрушил Ислам Махачев, дважды победивший австралийскую суперзвезду. Но то было в лёгком весе, а в полулёгком дивизионе Волк по-прежнему остаётся королём. Сбросить его с трона хочет Илия Топурия — грузинский испанец ведёт себя очень нагло и всячески копирует Конора Макгрегора. Топурия уверяет окружающих, что Волкановски уже старик: возможно, Илия хочет убедить в этом прежде всего самого себя?

🎿 9:00: Лыжи — Спартакиада-2024. Женский марафон, 50 км

Интрига: какую дистанцию побегут лыжницы?

Главная интрига заключительной лыжной гонки на Спартакиаде-2024 в Тюмени — какую дистанцию побегут участницы женского марафона? По программе должна пройти гонка на 50 км классикой, но свои коррективы может внести мороз. Решение будет принято за час до старта. В заявочном листе 61 спортсменка, но на старт точно выйдут меньше. Главный фаворит — Анастасия Кулешова, с которой будут бороться Татьяна Сорина и Мария Истомина.

🎯 9:30: Биатлон — Спартакиада-2024. Женский масс-старт

Интрига: Сливко, Гореева или девушки Шашилова?

Главная интрига женского биатлонного масс-старта на Спартакиаде-2024 в Златоусте — пустят ли спортсменки группы Михаила Шашилова ещё кого-то на пьедестал. Старший тренер сборной России подвёл свою команду к главному старту сезона в идеальной форме. Пожалуй, бросить им вызов могут только Виктория Сливко и Анастасия Гореева.

🏒 10:00: «Амур» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Амур» серию побед?

Пока конкуренты терпят поражения, «Амур» выиграл шесть матчей подряд и уже успел не только подняться на восьмую строчку Востока, но и создать себе некоторый задел. Комфортным его, впрочем, не назовёшь, а завершать регулярку придётся на выезде матчами с «Магниткой», «Ак Барсом» и «Трактором», так что сегодняшняя игра с «Барысом» значит очень многое. Смогут ли хабаровчане продолжить свою великолепную серию – самую длинную из активных в лиге на данный момент?

🎾 10:00*: Мирра Андреева (Россия) — Питон Стирнс (США), Дубай, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится первый матч Мирры Андреевой после АО?

Мирра Андреева возвращается в тур после поражения в четвёртом круге АО. В основную сетку «тысячника» в Дубае 16-летняя россиянка попала после нескольких отказов от участия топовых игроков. Первой соперницей Мирры станет американка Питон Стирнс, с которой они ещё не играли. Будущая победительница далее сразится с седьмой ракеткой турнира Маркетой Вондроушовой.

⛸️ 11:30: Фигурное катание — Спартакиада-2024: произвольная программа (пары, женщины)

Интрига: увезут ли ученики Тутберидзе два золота?

В последний день Спартакиады фигуристы разыграют два оставшихся комплекта наград: произвольные программы покажут спортивные пары и одиночницы. У группы Этери Тутберидзе есть шанс увезти две золотые медали, но всё зависит не только от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, но и от их соперников.

Пара «Хрустального» не была безупречна в короткой программе на параллельном прыжке, и первое место с отрывом около 3,5 балла заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За третье место ожидается заруба между Юлией Артемьевой/Алексеем Брюхановым и Натальей Хабибуллиной/Ильёй Княжуком.

В женском одиночном катании Аделия Петросян захватила уверенное лидерство, исполнив тройной аксель. Второй и третьей идут Анна Фролова и Ксения Синицына, им на пятки наступает Алина Горбачёва. Петросян и Горбачёва владеют четверными прыжками — так что будет очень интересно.

🎯 12:30: Биатлон — Спартакиада-2024. Мужская эстафета

Интрига: кто сможет отобрать у Беларуси золото в эстафете?

Биатлон на Спартакиаде-2024 в Златоусте завершится мужской эстафетой. Пожалуй, главный фаворит — сборная Беларуси, которая таким составом и на Кубке мира не затерялась бы. У сборных российских регионов составы послабее, у многих команд по двое сильных спортсменов и по двое тех, кто на подобном уровне сильно не бегал. На этом фоне у сборной Тюменской области — самый ровный состав, а для Евгения Гараничева это, возможно, последний шанс завоевать медаль на самом высоком уровне.

⚽️ 16:00: «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Реал» с неудобным соперником?

