Поздравляем милых дам с 8 Марта: а после тюльпанов и роз — совместный просмотр любимого спорта.

21 топ-матч пятницы: Малкин против Овечкина, «Ростов» — «Краснодар», а ещё КХЛ и теннис

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Время в материале указано по Москве.

⏸ 🎾 00:00*: Эрика Андреева (Россия, Q) — Даниэль Коллинз (США), Индиан-Уэллс, первый круг, доигрывание при счёте 6:7, 5:6

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Эрика до первой ракетки мира?

Эрика Андреева успешно прошла квалификацию в Индиан-Уэллсе и присоединились в основе к своей младшей сестре Эрике и ещё 10 россиянкам. На старте турнира 19-летняя теннисистка сразится с опытной американкой Даниэль Коллинз — финалисткой Australian Open — 2022. Ранее соперницы друг с другом не встречались, а будущая победительница выйдет по сетке на первую ракетку мира Игу Свёнтек.

🎾 1:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Даниэль Эванс (Великобритания), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто сразится с Себастьяном Кордой?

Роман Сафиуллин начинает турнирный путь на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе матчем с непростым соперником — британцем Даниэлем Эвансом. Теннисисты ранее на уровне основных сеток ATP встречались дважды и обменялись победами. В Чэнду-2023 сильнее был Роман, а совсем недавно в Лос-Кабосе-2024 — Даниэль. Победитель нового поединка дальше пересечётся по сетке с американцем Себастьяном Кордой.

🎾 1:00*: Анна Блинкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Блинкова с бывшей первой ракеткой мира?

Анна Блинкова стартует на турнире в Индиан-Уэллсе матчем с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Ранее девушки дважды играли друг с другом, и оба раза сильнее была чешка — на Australian Open — 2017 и в Риме-2020. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с пятым номером посева — Джессикой Пегулой.

🎾 4:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Ана Богдан (Румыния), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Дианы Шнайдер в Индиан-Уэллсе?

19-летняя Диана Шнайдер месяц назад завоевала дебютный титул WTA в Хуахине. Теперь ей предстоит впервые сыграть на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Стартовой соперницей россиянки будет Ана Богдан из Румынии, которая старше неё на 12 лет. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница встретится во втором круге с девятой ракеткой мира — гречанкой Марией Саккари.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: воспользуется ли Мирошниченко своим шансом закрепиться в основе «Вашингтона»?

Обе команды находятся вне зоны плей-офф и начали распродавать активы, но шансы попасть в кубковую весну до конца ещё не потеряны. «Столичные» отстают от восьмёрки на семь очков, «Питтсбург» — на шесть. Сегодняшний матч интересен также и тем, что после обмена Энтони Манты шанс в основе получил молодой нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко. Его дебют в НХЛ состоялся в декабре, тогда он провёл четыре матча и очков не набрал. Ожидается, что на игру с «Питтсбургом» он выйдет в третьем звене. Также ждём 840-го гола Александра Овечкина.

Сможет ли Мирошниченко полноценно заменить снайпера с 20 голами в этом сезоне? «Вашингтон» обменял Манту в «Вегас». Он был вторым снайпером команды в этом сезоне

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт дебют Тарасенко за «Флориду»?

Лучшая команда НХЛ на данный момент стала ещё сильнее. Выигравшие шесть матчей подряд «Пантерз» только что провернули громкий обмен с «Оттавой», заполучив Владимира Тарасенко. В новой команде он взял 10-й номер, под которым во «Флориде» выступал легендарный Павел Буре, а его партнёры по звену станут Александр Барков и Сэм Райнхарт.

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 08 марта 2024, пятница. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дончич и компания закончат неудачную для себя серию в НБА?

