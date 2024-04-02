Федотов дебютировал в НХЛ, «Барселона» хочет сохранить Хави. Главное к утру
Российский голкипер Иван Федотов дебютировал в НХЛ, однако его «Филадельфия» уступила «Айлендерс» (3:4), руководство «Барселоны» пытается договориться с главным тренером Хави и сохранить его в команде на следующий сезон, Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Филадельфия» в дебютном матче Федотова проиграла «Айлендерс» в овертайме.
- В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться — Фабрицио Романо.
- Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, Макдэвид отстаёт на одно очко.
- Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Детройтом».
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- «Интер» уверенно обыграл «Эмполи» в 30-м туре Серии А.
- Панарин обошёл Мессье по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс».
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- Голевая передача Макдэвида не помогла «Эдмонтону» уйти от поражения в игре с «Сент-Луисом».
- «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», у Панарина — передача.
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