Неделю назад «Реал» унизил «Жирону» и закрепился на первом месте в таблице Примеры. Впереди у команды Карло Анчелотти встреча с 14-м клубом чемпионата, который не набрал ни одного очка в трёх предыдущих турах. Более того, в последних 14 матчах Ла Лиги «Райо Вальекано» одержал всего лишь одну победу. С другой стороны, в трёх предыдущих гостевых матчах с соперником «Реал» проиграл два раза. Кажется, теперь всё должно быть иначе. Или мы снова увидим сенсацию?

🏀 16:00: Команда Райковича — команда Перасовича, Матч звёзд Единой лиги

Интрига: кто окажется сильнее в нашем Матче звёзд?

Состав участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ убеждает нас в том, что матч должен получиться великолепным. Помимо классического матча лучших игроков Единой лиги, между командами под руководством Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля (заменяет Велимира Перасовича) пройдут два конкурса: трёхочковых бросков и слэм-данков. Кто же в итоге победит, состав Райковича или Паскуаля?

🎯 16:15: Биатлон — ЧМ-2024. Женский масс-старт

Интрига: возьмёт ли Жулия Симон пятое золото на ЧМ-2024?

Жулия Симон — королева чемпионата мира. В активе француженки четыре золотых и одна бронзовая медаль. При этом три награды спортсменка завоевала в личных гонках. Впереди — заключительный масс-старт турнира. Удастся ли Симон взять пятое золото в последней гонке чемпионата мира?

⚽️ 17:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Раед», Про-Лига, 20-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт мощная атака «Аль-Хиляля»?

Саудовский чемпионат вернулся после зимней паузы в полтора месяца. Лидирующий «Аль-Хиляль» постарается одержать очередную победу, а его соперником будет 13-й клуб турнира. Команда Малкома разрывает саудовский чемпионат: 17 побед в 19 матчах, 59 забитых мячей, девять пропущенных, первое место с отрывом в семь очков. Исходя из всего этого, есть ощущение, что «Аль-Раеду» придётся очень тяжело. К тому же на своём поле «Аль-Хиляль» забивает примерно по три мяча в среднем за игру.

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⚽️ 17:00: «Монако» — «Тулуза», Лига 1, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поможет ли Головин «Монако» одержать первую домашнюю победу в 2024 году?

Неделю назад «Монако» с большим трудом урвал победу на Лазурном берегу, где справился с «Ниццей» (3:2). А решающий гол оформил Александр Головин. Теперь мы ждём новых подвигов от российского футболиста. Впереди домашняя игра с «Тулузой», которая плетётся в нижней части таблицы (14-е место). К тому же на выезде в Лиге 1 она забивает меньше гола за игру — девять в 11 матчах. Правда, сам «Монако» в трёх последних домашних встречах не одержал ни одной победы.

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🏒 17:00: «Северсталь» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» не отпустить «Амур» далеко вперёд?

Пока «Амур» вгрызается в путёвку в плей-офф, у «Нефтехимика» она потихоньку начинает уплывать из рук. Команда продолжает биться (в последних шести матчах только один раз она не смогла набрать очки), но расклады пока говорят не в её пользу. Сейчас каждый матч для команды Олега Леонтьева как последний. Отставание от «Амура» — три очка, шансы ещё есть, но для этого надо и самим выигрывать, не позволять Хабаровску улететь далеко вперёд и ждать его осечки.

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Кузбасс», Суперлига (м), 24-й тур

Интрига: доведут ли чемпионы прошлого сезона до победы этот регулярный чемпионат?

До конца регулярки – семь матчей. После сложного старта сезона «Зенит» вышел на первую строчку Суперлиги и пользуется осечками прямых конкурентов. «Кузбасс» – подходящий соперник, чтобы продлить беспроигрышную серию, ведь совсем недавно кемеровский клуб расстался с главным тренером Алексеем Бабешиным. Но минус ли это для пятой команды чемпионата России?

🎯 18:30: Биатлон — ЧМ-2024. Мужской масс-старт

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё сравняться с Бьорндалленом по победам на ЧМ?

Ещё в индивидуальной гонке Йоханнес Бё одержал 19-ю победу на чемпионате мира и вплотную приблизился по количеству титулов к Уле-Эйнару Бьорндалену. У великого норвежца в копилке 20 золотых медалей ЧМ. Вот только Бё всё никак не может приблизиться к легенде: в сингл-миксте и классической эстафете партнёры по команде лишили биатлониста рекорда. Для Бё масс-старт — последний шанс сравняться с рекордом Бьорндалена в 2024 году. Получится ли?

⚽️ 19:30: «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Манчестер Юнайтед» победную серию?

Несколько недель назад болельщики «Манчестер Юнайтед» могли только мечтать о попадании в первую четвёрку. Ситуация изменилась в лучшую сторону после трёх побед подряд. Манкунианцы последовательно обыграли «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Астон Виллу» (2:1). А многомилионный Расмус Хойлунд забил в пяти матчах АПЛ подряд. Сейчас «МЮ» отстаёт от топ-4 на шесть очков, так что вся борьба ещё впереди. У команды Эрика тен Хага есть шанс продлить победную серию, учитывая, что «Лутон» отчаянно бьётся за выживание и набрал в два раза меньше очков, чем соперник. Справятся ли манкунианцы с аутсайдером на аутентичном стадионе?

⚽️ 19:30: «Бохум» — «Бавария», Бундеслига, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сохранит ли Тухель пост главного тренера «Баварии»?

В это трудно поверить, но «Бавария» проиграла два раза подряд. Да ещё и не забила ни одного мяча в этих встречах. Сначала мюнхенцы влетели в Леверкузене «Байеру» (0:3), в результате чего отставание от лидера в Бундеслиге увеличилось до пяти очков. А через несколько дней «Бавария» неожиданно проиграла в Риме «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ещё один неудачный результат может привести к отставке Томаса Тухеля. Кстати, «Бохум» в этом сезоне проиграл только один домашний матч в Бундеслиге. Никто не может победить его на выезде с сентября 2023 года.

🎿 19:30: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап. Женская гонка, 10 км

Интрига: опередит ли американка Диггинс россиянку Чепалову?

Американка Джессика Диггинс, победительница «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира, будет главным фаворитом на победу в коньковой разделке на 10 км на домашней трассе. За свою карьеру Диггинс семь раз выигрывала коньковые гонки на 10 км. Столько же раз на них побеждала и олимпийская чемпионка из России Юлия Чепалова. В случае победы американка опередит давно завершившую карьеру россиянку.

⚽️ 20:00: «Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд», Про-Лига, 20-й тур

Интрига: прервёт ли действующий чемпион серию без пропущенных мячей?

«Аль-Иттихад» провёл уже три официальных матча в 2024 году и не пропустил ни одного мяча. Команда Марсело Гальярдо раскатала в Кубке «Аль-Файзали» (4:0), а потом разгромила в чемпионате «Аль-Таи» (3:0). На этой неделе клуб из Джидды сыграл по нулям с «Навбахором» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. В саудовской лиге действующий чемпион занимает только пятое место, а отрыв от лидера составляет 22 очка. Да ещё и звёздный Карим Бензема поругался с тренером, из-за чего несколько раз не попал в заявку команды на матчи. Сможет ли «Аль-Иттихад» обыграть соперника, который занимает четвёртое с конца место в таблице?

У Бензема очень амбициозные планы: Бензема: одна из моих задач — поднять чемпионат Саудовской Аравии до уровня топ-лиг Европы

🎿 21:45: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап. Мужская гонка, 10 км

Интрига: пустят ли норвежцы кого-то ещё в призовую тройку?

Главный вопрос мужской десятки коньком — сможет ли хоть кто-то разбавить предсказуемый норвежский пьедестал? На самом деле, претендентов практически нет. Без россиян «норгам» никто противостоять не может. А во внутрикомандной борьбе претендентов на победу у них хоть отбавляй — Симен Крюгер, Пол Голберг, Харальд Амундсен, Йоханнес Клебо. Главное, чтобы до старта гонки никто не пострадал во время прогулки в парке Миннеаполиса.

Лыжников попросили не бегать по американскому парку в одиночку: FIS посоветовал лыжникам не бегать в парке Лоринг в одиночестве

🏒 23:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выиграет в битве Сорокина и Шестёркина на 80-тысячном стадионе?

«Рейнджерс» против «Айлендерс» на «Метлайф-стэдиум» вместимостью 82,5 тысячи человек под открытым небом – такое нельзя пропустить! Тем более что ожидается битва двух российских вратарей и добрых друзей. Игорь Шестёркин после небольшого спада посидел несколько матчей в запасе, перезагрузился и уже успел оформить «сухарь» в своей последней игре с «Калгари». У Ильи Сорокина тоже дела постепенно идут в гору, в последних пяти матчах он одержал три победы и лишь раз пропустил больше двух шайб. «Каждый матч против Игоря – это важный матч. Я в нетерпении», — заявил Сорокин накануне.