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Расписание спортивных матчей 18 февраля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

24 топ-события воскресенья: Спартакиада, бой россиянина в UFC, много футбола и хоккея
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 18 февраля: традиционный дайджест-анонс в 21:00. Поклонники баскетбола не должны пропустить Матч всех звёзд Единой лиги.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: войдёт ли Кучеров в топ-10 лучших российских снайперов НХЛ?

Никита Кучеров проводит очередной выдающийся сезон – лидирует в гонке бомбардиров с 93 очками в 54 матчах, а его результативная серия на данный момент насчитывает девять матчей, за которые он забросил восемь шайб и сделал 10 передач. Сейчас он практически вплотную подобрался к десятке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Нет сомнений, что скоро он потеснит с 10-го места Павла Дацюка (314 голов), вопрос в том, случится ли это уже в ближайшем матче с «Флоридой»? Дубля будет достаточно, чтобы разделить 10-е место с Волшебником.

Никита уже в топ-5 россиян в истории НХЛ, а его карьера далека от завершения:
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторит ли Овечкин собственный рекорд 18-летней давности?

Александр Овечкин по-настоящему вернулся и делает то, что ему всегда удавалось лучше всех в мире – забивать. На первые шесть голов в нынешнем сезоне у него ушло более трёх месяцев и 30 матчей, на последние шесть голов – ровно шесть матчей. Теперь капитан «Вашингтона», мощно возобновивший погоню за Уэйном Гретцки, может повторить собственный рекорд 18-летней давности. Для этого ему надо продлить голевую серию до семи игр – такого с ним не случалось со времён своего дебютного сезона в НХЛ.

Разобрали причины всплеска Ови:
Почему Овечкин снова стал забивать?
Почему Овечкин снова стал забивать?

🥊 6:00*: Роман Копылов (Россия) — Энтони Эрнандес (США), UFC 298

*Время матча может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Энтони Эрнандес - Роман Копылов
18 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Энтони Эрнандес
Не началось
Роман Копылов

Интрига: Копылов выйдет на серию из пяти побед?

Роман Копылов — один из самых ярких российских бойцов в UFC. После провального старта в промоушене наш соотечественник сумел резко прибавить, выиграв четыре последних боя. Теперь его ждёт самое непростое испытание в заокеанской карьере: Энтони Эрнандес очень опасен в стойке и весьма хорош в партере. Но и Роман превратился в топового спортсмена — высокий уровень Копылова отмечают даже такие звёзды, как Исраэль Адесанья.

Изучаем взлёт Копылова:
Копылов был на грани увольнения, а теперь стучится в топ-15. Как россиянин покоряет UFC
Копылов был на грани увольнения, а теперь стучится в топ-15. Как россиянин покоряет UFC

🥊 8:00*: Александр Волкановски (Австралия) — Илия Топурия (Испания), UFC 298

*Время матча может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Илия Топурия

Интрига: Волкановски действительно состарился?

Ареол непобедимости вокруг Александра Волкановски разрушил Ислам Махачев, дважды победивший австралийскую суперзвезду. Но то было в лёгком весе, а в полулёгком дивизионе Волк по-прежнему остаётся королём. Сбросить его с трона хочет Илия Топурия — грузинский испанец ведёт себя очень нагло и всячески копирует Конора Макгрегора. Топурия уверяет окружающих, что Волкановски уже старик: возможно, Илия хочет убедить в этом прежде всего самого себя?

Изучаем карьеру Александра:
Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC
Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC

🎿 9:00: Лыжи — Спартакиада-2024. Женский марафон, 50 км

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Масс-старт. Классический стиль 50 км
18 февраля 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: какую дистанцию побегут лыжницы?

Главная интрига заключительной лыжной гонки на Спартакиаде-2024 в Тюмени — какую дистанцию побегут участницы женского марафона? По программе должна пройти гонка на 50 км классикой, но свои коррективы может внести мороз. Решение будет принято за час до старта. В заявочном листе 61 спортсменка, но на старт точно выйдут меньше. Главный фаворит — Анастасия Кулешова, с которой будут бороться Татьяна Сорина и Мария Истомина.