Перед Матчем всех звёзд «Даллас Маверикс» был одной из лучших команд в НБА по игре и по добытым результатам. После Звёздного уикенда Лука Дончич и компания уступили в пяти из семи сыгранных матчей в регулярном чемпионате. «Майами Хит» во главе с Джимми Батлером демонстрируют великолепный уровень – восемь побед в 10 играх. При этом клуб из Флориды поднялся на шестое место в Восточной конференции с настолько впечатляющей игрой в последнее время. «Майами» заберёт выездную победу или же «Даллас» наконец-то прервёт неудачную серию?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лучшая команда этого сезона выиграет у действующего чемпиона НБА?

Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете будет принимать лучшую команду этого сезона по результатам на данный момент «Бостон Селтикс». «Кельты» победили в 48 матчах при 13 поражениях в регулярном чемпионате. «Самородки» имеют на шесть побед меньше даже с учётом того, что провели на игру больше в сезоне. Никола Йокич – один из главных претендентов на MVP – будет встречаться с составом во главе с Джейсоном Тейтумом. Кто же в итоге победит в этом захватывающем противостоянии?

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — ЦСКА, РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли это яркий матч, как в первом круге?

Яркая ничья 2:2 в 8-м туре запомнилась многим: ведь самарцы быстро вышли вперёд, затем удвоив преимущество, а армейцы провернули камбэк – да ещё и в меньшинстве. Фактурно, ничего не скажешь. Сейчас клубы соседствуют в турнирной таблице и имеют по 29 очков. Так что ничьей им точно будет мало: нужно врываться в пятёрку.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Трактор», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько будет драк в пятом матче серии?

Самая огненная серия первого раунда плей-офф КХЛ возвращается в Уфу при счёте 2-2. В предыдущем матче было море драк, силовых приёмов и драмы, а «Салават» смог вернуться в серию, дважды отыгравшись по ходу встречи. Кто сможет обернуть запредельный накал эмоций в свою пользу в Уфе и сколько будет драк в этот раз?

🏒 17:00: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: минское «Динамо» сравняет счёт в серии?

Минское «Динамо» более чем достойно бьётся с победителем регулярного чемпионата КХЛ. Минчане здорово смотрелись в московских матчах, ничем не уступая сопернику, но где-то им не везло, где-то подводила дисциплина, а в Минске они смогли добыть первую победу в серии. Сработает ли фактор родных трибун ещё раз или же команда Алексея Кудашова соберётся и поставит Минск на грань вылета?

🏒 17:00: «Локомотив» — ЦСКА, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Локомотив» закрыть серию в пяти матчах?

«Локомотив» ведёт 3-1 в серии с обладателем Кубка Гагарина последних двух лет, хотя каждый матч складывался для них непросто. Но ярославцы в нужный момент выстреливают голами, хорошо обороняются и работают на результат. ЦСКА временами просыпается от спячки, но дивидендов это не приносит, за исключением первого матча серии. Смогут ли железнодорожники закрыть армейцев в пяти встречах и оформить выход во второй раунд?

Наставник ЦСКА — о ключевом отрезке четвёртого матча: С. Фёдоров после поражения от «Локомотива»: как-то странно опять нам забили сразу два гола

🏒 17:00: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Северсталь» продлит серию на шестой матч?

«Северсталь» оправилась от разгромного поражения и в четвёртом матче уже не допускала масштабных провалов, но всё время находилась в положении отыгрывающегося. Четыре раза череповчане сравнивали счёт, перевели игру в овертайм, но всё равно уступили. «Спартак» пока подтверждает статус фаворита, и череповчанам надо провести матч жизни, чтобы избежать вылета и возродить интригу в серии.

Козырев обещает, что в пятом матче «Северсталь» покажет свой лучший хоккей: Главный тренер «Северстали» рассказал об отличии четвёртой игры со «Спартаком» от третьей

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ак Барс» ещё повоюет или отправится в отпуск?

Только к четвёртому матчу серии мы увидели ту игру «Ак Барса», которую все ждали со старта плей-офф. Казань, поставленная на грань выбывания, стала биться не на жизнь, а на смерть, и отсрочила свой отпуск по крайней мере ещё на один день. Вопрос в том, это был разовый всплеск или команда Зинэтулы Билялетдинова ещё повоюет?

