Овечкин прервал серию в юбилейном матче, Ройвал победил Морено на UFC 237. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым из россиян провёл юбилейный, 1400-й матч, но прервал результативную серию, Брэндон Ройвал победил Брэндона Морено на UFC Fight Night 237 раздельным решением судей, австралиец Джордан Томпсон сенсационно обыграл в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе норвежца Каспера Рууда. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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