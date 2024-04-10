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10 апреля главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Лиги чемпионов

Мэттьюс побил уникальный рекорд Овечкина, «Реал» сыграл вничью с «Сити». Главное к утру
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) и побил исторический рекорд Александра Овечкина, мадридский «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:3, российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по сезонам с 30+ голами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века.
  2. «Реал» и «Манчестер Сити» завершили вничью безумную голевую перестрелку в 1/4 финала ЛЧ.
  3. Овечкин установил новый рекорд НХЛ по сезонам с 30+ голами.
  4. «Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
  5. Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ.
  6. Глава ВАДА заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы.
  7. «Наполи» установил цену на Хвичу Кварацхелию.
  8. Ян Непомнящий сыграл вничью в пятой партии на Турнире претендентов — 2024.
  9. «Барселона» выбрала игрока для усиления основного состава летом.
  10. 38-летний Овечкин повторил достижение в НХЛ Халла, Селянне и Сан-Луи.
  11. Кучеров превзошёл достижение 42-летней давности, установив новый рекорд Европы в НХЛ.
Все результаты игрового дня НХЛ 10 апреля
Все результаты игрового дня НХЛ 10 апреля
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