Большунов выиграл марафон на Спартакиаде в лютый мороз:
«Холодно, 3,14». Большунов выиграл марафон и забрал пятое золото Спартакиады-2024
«Холодно, 3,14». Большунов выиграл марафон и забрал пятое золото Спартакиады-2024

🎯 9:30: Биатлон — Спартакиада-2024. Женский масс-старт

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Масс-старт 12.5 км
18 февраля 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Не началось

Интрига: Сливко, Гореева или девушки Шашилова?

Главная интрига женского биатлонного масс-старта на Спартакиаде-2024 в Златоусте — пустят ли спортсменки группы Михаила Шашилова ещё кого-то на пьедестал. Старший тренер сборной России подвёл свою команду к главному старту сезона в идеальной форме. Пожалуй, бросить им вызов могут только Виктория Сливко и Анастасия Гореева.

В женской эстафете подопечные Шашилова творили чудеса:
Казакевич сотворила чудо в эстафете. Ирина отыграла две минуты и спасла золото команды!
Казакевич сотворила чудо в эстафете. Ирина отыграла две минуты и спасла золото команды!

🏒 10:00: «Амур» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Амур» серию побед?

Пока конкуренты терпят поражения, «Амур» выиграл шесть матчей подряд и уже успел не только подняться на восьмую строчку Востока, но и создать себе некоторый задел. Комфортным его, впрочем, не назовёшь, а завершать регулярку придётся на выезде матчами с «Магниткой», «Ак Барсом» и «Трактором», так что сегодняшняя игра с «Барысом» значит очень многое. Смогут ли хабаровчане продолжить свою великолепную серию – самую длинную из активных в лиге на данный момент?

Прогнозы на концовку регулярки на Востоке:
«Магнитка» заберёт сомнительный приз, «Ак Барс» начнёт не дома? Расклад перед плей-офф КХЛ
«Магнитка» заберёт сомнительный приз, «Ак Барс» начнёт не дома? Расклад перед плей-офф КХЛ

🎾 10:00*: Мирра Андреева (Россия) — Питон Стирнс (США), Дубай, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (ж). 1-й круг
18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Интрига: каким получится первый матч Мирры Андреевой после АО?

Мирра Андреева возвращается в тур после поражения в четвёртом круге АО. В основную сетку «тысячника» в Дубае 16-летняя россиянка попала после нескольких отказов от участия топовых игроков. Первой соперницей Мирры станет американка Питон Стирнс, с которой они ещё не играли. Будущая победительница далее сразится с седьмой ракеткой турнира Маркетой Вондроушовой.

На дебютном Australian Open Мирра дошла до четвёртого круга:
«Извините, что немного разочаровала вас». Андреева — о своём вылете с АО-2024
«Извините, что немного разочаровала вас». Андреева — о своём вылете с АО-2024

⛸️ 11:30: Фигурное катание — Спартакиада-2024: произвольная программа (пары, женщины)

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Спортивные пары. Произвольная программа
18 февраля 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
18 февраля 2024, воскресенье. 13:15 МСК
Не началось

Интрига: увезут ли ученики Тутберидзе два золота?

В последний день Спартакиады фигуристы разыграют два оставшихся комплекта наград: произвольные программы покажут спортивные пары и одиночницы. У группы Этери Тутберидзе есть шанс увезти две золотые медали, но всё зависит не только от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, но и от их соперников.

Пара «Хрустального» не была безупречна в короткой программе на параллельном прыжке, и первое место с отрывом около 3,5 балла заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За третье место ожидается заруба между Юлией Артемьевой/Алексеем Брюхановым и Натальей Хабибуллиной/Ильёй Княжуком.

В женском одиночном катании Аделия Петросян захватила уверенное лидерство, исполнив тройной аксель. Второй и третьей идут Анна Фролова и Ксения Синицына, им на пятки наступает Алина Горбачёва. Петросян и Горбачёва владеют четверными прыжками — так что будет очень интересно.

