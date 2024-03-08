«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», невероятный камбэк «Байера». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:0, а российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и передачей, «Байер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+2-й минуте, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом» (2:2), российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл великобританца Даниэля Эванса (6:1, 6:7, 6:2) и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НБА 8 марта Все результаты игрового дня НБА 8 марта