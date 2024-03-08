Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

8 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», невероятный камбэк «Байера». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:0, а российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и передачей, «Байер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+2-й минуте, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом» (2:2), российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл великобританца Даниэля Эванса (6:1, 6:7, 6:2) и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».
  2. «Байер» вырвал ничью в матче с «Карабахом» Лунёва благодаря голу на 90+2-й минуте.
  3. Сафиуллин стартовал с победы на турнире в Индиан-Уэллсе, россиянин обыграл Эванса.
  4. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 100+ очков в семи сезонах.
  5. «Рома» разгромила «Брайтон» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
  6. Анна Блинкова обыграла Каролину Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  7. Александр Овечкин вышел на чистое 15-е место по очкам в истории НХЛ, превзойдя Пола Коффи.
  8. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  9. «Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, Нуньес оформил дубль.
  10. Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 54 голов за карьеру в НХЛ.
  11. Эрика Андреева проиграла американке Коллинз в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Ваши события на сегодня:
21 топ-матч пятницы: Малкин против Овечкина, «Ростов» — «Краснодар», а ещё КХЛ и теннис
21 топ-матч пятницы: Малкин против Овечкина, «Ростов» — «Краснодар», а ещё КХЛ и теннис
Все результаты игрового дня НБА 8 марта
Все результаты игрового дня НБА 8 марта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android