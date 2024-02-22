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Расписание спортивных матчей 23 февраля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

11 топ-событий пятницы: Кучеров против Овечкина, НБА, Хачанов рвётся в финал, Ф-1 и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 февраля
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Главные спортивные ивенты 23 февраля: кто победит — Карри или Леброн? И войдёт ли Сидни Кросби в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: войдёт ли Сидни Кросби в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ?

Капитан «Питтсбурга» набрал за карьеру 1758 очков, включая плей-офф. Сейчас он идёт на 11-м месте в списке лучших бомбардиров в истории, лишь на один балл отставая от легендарного Рэя Бурка. В соперниках у «Питтсбурга» – конкурент по конференции, одна из худших команд Востока. Идеальный соперник или «Пингвинз» опять оступятся?

Кажется, у Кросби осталась лишь одна мотивация:
«Ови уже не тот». В Канаде уверены, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде. Зато будет Кросби
«Ови уже не тот». В Канаде уверены, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде. Зато будет Кросби

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Кучерова и Овечкина?

«Тампа» заползла в плей-офф, но до сих пор ещё ничего себе не гарантировала. Преимущество всего пять очков – но у «молний» на два матча больше. Не всегда помогают и сверхмощные усилия Никиты Кучерова. «Вашингтон» и вовсе идёт за пределами зоны плей-офф, отставая на шесть баллов. Зато Александр Овечкин набирает очки уже в девяти матчах подряд. Кто же больше поможет своей команде?

Оба попали в наш топ-10 лучших россиян в истории НХЛ:
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграют ли «Рейнджерс» девятый матч подряд?

«Рейнджеры» активно борются за первое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» после кризиса уже одержал восемь побед подряд и сократил отставание от лидерской позиции всего до двух баллов. «Нью-Джерси» же вплотную подобрался к зоне плей-офф. «Дьяволы» занимают девятое место и отстают лишь на два очка. Получится ли у «Дэвилз» прервать мощную серию «Рейнджерс»?

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🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Даллас» продлит победную серию до семи матчей в НБА?

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг уже встречались между собой в форме «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Но сага с их уходом из «Бруклин Нетс» продолжает развиваться. Всё упирается в то, кто окажется успешнее и в итоге сделал правильный выбор? Пока ни у кого ответа на этот вопрос нет. Но нынешний регулярный чемпионат НБА должен расставить всё на свои места, так как баскетболисты провели полный сезон в новых командах, начиная с предсезонного лагеря. «Даллас» на данный момент идёт на серии из шести побед, «Финикс» – из двух. Кто же окажется сильнее?

Как Лука Дончич веселился на Матче звёзд НБА:
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«С ним всегда весело». Как Йокич и Дончич развлекали нас на унылом Матче звёзд НБА

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит — Карри или Леброн?

Звёздный уикенд НБА уже отгремел, и настало время возвращаться к регулярному чемпионату. В одном из матчей обширного на события игрового тура сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – очень популярные калифорнийские клубы. В последнее время «воины» демонстрируют отличные результаты в НБА – восемь побед при двух поражениях. В свою очередь, у «озёрников» дела идут тоже хорошо – семь побед при трёх поражениях. Кто же окажется сильнее, банда Стефена Карри или Леброна Джеймса?

Кто займёт престол в НБА после ухода главных звёзд?
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, финальный день

Формула-1 2024. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 23 февраля
23 февраля 2024, пятница. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: кто напугает соперников перед стартом сезона Ф-1?

Зимние тесты Формулы-1 длятся всего три дня, так что в пятницу у команд и гонщиков есть последняя возможность потренироваться перед стартом сезона, который пройдёт уже через неделю в Бахрейне — там же, где и тесты. Раз это последний день, то для всех наступает момент, когда надо по-настоящему проверить скорость своей машины и попробовать оценить потенциал конкурентов. Хотя понятно, что даже «пристрелочные» квалификационные попытки кто-то проведёт с действительно пустым баком, а кто-то — с запасом топлива. Не забываем и про разные типы шин… И всё же и специалисты, и болельщики, и, конечно же, сами команды будут ну очень внимательно следить за финальным днём и показателями конкурентов.

