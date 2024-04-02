Федотов дебютировал в НХЛ, «Барселона» хочет сохранить Хави. Главное к утру

Российский голкипер Иван Федотов дебютировал в НХЛ, однако его «Филадельфия» уступила «Айлендерс» (3:4), руководство «Барселоны» пытается договориться с главным тренером Хави и сохранить его в команде на следующий сезон, Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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