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Мэттьюс побил уникальный рекорд Овечкина, «Реал» сыграл вничью с «Сити». Главное к утру

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) и побил исторический рекорд Александра Овечкина, мадридский «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:3, российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по сезонам с 30+ голами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 10 апреля Все результаты игрового дня НХЛ 10 апреля