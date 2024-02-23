10-матчевая результативная серия Овечкина, «Милан» проиграл «Ренну». Главное к утру
Российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и продлил свою результативную серию до 10 матчей, «Милан» проиграл» «Ренну» (0:2) в ответном матче 1/16 Лиги Европы, но всё равно вышел в следующий раунд, три голевые передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин набрал очки в 10 матчах подряд впервые с 2018 года.
- «Милан» проиграл «Ренну», но всё равно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- Три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси».
- Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Вашингтоном».
- Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.
- РПЛ направила в РФС проект изменений регламента чемпионата — источник.
- Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы.
- Анна Калинская вышла в первый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000.
- «Зенит» потратил € 29,8 млн на покупку игроков в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.
- «Рома» обыграла «Фейеноорд» в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
- Новый чемпион UFC Топурия раскрыл, когда хочет провести бой с Исламом Махачевым.
Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля
Ваше расписание на сегодня:
Комментарии