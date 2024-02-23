10-матчевая результативная серия Овечкина, «Милан» проиграл «Ренну». Главное к утру

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и продлил свою результативную серию до 10 матчей, «Милан» проиграл» «Ренну» (0:2) в ответном матче 1/16 Лиги Европы, но всё равно вышел в следующий раунд, три голевые передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля