11 топ-событий пятницы: Кучеров против Овечкина, НБА, Хачанов рвётся в финал, Ф-1 и футбол

Главные спортивные ивенты 23 февраля: кто победит — Карри или Леброн? И войдёт ли Сидни Кросби в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: войдёт ли Сидни Кросби в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ?

Капитан «Питтсбурга» набрал за карьеру 1758 очков, включая плей-офф. Сейчас он идёт на 11-м месте в списке лучших бомбардиров в истории, лишь на один балл отставая от легендарного Рэя Бурка. В соперниках у «Питтсбурга» – конкурент по конференции, одна из худших команд Востока. Идеальный соперник или «Пингвинз» опять оступятся?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Кучерова и Овечкина?

«Тампа» заползла в плей-офф, но до сих пор ещё ничего себе не гарантировала. Преимущество всего пять очков – но у «молний» на два матча больше. Не всегда помогают и сверхмощные усилия Никиты Кучерова. «Вашингтон» и вовсе идёт за пределами зоны плей-офф, отставая на шесть баллов. Зато Александр Овечкин набирает очки уже в девяти матчах подряд. Кто же больше поможет своей команде?

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выиграют ли «Рейнджерс» девятый матч подряд?

«Рейнджеры» активно борются за первое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» после кризиса уже одержал восемь побед подряд и сократил отставание от лидерской позиции всего до двух баллов. «Нью-Джерси» же вплотную подобрался к зоне плей-офф. «Дьяволы» занимают девятое место и отстают лишь на два очка. Получится ли у «Дэвилз» прервать мощную серию «Рейнджерс»?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Даллас» продлит победную серию до семи матчей в НБА?

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг уже встречались между собой в форме «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Но сага с их уходом из «Бруклин Нетс» продолжает развиваться. Всё упирается в то, кто окажется успешнее и в итоге сделал правильный выбор? Пока ни у кого ответа на этот вопрос нет. Но нынешний регулярный чемпионат НБА должен расставить всё на свои места, так как баскетболисты провели полный сезон в новых командах, начиная с предсезонного лагеря. «Даллас» на данный момент идёт на серии из шести побед, «Финикс» – из двух. Кто же окажется сильнее?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит — Карри или Леброн?

Звёздный уикенд НБА уже отгремел, и настало время возвращаться к регулярному чемпионату. В одном из матчей обширного на события игрового тура сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – очень популярные калифорнийские клубы. В последнее время «воины» демонстрируют отличные результаты в НБА – восемь побед при двух поражениях. В свою очередь, у «озёрников» дела идут тоже хорошо – семь побед при трёх поражениях. Кто же окажется сильнее, банда Стефена Карри или Леброна Джеймса?

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, финальный день

Интрига: кто напугает соперников перед стартом сезона Ф-1?

Зимние тесты Формулы-1 длятся всего три дня, так что в пятницу у команд и гонщиков есть последняя возможность потренироваться перед стартом сезона, который пройдёт уже через неделю в Бахрейне — там же, где и тесты. Раз это последний день, то для всех наступает момент, когда надо по-настоящему проверить скорость своей машины и попробовать оценить потенциал конкурентов. Хотя понятно, что даже «пристрелочные» квалификационные попытки кто-то проведёт с действительно пустым баком, а кто-то — с запасом топлива. Не забываем и про разные типы шин… И всё же и специалисты, и болельщики, и, конечно же, сами команды будут ну очень внимательно следить за финальным днём и показателями конкурентов.

🎾 16:00: Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 2), Доха, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Карен в первый финал в сезоне?

Карен Хачанов уже добрался до полуфинала Дохи, где он ни разу не становился чемпионом, но пройти дальше ему будет не так-то просто, ведь его соперником будет австралиец Алексей Попырин. Ранее теннисисты встречались трижды. В Дубае-2021 и Роттердаме-2022 сильнее был россиянин, а вот последний поединок в Токио-2023 остался за Алексеем. Кто же пробьётся в финал Дохи?

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли ярославцы избежать встречи с ЦСКА в первом раунде плей-офф?

«Локомотив» идёт третьим на Западе и пока что выходит на «Торпедо». ЦСКА по потерянным очкам лишь на балл отстаёт от нижегородцев. Ещё непонятно, на какой позиции железнодорожники должны закончить регулярку, чтобы избежать серии с москвичами. В случае побед в заключительных матчах ярославцы и вовсе могут стать первыми в конференции и попасть на минское «Динамо». Так что у «Локомотива» наверняка есть мотивация. «Нефтехимик» же, потеряв шансы на плей-офф, может захотеть насолить другим командам. Кто кого?

🏒 19:30: «Динамо» Мн — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: станет ли этот матч приквелом к первому раунду плей-офф?

Пока что команды выходят друг на друга. «Динамо» почти лишилось шансов подняться выше восьмой строчки. Зато СКА по-прежнему может опуститься даже на третье место – как и выиграть конференцию. В таком случае соперниками санкт-петербургской команды станут ЦСКА или «Торпедо». Хочет ли СКА получить в соперники кого-то из этих клубов или им приятнее сыграть с минчанами? Многое решит именно эта встреча!

⚽️ 22:30: «Байер» — «Майнц», Бундеслига, 23-й тур

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Интрига: «Байер» сделает очередной шаг к золоту?

«Байер» после 22 туров чемпионата Германии на восемь очков опережает «Баварию». Команда Хаби Алонсо летит к первому золоту в своей истории. Леверкузенцы ещё ни разу не проиграли! И малая вероятность, что это произойдёт во встрече с «Майнцем». Тем более что «Байер» играет дома. У «аспириновых» огромная мотивация забрать три очка и сделать новый шаг к трофею.

Аналитики вручают «Байеру» титул чемпиона Германии? Фото Шансы «Байера» на чемпионство в Бундеслиге выросли до 89% — Opta Sports

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», Примера, 26-й тур

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Интрига: команда Захаряна снова набирает ход?

«Сосьедад» с середины декабря 2023 года впал в кризис. Команда одержала всего одну победу в восьми турах и почти потеряла шансы на выход в ЛЧ в следующем сезоне. Да и в 1/8 финала Лиги чемпионов баски проиграли «ПСЖ» (0:2). Добивает ситуацию и большое количество травм. В общем, тренеру Иманолу Альгуасилю не позавидуешь. Но в прошедшем туре «Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» (2:1). Впереди — домашняя встреча с проблемным «Вильярреалом». Не самый грозный на текущий день соперник, но «жёлтая субмарина» в отдельном матче способна удивить.