⚽️ 17:00: «Урарту» — «Вест Армения», Премьер-лига, 24-й тур

Интрига: дебютный матч Глушакова в Армении!

Тут вообще комментарии излишни. Денис уехал за границу, где очевидно доигрывает. Не исключено, что чемпионат Армении станет большим вызовом для россиянина: скорости и класс там не столь высоки, как в РПЛ, зато можно выдерживать конкуренцию и даже стать звездой. Следим!

🏐 18:00: «Белогорье» — «Кузбасс», Суперлига (м), 28-й тур

Интрига: продлится ли серия из 13 побед «Белогорья»?

До конца регулярки остаётся 10 дней, в которые Суперлига поместила целых три тура. «Белогорью» нужно сразиться с тремя сильными клубами, первым станет «Кузбасс». На днях кемеровчане сгоняли 11-й тай-брейк в чемпионате: дома они были близки к победе над «Зенитом», отыгравшись с 0:2, но неудачная концовка привела к провалу в матче. Белгородцы же идут за 13-й подряд победой – парни Александра Волкова готовы продолжить серию.

⚽️ 18:30: «Ростов» — «Краснодар», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин притормозит Ивича на пути к титулу?

Краснодарцы скомканно начали весну: на последних минутах пропустили от «Рубина» (1:1) и потеряли очки. Спасибо «Спартаку», что сдержал «Зенит» (0:0) и не позволил догнать команду Владимира Ивича. Впереди у сербского специалиста непростая проверка на Дону – неделей ранее ростовчане обыграли крепкие «Крылья Советов» (0:0). Очередная потеря очков на ровном месте для «Краснодара» может стать фатальной.

🎯 22:25: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Мужская эстафета

Интрига: кто-нибудь помешает Норвегии выиграть 12-е золото в эстафетах?

В последний раз мужская сборная Норвегии проиграла золото эстафеты на Кубке мира в январе 2021 года. Кому? Россиянам. После отстранения наших скандинавы вообще не дают шанса соперникам. С чемпионатами мира дело обстоит иначе – норвежцы в 2023-м уступили французам, а три недели назад – шведам. Удастся ли непобедимой на Кубке мира команде продлить победную серию или они вновь доставят удовольствие Самуэльссону? Сохранит ли Ветле Кристиансен место финишёра после эпичного провала на чемпионате мира? Узнаем совсем скоро.

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Торино», Серия А, 28-й тур

Интрига: Турин снова падёт в битве с Неаполем?

После назначения Франческо Кальцоны неаполитанцы расцвели: много забивают, на прошлых выходных одолели «Ювентус», да и в принципе вошли в позитивный график набора очков. На очереди у действующего чемпиона Италии – скромный «Торино». Обыграть второй туринский клуб подряд – приятная штука, особенно если вспомнить, что южанам ужас как нужно подниматься в турнирной таблице. Иначе можно пролететь мимо вообще всех еврокубков.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Мальорка», Примера, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ну, может, теперь команда Хави станет второй?

У «Барсы» в нынешнем сезоне наблюдается аритмия – классные победы сменяются потерей очков в самых неожиданных ситуациях. На прошлых выходных была возможность обогнать соседнюю «Жирону» и стать второй командой Испании. Но увы. Теперь новая попытка. Правда, нужно помнить, что в первом круге «Мальорка» ох как покусала сине-гранатовых (2:2).

🥊 23:30*: Бокс, Фрэнсис Нганну (Франция) — Энтони Джошуа (Англия), рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Нганну снова устроит невероятную сенсацию?

Фрэнсис Нганну — главное открытие профессионального бокса последних лет. Парень, всю жизнь занимавшийся смешанными единоборствами, вышел на бой с Тайсоном Фьюри — и уронил чемпиона мира. Победить судейским решением Нганну не удалось, зато он восхитил весь боксёрский мир. Теперь Хищнику предстоит боксёрский поединок с Энтони Джошуа — бывшим чемпионом мира сразу по трём версиям. Нганну победит Энтони или ему не хватит боксёрских навыков?