Как девушки откатали короткую программу:
«Шатало весь прокат». Петросян с тройным акселем близка к рекордам Валиевой и Косторной!
«Шатало весь прокат». Петросян с тройным акселем близка к рекордам Валиевой и Косторной!

🎯 12:30: Биатлон — Спартакиада-2024. Мужская эстафета

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
18 февраля 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: кто сможет отобрать у Беларуси золото в эстафете?

Биатлон на Спартакиаде-2024 в Златоусте завершится мужской эстафетой. Пожалуй, главный фаворит — сборная Беларуси, которая таким составом и на Кубке мира не затерялась бы. У сборных российских регионов составы послабее, у многих команд по двое сильных спортсменов и по двое тех, кто на подобном уровне сильно не бегал. На этом фоне у сборной Тюменской области — самый ровный состав, а для Евгения Гараничева это, возможно, последний шанс завоевать медаль на самом высоком уровне.

Биатлонист из региональной команды обыграл всю сборную России:
Сенсация в биатлоне на Спартакиаде! С лидерами сборной России расправился Евгений Сидоров
Сенсация в биатлоне на Спартакиаде! С лидерами сборной России расправился Евгений Сидоров

⚽️ 16:00: «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Реал» с неудобным соперником?

Неделю назад «Реал» унизил «Жирону» и закрепился на первом месте в таблице Примеры. Впереди у команды Карло Анчелотти встреча с 14-м клубом чемпионата, который не набрал ни одного очка в трёх предыдущих турах. Более того, в последних 14 матчах Ла Лиги «Райо Вальекано» одержал всего лишь одну победу. С другой стороны, в трёх предыдущих гостевых матчах с соперником «Реал» проиграл два раза. Кажется, теперь всё должно быть иначе. Или мы снова увидим сенсацию?

Мбаппе согласился на снижение зарплаты, чтобы уехать в Мадрид:
Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах
Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах

🏀 16:00: Команда Райковича — команда Перасовича, Матч звёзд Единой лиги

Единая лига ВТБ - Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Команда Райковича
Не начался
Команда Паскуаля
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее в нашем Матче звёзд?

Состав участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ убеждает нас в том, что матч должен получиться великолепным. Помимо классического матча лучших игроков Единой лиги, между командами под руководством Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля (заменяет Велимира Перасовича) пройдут два конкурса: трёхочковых бросков и слэм-данков. Кто же в итоге победит, состав Райковича или Паскуаля?

Чего ожидать от Матча звёзд?
Время топов. Всё, что нужно знать о предстоящем Матче звёзд Единой лиги
Время топов. Всё, что нужно знать о предстоящем Матче звёзд Единой лиги

🎯 16:15: Биатлон — ЧМ-2024. Женский масс-старт

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 февраля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: возьмёт ли Жулия Симон пятое золото на ЧМ-2024?

Жулия Симон — королева чемпионата мира. В активе француженки четыре золотых и одна бронзовая медаль. При этом три награды спортсменка завоевала в личных гонках. Впереди — заключительный масс-старт турнира. Удастся ли Симон взять пятое золото в последней гонке чемпионата мира?

Летом Жулия пережила настоящую драму, а сейчас разрывает на ЧМ!
«Я сейчас живу мечтой». Как «преступница» стала героиней чемпионата мира по биатлону
«Я сейчас живу мечтой». Как «преступница» стала героиней чемпионата мира по биатлону

⚽️ 17:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Раед», Про-Лига, 20-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Раед
Бурайда
Кто победит в основное время?
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X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт мощная атака «Аль-Хиляля»?

Саудовский чемпионат вернулся после зимней паузы в полтора месяца. Лидирующий «Аль-Хиляль» постарается одержать очередную победу, а его соперником будет 13-й клуб турнира. Команда Малкома разрывает саудовский чемпионат: 17 побед в 19 матчах, 59 забитых мячей, девять пропущенных, первое место с отрывом в семь очков. Исходя из всего этого, есть ощущение, что «Аль-Раеду» придётся очень тяжело. К тому же на своём поле «Аль-Хиляль» забивает примерно по три мяча в среднем за игру.

