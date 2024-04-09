Спорт 10 апреля: Овечкин и Кучеров начинают день, а дальше — НБА, теннис, волейбол, шахматы и футбольная Лига чемпионов!

Топ-события среды: «ПСЖ» — «Барса», наши в НХЛ, а ещё битвы Медведева и Непомнящего

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Вашингтон» шестиматчевую серию поражений?

«Кэпиталз» готовятся провести важнейший матч за четыре очка — победа в Детройте в основное время позволит «столичным» догнать «Ред Уингз» и отобрать второй уайлд-кард. Проблема в том, что «Вашингтон» проиграл уже шесть матчей подряд, в двух последних встречах позволив соперникам отыграться и перевернуть ход матча. Поражение в матче с «крыльями» может если не лишить «Кэпиталз» шансов на попадание в восьмёрку, то очень сильно их уменьшить.

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: превзойдёт ли Остон Мэттьюс снайперский рекорд Александра Овечкина?

Казавшееся когда-то невозможным событие сегодня стало явью – американец забросил 65-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом», повторив рекорд Александра Овечкина по голам за один сезон в XXI веке. У Мэттьюса осталось пять матчей до конца регулярки, чтобы установить новую планку. И сомнений в том, что он сможет этого добиться, не возникает — вопрос лишь во времени.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков наберёт Никита Кучеров?

Лучший бомбардир регулярного чемпионата проводит невероятный сезон. Свой высочайший класс Кучеров доказывает матч за матчем — с начала февраля он всего два раза за 28 игр уходил со льда без набранных очков. Удивительно, но говорить, что «Арт Росс» у него в кармане, пока преждевременно, ведь Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид всё ещё наступают Кучерову на пятки. «Коламбус» — отличный соперник, чтобы увеличить отрыв от конкурентов в гонке бомбардиров. Как с этим справится Никита?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: приблизится ли Артемий Панарин к рекорду Яромира Ягра?

32-летний нападающий проводит лучший сезон в карьере и один из самых результативных в российской истории — лишь три соотечественника набирали больше очков за регулярку, нежели Панарин. У Артемия ещё есть шанс провести самый результативный сезон в истории «Рейнджерс» — для этого необходимо набрать девять очков в четырёх матчах. На последнем таком отрезке он набрал восемь, включая четыре в последней игре с «Монреалем» — Яромиру Ягру уже можно беспокоиться за свой рекорд?

🏀 2:30: «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:30 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «олени» положат конец серии поражений?

Концовка регулярного чемпионата НБА для «Милуоки Бакс» выходит неудачная. Подопечные Дока Риверса проиграли четыре матча кряду – антирекорд сезона, и в следующем матче им предстоит встреча с лидером Восточной конференции «Бостон Селтикс». «Кельты» за последние 10 игр уступили лишь дважды, к тому же имеют пятиматчевую победную серию. Предстоящая встреча – шанс для «оленей» исправиться в лицах своих болельщиков, воспользуются ли они им?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «воины» лишат «озёрников» шансов на прямое попадание в плей-офф?

«Лос-Анджелес Лейкерс» осталось провести в регулярном чемпионате три матча, если команда одержит победу в каждом из них, она может зацепиться за шестое место в Западной конференции, которое позволяет напрямую пробиться в плей-офф. Но «озёрникам» предстоит встреча с «Голден Стэйт Уорриорз», у которых подопечные Дарвина Хэма выиграли лишь раз в сезоне, а клубы, к слову, провели между собой пять матчей. Коллективы в отличной форме, так кто же возьмёт верх в этом противостоянии?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дюрант и компания удержатся на шестой строчке Запада?

Конец регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации всё ближе. «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс» осталось провести по четыре матча. Каждая команда решает свои задачи в турнирной таблице Западной конференции. «Парусники» – четвёртые, но на пятки наступает разогнавшийся «Даллас», а «солнечные» – шестые и борются с командами из зоны плей-ин – «Нью-Орлеаном», «Сакраменто» и «Лейкерс» – за прямое попадание в плей-офф. «Финикс» в этом сезоне ещё не побеждал «Клипперс», на этот раз что-то изменится?

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Франсиско Серундоло (Аргентина), Монте-Карло, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Хачанов до Медведева?

Карен Хачанов успешно принял старт на «Мастерсе» в Монте-Карло, обыграв британца Кэмерона Норри. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 27-летнему россиянину необходимо справиться с аргентинцем Франсиско Серундоло. Ранее теннисисты встречались трижды, и во всех случаях сильнее был Хачанов — в Монреале-2022 и в Майами-2023 и 2024. Победитель нового матча сыграет дальше либо с Даниилом Медведевым, либо с кем-то из пары Гаэль Монфис — Александар Вукич.