Вот что мы успели понять сразу после старта тестов:
Ферстаппен опять чемпион? «Ред Булл» не заметил соперников на старте тестов Ф-1
Ферстаппен опять чемпион? «Ред Булл» не заметил соперников на старте тестов Ф-1

🎾 16:00: Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 2), Доха, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (м). 1/2 финала
23 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: пробьётся ли Карен в первый финал в сезоне?

Карен Хачанов уже добрался до полуфинала Дохи, где он ни разу не становился чемпионом, но пройти дальше ему будет не так-то просто, ведь его соперником будет австралиец Алексей Попырин. Ранее теннисисты встречались трижды. В Дубае-2021 и Роттердаме-2022 сильнее был россиянин, а вот последний поединок в Токио-2023 остался за Алексеем. Кто же пробьётся в финал Дохи?

В Марселе Карен не смог добраться до финала:
Мимо финала. Хачанов в трёхчасовом полуфинале уступил давнему сопернику Димитрову
Мимо финала. Хачанов в трёхчасовом полуфинале уступил давнему сопернику Димитрову

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли ярославцы избежать встречи с ЦСКА в первом раунде плей-офф?

«Локомотив» идёт третьим на Западе и пока что выходит на «Торпедо». ЦСКА по потерянным очкам лишь на балл отстаёт от нижегородцев. Ещё непонятно, на какой позиции железнодорожники должны закончить регулярку, чтобы избежать серии с москвичами. В случае побед в заключительных матчах ярославцы и вовсе могут стать первыми в конференции и попасть на минское «Динамо». Так что у «Локомотива» наверняка есть мотивация. «Нефтехимик» же, потеряв шансы на плей-офф, может захотеть насолить другим командам. Кто кого?

Какие расклады на плей-офф вообще?
«Динамо» столкнёт ЦСКА и СКА, «Амур» подкинет сюрприз? Расклад перед плей-офф КХЛ
«Динамо» столкнёт ЦСКА и СКА, «Амур» подкинет сюрприз? Расклад перед плей-офф КХЛ

🏒 19:30: «Динамо» Мн — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли этот матч приквелом к первому раунду плей-офф?

Пока что команды выходят друг на друга. «Динамо» почти лишилось шансов подняться выше восьмой строчки. Зато СКА по-прежнему может опуститься даже на третье место – как и выиграть конференцию. В таком случае соперниками санкт-петербургской команды станут ЦСКА или «Торпедо». Хочет ли СКА получить в соперники кого-то из этих клубов или им приятнее сыграть с минчанами? Многое решит именно эта встреча!

Активно следим за последними днями регулярного чемпионата:
«Динамо» — лидер Запада! СКА — ЦСКА уже в первом раунде? Пары плей-офф КХЛ. LIVE
Live
«Динамо» — лидер Запада! СКА — ЦСКА уже в первом раунде? Пары плей-офф КХЛ. LIVE

⚽️ 22:30: «Байер» — «Майнц», Бундеслига, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия - Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Майнц
Майнц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» сделает очередной шаг к золоту?

«Байер» после 22 туров чемпионата Германии на восемь очков опережает «Баварию». Команда Хаби Алонсо летит к первому золоту в своей истории. Леверкузенцы ещё ни разу не проиграли! И малая вероятность, что это произойдёт во встрече с «Майнцем». Тем более что «Байер» играет дома. У «аспириновых» огромная мотивация забрать три очка и сделать новый шаг к трофею.

Аналитики вручают «Байеру» титул чемпиона Германии?
Фото
Шансы «Байера» на чемпионство в Бундеслиге выросли до 89% — Opta Sports

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», Примера, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 26-й тур
23 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Захаряна снова набирает ход?

«Сосьедад» с середины декабря 2023 года впал в кризис. Команда одержала всего одну победу в восьми турах и почти потеряла шансы на выход в ЛЧ в следующем сезоне. Да и в 1/8 финала Лиги чемпионов баски проиграли «ПСЖ» (0:2). Добивает ситуацию и большое количество травм. В общем, тренеру Иманолу Альгуасилю не позавидуешь. Но в прошедшем туре «Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» (2:1). Впереди — домашняя встреча с проблемным «Вильярреалом». Не самый грозный на текущий день соперник, но «жёлтая субмарина» в отдельном матче способна удивить.

В Испании пока что Арсен не очень впечатляет публику:
Испанский журналист: Захарян — это далеко не Карпин. Сейчас Арсен разочаровывает
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