11 топ-событий пятницы: Кучеров против Овечкина, НБА, Хачанов рвётся в финал, Ф-1 и футбол

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Посмотреть все события 23 февраля в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, финальный день
- 🎾 16:00: Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 2), Доха, 1/2 финала
- 🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Динамо» Мн — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 22:30: «Байер» — «Майнц», Бундеслига, 23-й тур
- ⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», Примера, 26-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: войдёт ли Сидни Кросби в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ?
Капитан «Питтсбурга» набрал за карьеру 1758 очков, включая плей-офф. Сейчас он идёт на 11-м месте в списке лучших бомбардиров в истории, лишь на один балл отставая от легендарного Рэя Бурка. В соперниках у «Питтсбурга» – конкурент по конференции, одна из худших команд Востока. Идеальный соперник или «Пингвинз» опять оступятся?
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Кучерова и Овечкина?
«Тампа» заползла в плей-офф, но до сих пор ещё ничего себе не гарантировала. Преимущество всего пять очков – но у «молний» на два матча больше. Не всегда помогают и сверхмощные усилия Никиты Кучерова. «Вашингтон» и вовсе идёт за пределами зоны плей-офф, отставая на шесть баллов. Зато Александр Овечкин набирает очки уже в девяти матчах подряд. Кто же больше поможет своей команде?
🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выиграют ли «Рейнджерс» девятый матч подряд?
«Рейнджеры» активно борются за первое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» после кризиса уже одержал восемь побед подряд и сократил отставание от лидерской позиции всего до двух баллов. «Нью-Джерси» же вплотную подобрался к зоне плей-офф. «Дьяволы» занимают девятое место и отстают лишь на два очка. Получится ли у «Дэвилз» прервать мощную серию «Рейнджерс»?
🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «Даллас» продлит победную серию до семи матчей в НБА?
Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг уже встречались между собой в форме «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Но сага с их уходом из «Бруклин Нетс» продолжает развиваться. Всё упирается в то, кто окажется успешнее и в итоге сделал правильный выбор? Пока ни у кого ответа на этот вопрос нет. Но нынешний регулярный чемпионат НБА должен расставить всё на свои места, так как баскетболисты провели полный сезон в новых командах, начиная с предсезонного лагеря. «Даллас» на данный момент идёт на серии из шести побед, «Финикс» – из двух. Кто же окажется сильнее?
🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто победит — Карри или Леброн?
Звёздный уикенд НБА уже отгремел, и настало время возвращаться к регулярному чемпионату. В одном из матчей обширного на события игрового тура сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – очень популярные калифорнийские клубы. В последнее время «воины» демонстрируют отличные результаты в НБА – восемь побед при двух поражениях. В свою очередь, у «озёрников» дела идут тоже хорошо – семь побед при трёх поражениях. Кто же окажется сильнее, банда Стефена Карри или Леброна Джеймса?
🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, финальный день
Интрига: кто напугает соперников перед стартом сезона Ф-1?
Зимние тесты Формулы-1 длятся всего три дня, так что в пятницу у команд и гонщиков есть последняя возможность потренироваться перед стартом сезона, который пройдёт уже через неделю в Бахрейне — там же, где и тесты. Раз это последний день, то для всех наступает момент, когда надо по-настоящему проверить скорость своей машины и попробовать оценить потенциал конкурентов. Хотя понятно, что даже «пристрелочные» квалификационные попытки кто-то проведёт с действительно пустым баком, а кто-то — с запасом топлива. Не забываем и про разные типы шин… И всё же и специалисты, и болельщики, и, конечно же, сами команды будут ну очень внимательно следить за финальным днём и показателями конкурентов.
🎾 16:00: Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 2), Доха, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: пробьётся ли Карен в первый финал в сезоне?
Карен Хачанов уже добрался до полуфинала Дохи, где он ни разу не становился чемпионом, но пройти дальше ему будет не так-то просто, ведь его соперником будет австралиец Алексей Попырин. Ранее теннисисты встречались трижды. В Дубае-2021 и Роттердаме-2022 сильнее был россиянин, а вот последний поединок в Токио-2023 остался за Алексеем. Кто же пробьётся в финал Дохи?
🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: смогут ли ярославцы избежать встречи с ЦСКА в первом раунде плей-офф?
«Локомотив» идёт третьим на Западе и пока что выходит на «Торпедо». ЦСКА по потерянным очкам лишь на балл отстаёт от нижегородцев. Ещё непонятно, на какой позиции железнодорожники должны закончить регулярку, чтобы избежать серии с москвичами. В случае побед в заключительных матчах ярославцы и вовсе могут стать первыми в конференции и попасть на минское «Динамо». Так что у «Локомотива» наверняка есть мотивация. «Нефтехимик» же, потеряв шансы на плей-офф, может захотеть насолить другим командам. Кто кого?
🏒 19:30: «Динамо» Мн — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: станет ли этот матч приквелом к первому раунду плей-офф?
Пока что команды выходят друг на друга. «Динамо» почти лишилось шансов подняться выше восьмой строчки. Зато СКА по-прежнему может опуститься даже на третье место – как и выиграть конференцию. В таком случае соперниками санкт-петербургской команды станут ЦСКА или «Торпедо». Хочет ли СКА получить в соперники кого-то из этих клубов или им приятнее сыграть с минчанами? Многое решит именно эта встреча!
⚽️ 22:30: «Байер» — «Майнц», Бундеслига, 23-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Байер» сделает очередной шаг к золоту?
«Байер» после 22 туров чемпионата Германии на восемь очков опережает «Баварию». Команда Хаби Алонсо летит к первому золоту в своей истории. Леверкузенцы ещё ни разу не проиграли! И малая вероятность, что это произойдёт во встрече с «Майнцем». Тем более что «Байер» играет дома. У «аспириновых» огромная мотивация забрать три очка и сделать новый шаг к трофею.
⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», Примера, 26-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: команда Захаряна снова набирает ход?
«Сосьедад» с середины декабря 2023 года впал в кризис. Команда одержала всего одну победу в восьми турах и почти потеряла шансы на выход в ЛЧ в следующем сезоне. Да и в 1/8 финала Лиги чемпионов баски проиграли «ПСЖ» (0:2). Добивает ситуацию и большое количество травм. В общем, тренеру Иманолу Альгуасилю не позавидуешь. Но в прошедшем туре «Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» (2:1). Впереди — домашняя встреча с проблемным «Вильярреалом». Не самый грозный на текущий день соперник, но «жёлтая субмарина» в отдельном матче способна удивить.