Неймар уже приступил к тренировкам:
Фото
Неймар вернулся к тренировкам в «Аль-Хиляле» после травмы

⚽️ 17:00: «Монако» — «Тулуза», Лига 1, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Головин «Монако» одержать первую домашнюю победу в 2024 году?

Неделю назад «Монако» с большим трудом урвал победу на Лазурном берегу, где справился с «Ниццей» (3:2). А решающий гол оформил Александр Головин. Теперь мы ждём новых подвигов от российского футболиста. Впереди домашняя игра с «Тулузой», которая плетётся в нижней части таблицы (14-е место). К тому же на выезде в Лиге 1 она забивает меньше гола за игру — девять в 11 матчах. Правда, сам «Монако» в трёх последних домашних встречах не одержал ни одной победы.

Бывший французский футболист оценил игру Головина:
Эксклюзив
Экс-игрок сборной Франции Галлас: Головин недостаточно стабилен и подвержен травмам

🏒 17:00: «Северсталь» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» не отпустить «Амур» далеко вперёд?

Пока «Амур» вгрызается в путёвку в плей-офф, у «Нефтехимика» она потихоньку начинает уплывать из рук. Команда продолжает биться (в последних шести матчах только один раз она не смогла набрать очки), но расклады пока говорят не в её пользу. Сейчас каждый матч для команды Олега Леонтьева как последний. Отставание от «Амура» — три очка, шансы ещё есть, но для этого надо и самим выигрывать, не позволять Хабаровску улететь далеко вперёд и ждать его осечки.

Леонтьев выступил за реформу плей-офф КХЛ:
«Должно быть продолжение». Тренер «Нефтехимика» высказался за плей-ин в КХЛ

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Кузбасс», Суперлига (м), 24-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 24-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Кузбасс
Кемерово
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: доведут ли чемпионы прошлого сезона до победы этот регулярный чемпионат?

До конца регулярки – семь матчей. После сложного старта сезона «Зенит» вышел на первую строчку Суперлиги и пользуется осечками прямых конкурентов. «Кузбасс» – подходящий соперник, чтобы продлить беспроигрышную серию, ведь совсем недавно кемеровский клуб расстался с главным тренером Алексеем Бабешиным. Но минус ли это для пятой команды чемпионата России?

Расписание тура:
Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 24-го тура

🎯 18:30: Биатлон — ЧМ-2024. Мужской масс-старт

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё сравняться с Бьорндалленом по победам на ЧМ?

Ещё в индивидуальной гонке Йоханнес Бё одержал 19-ю победу на чемпионате мира и вплотную приблизился по количеству титулов к Уле-Эйнару Бьорндалену. У великого норвежца в копилке 20 золотых медалей ЧМ. Вот только Бё всё никак не может приблизиться к легенде: в сингл-миксте и классической эстафете партнёры по команде лишили биатлониста рекорда. Для Бё масс-старт — последний шанс сравняться с рекордом Бьорндалена в 2024 году. Получится ли?

⚽️ 19:30: «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Манчестер Юнайтед» победную серию?

Несколько недель назад болельщики «Манчестер Юнайтед» могли только мечтать о попадании в первую четвёрку. Ситуация изменилась в лучшую сторону после трёх побед подряд. Манкунианцы последовательно обыграли «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Астон Виллу» (2:1). А многомилионный Расмус Хойлунд забил в пяти матчах АПЛ подряд. Сейчас «МЮ» отстаёт от топ-4 на шесть очков, так что вся борьба ещё впереди. У команды Эрика тен Хага есть шанс продлить победную серию, учитывая, что «Лутон» отчаянно бьётся за выживание и набрал в два раза меньше очков, чем соперник. Справятся ли манкунианцы с аутсайдером на аутентичном стадионе?

«МЮ» интересен юный футболист из Бундеслиги:
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 18-летнего таланта из «Баварии»

⚽️ 19:30: «Бохум» — «Бавария», Бундеслига, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли Тухель пост главного тренера «Баварии»?