🎾 12:00*: Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия, 6), Монте-Карло, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рублёв защитить прошлогодний титул в Монте-Карло?

Россиянин Андрей Рублёв начинает защиту прошлогоднего титула матчем с австралийцем Алексеем Попыриным. Ранее теннисисты встречались один раз — в Вене-2023 сильнее был Рублёв. Победитель нового поединка дальше сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Таллон Грикспор.

🎾 15:00*: Гаэль Монфис (Франция, WC) — Даниил Медведев (Россия, 4), Монте-Карло, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Медведев грунтовую серию?

Россиянин Даниил Медведев уже не раз говорил, что не любит грунтовое покрытие. Но в прошлом году он завоевал на нём первый титул — на «Мастерсе» в Риме. Теперь лидер отечественного тенниса начинает сезон на песчаном покрытии — в Монте-Карло. Его первый соперник – Гаэль Монфис. Теннисисты ранее встречались трижды: в Софии-2019 сильнее был Даниил, а в Роттердаме-2019 и Индиан-Уэллсе-2022 — Гаэль. В случае успеха в третьем круге Медведев сыграет с кем-то из пары Карен Хачанов – Франсиско Серундоло.

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто поведёт в полуфинальной серии до трёх побед?

Четыре команды борются за титул чемпиона страны. И если в паре «Зенит-Казань» — «Факел» есть явный фаворит и аутсайдер, то в этой — шансы равны. «Динамо» всё же весь сезон имеет игровые проблемы, отсутствует и Ярослав Подлесных, а «Белогорье» может и не побороть волнения от первого с сезона-2016/2017 выхода в полуфинал ЧР.

Тетюхин-старший — о фаворитах чемпионата России: Эксклюзив Гендиректор «Белогорья» Тетюхин поделился ожиданиями от полуфинала Суперлиги России

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс», чемпионат России (женщины), 1/2 финала, третий матч

Интрига: выйдут ли казанцы в финал ЧР уже после этого матча?

«Ленинградке» срочно нужно брать матч, чтобы остаться в борьбе за выход в финал — две стартовых встречи серии до трёх побед уже в руках «Динамо-Ак Барс». Во второй игре хозяйки площадки полностью переиграли «Ленинградку» во всех компонентах, но, возможно, на домашней арене Питеру удастся не просто забрать матч, но и сравнять счёт в серии. В регулярном чемпионате это получалось!

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 6-й тур

Интрига: кто выиграет ключевую партию турнира претендентов?

В 6-м туре Яну Непомнящему предстоит провести, вероятно, важнейшую свою партию в Торонто. Вечером в среду он белыми сыграет против американца Фабиано Каруаны, которого многие считают главным претендентом на победу в турнире. Если же россиянин сможет победить, то перехватит у американца это звание. Но если проиграет, то догнать принципиального соперника может и не успеть.

В женском турнире же россиянки продолжат борьбу за лидерство. Александра Горячкина чёрными сыграет с Нургюл Салимовой. Екатерина Лагно – тоже чёрными с Рамешбабу Вайшали.

22:00: «Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: приблизится ли Симеоне к очередному финалу ЛЧ?

«Атлетико» в ходе сезона чудесным образом превратился в теневого претендента на трофей. В 1/8 финала парни Симеоне справились с могучим «Интером», который несётся к досрочному скудетто и многими считается одной из лучших команд всего европейского сезона. «Боруссия» же приучила всех к провалам, и мало кто воспринимал её серьёзно с самого начала розыгрыша. Однако команда Терзича умудрилась выйти с первого места из «группы смерти», а в 1/8 финала, пусть и благодаря удачному жребию, прошла ПСВ. Кто же сделает шаг к полуфиналу?

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что подарит новое противостояние «ПСЖ» и «Барсы»?

Эти команды не раз встречались в 2010-х, так что их противостояние — уже классика Лиги чемпионов. Особенно всем запомнился камбэк «Барсы», когда в сезоне-2016/2017 она, проиграв на выезде со счётом 0:4, умудрилась пройти «ПСЖ» благодаря домашней победе — 6:1. Сейчас у каталонцев уже совсем другая команда, да и Париж сильно изменился. Но яркие сюжеты по-прежнему более чем вероятны. Что же нас ждёт?