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25 февраля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты UFC и тенниса

Овечкин прервал серию в юбилейном матче, Ройвал победил Морено на UFC 237. Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым из россиян провёл юбилейный, 1400-й матч, но прервал результативную серию, Брэндон Ройвал победил Брэндона Морено на UFC Fight Night 237 раздельным решением судей, австралиец Джордан Томпсон сенсационно обыграл в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе норвежца Каспера Рууда. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ.
  2. Ройвал победил Морено решением судей в главном бою UFC Fight Night 237.
  3. Каспер Рууд сенсационно уступил 40-й ракетке Томпсону в финале турнира в Лос-Кабосе.
  4. Александр Овечкин прервал 10-матчевую результативную серию в НХЛ.
  5. Кучеров стал вторым хоккеистом в нынешнем сезоне НХЛ, покорившим отметку в 60 ассистов.
  6. Брайан Ортега победил сабмишеном Яира Родригеса на UFC Fight Night 237.
  7. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1 в матче АПЛ.
  8. Опубликованы зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2024 году.
  9. Гол и ассистентский дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс».
  10. «Атлетико» потерял очки в матче с последней командой чемпионата Испании.
  11. Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым в главном бою RCC 18.
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