В это трудно поверить, но «Бавария» проиграла два раза подряд. Да ещё и не забила ни одного мяча в этих встречах. Сначала мюнхенцы влетели в Леверкузене «Байеру» (0:3), в результате чего отставание от лидера в Бундеслиге увеличилось до пяти очков. А через несколько дней «Бавария» неожиданно проиграла в Риме «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ещё один неудачный результат может привести к отставке Томаса Тухеля. Кстати, «Бохум» в этом сезоне проиграл только один домашний матч в Бундеслиге. Никто не может победить его на выезде с сентября 2023 года.

Как «Бавария» проиграла первый матч плей-офф ЛЧ:
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» из-за глупости отлетела от аутсайдера пары
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» из-за глупости отлетела от аутсайдера пары

🎿 19:30: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап. Женская гонка, 10 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
18 февраля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Не началось

Интрига: опередит ли американка Диггинс россиянку Чепалову?

Американка Джессика Диггинс, победительница «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира, будет главным фаворитом на победу в коньковой разделке на 10 км на домашней трассе. За свою карьеру Диггинс семь раз выигрывала коньковые гонки на 10 км. Столько же раз на них побеждала и олимпийская чемпионка из России Юлия Чепалова. В случае победы американка опередит давно завершившую карьеру россиянку.

Джессика Диггинс выиграла «Тур де Ски» ещё до последней гонки:
«Думала, что потеряю сознание». Чемпионы «Тур де Ски» определились ещё до последней гонки
«Думала, что потеряю сознание». Чемпионы «Тур де Ски» определились ещё до последней гонки

⚽️ 20:00: «Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд», Про-Лига, 20-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли действующий чемпион серию без пропущенных мячей?

«Аль-Иттихад» провёл уже три официальных матча в 2024 году и не пропустил ни одного мяча. Команда Марсело Гальярдо раскатала в Кубке «Аль-Файзали» (4:0), а потом разгромила в чемпионате «Аль-Таи» (3:0). На этой неделе клуб из Джидды сыграл по нулям с «Навбахором» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. В саудовской лиге действующий чемпион занимает только пятое место, а отрыв от лидера составляет 22 очка. Да ещё и звёздный Карим Бензема поругался с тренером, из-за чего несколько раз не попал в заявку команды на матчи. Сможет ли «Аль-Иттихад» обыграть соперника, который занимает четвёртое с конца место в таблице?

У Бензема очень амбициозные планы:
Бензема: одна из моих задач — поднять чемпионат Саудовской Аравии до уровня топ-лиг Европы

🎿 21:45: Лыжи — Кубок мира, восьмой этап. Мужская гонка, 10 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Не началось

Интрига: пустят ли норвежцы кого-то ещё в призовую тройку?

Главный вопрос мужской десятки коньком — сможет ли хоть кто-то разбавить предсказуемый норвежский пьедестал? На самом деле, претендентов практически нет. Без россиян «норгам» никто противостоять не может. А во внутрикомандной борьбе претендентов на победу у них хоть отбавляй — Симен Крюгер, Пол Голберг, Харальд Амундсен, Йоханнес Клебо. Главное, чтобы до старта гонки никто не пострадал во время прогулки в парке Миннеаполиса.

Лыжников попросили не бегать по американскому парку в одиночку:
FIS посоветовал лыжникам не бегать в парке Лоринг в одиночестве

🏒 23:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет в битве Сорокина и Шестёркина на 80-тысячном стадионе?

«Рейнджерс» против «Айлендерс» на «Метлайф-стэдиум» вместимостью 82,5 тысячи человек под открытым небом – такое нельзя пропустить! Тем более что ожидается битва двух российских вратарей и добрых друзей. Игорь Шестёркин после небольшого спада посидел несколько матчей в запасе, перезагрузился и уже успел оформить «сухарь» в своей последней игре с «Калгари». У Ильи Сорокина тоже дела постепенно идут в гору, в последних пяти матчах он одержал три победы и лишь раз пропустил больше двух шайб. «Каждый матч против Игоря – это важный матч. Я в нетерпении», — заявил Сорокин накануне.

Шестёркин и Сорокин — в топ-5:
Четыре российских голкипера вошли в топ-10 НХЛ нынешнего сезона по версии ESPN
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