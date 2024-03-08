«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», невероятный камбэк «Байера». Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:0, а российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и передачей, «Байер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+2-й минуте, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом» (2:2), российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл великобританца Даниэля Эванса (6:1, 6:7, 6:2) и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».
- «Байер» вырвал ничью в матче с «Карабахом» Лунёва благодаря голу на 90+2-й минуте.
- Сафиуллин стартовал с победы на турнире в Индиан-Уэллсе, россиянин обыграл Эванса.
- Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 100+ очков в семи сезонах.
- «Рома» разгромила «Брайтон» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
- Анна Блинкова обыграла Каролину Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
- Александр Овечкин вышел на чистое 15-е место по очкам в истории НХЛ, превзойдя Пола Коффи.
- Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
- «Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, Нуньес оформил дубль.
- Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 54 голов за карьеру в НХЛ.
- Эрика Андреева проиграла американке Коллинз в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
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