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23 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

10-матчевая результативная серия Овечкина, «Милан» проиграл «Ренну». Главное к утру
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Российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и продлил свою результативную серию до 10 матчей, «Милан» проиграл» «Ренну» (0:2) в ответном матче 1/16 Лиги Европы, но всё равно вышел в следующий раунд, три голевые передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин набрал очки в 10 матчах подряд впервые с 2018 года.
  2. «Милан» проиграл «Ренну», но всё равно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
  3. Три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси».
  4. Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Вашингтоном».
  5. Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.
  6. РПЛ направила в РФС проект изменений регламента чемпионата — источник.
  7. Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы.
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  9. «Зенит» потратил € 29,8 млн на покупку игроков в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.
  10. «Рома» обыграла «Фейеноорд» в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
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Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля
Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля
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