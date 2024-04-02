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2 апреля: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, футбол

Федотов дебютировал в НХЛ, «Барселона» хочет сохранить Хави. Главное к утру
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Российский голкипер Иван Федотов дебютировал в НХЛ, однако его «Филадельфия» уступила «Айлендерс» (3:4), руководство «Барселоны» пытается договориться с главным тренером Хави и сохранить его в команде на следующий сезон, Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Филадельфия» в дебютном матче Федотова проиграла «Айлендерс» в овертайме.
  2. В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться — Фабрицио Романо.
  3. Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, Макдэвид отстаёт на одно очко.
  4. Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Детройтом».
  5. «Атлетико» вырвал победу у «Вильярреала» в выездном матче 30-го тура Примеры.
  6. «Интер» уверенно обыграл «Эмполи» в 30-м туре Серии А.
  7. Панарин обошёл Мессье по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс».
  8. Костя Цзю обратился к Тиму после его поражения от Фундоры.
  9. Роман Костомаров назвал основную проблему в быту, связанную с протезами.
  10. Голевая передача Макдэвида не помогла «Эдмонтону» уйти от поражения в игре с «Сент-Луисом».
  11. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», у Панарина — передача.
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