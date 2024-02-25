Овечкин прервал серию в юбилейном матче, Ройвал победил Морено на UFC 237. Главное к утру
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым из россиян провёл юбилейный, 1400-й матч, но прервал результативную серию, Брэндон Ройвал победил Брэндона Морено на UFC Fight Night 237 раздельным решением судей, австралиец Джордан Томпсон сенсационно обыграл в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе норвежца Каспера Рууда. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ.
- Ройвал победил Морено решением судей в главном бою UFC Fight Night 237.
- Каспер Рууд сенсационно уступил 40-й ракетке Томпсону в финале турнира в Лос-Кабосе.
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