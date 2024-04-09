Топ-события среды: «ПСЖ» — «Барса», наши в НХЛ, а ещё битвы Медведева и Непомнящего

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Посмотреть все события 10 апреля в Матч-центре
- 🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:30: «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Франсиско Серундоло (Аргентина), Монте-Карло, второй круг
- 🎾 12:00*: Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия, 6), Монте-Карло, второй круг
- 🎾 15:00*: Гаэль Монфис (Франция, WC) — Даниил Медведев (Россия, 4), Монте-Карло, второй круг
- 🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, первый матч
- 🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс», чемпионат России (женщины), 1/2 финала, третий матч
- ♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 6-й тур
- 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
- ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
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Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли «Вашингтон» шестиматчевую серию поражений?
«Кэпиталз» готовятся провести важнейший матч за четыре очка — победа в Детройте в основное время позволит «столичным» догнать «Ред Уингз» и отобрать второй уайлд-кард. Проблема в том, что «Вашингтон» проиграл уже шесть матчей подряд, в двух последних встречах позволив соперникам отыграться и перевернуть ход матча. Поражение в матче с «крыльями» может если не лишить «Кэпиталз» шансов на попадание в восьмёрку, то очень сильно их уменьшить.
🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: превзойдёт ли Остон Мэттьюс снайперский рекорд Александра Овечкина?
Казавшееся когда-то невозможным событие сегодня стало явью – американец забросил 65-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом», повторив рекорд Александра Овечкина по голам за один сезон в XXI веке. У Мэттьюса осталось пять матчей до конца регулярки, чтобы установить новую планку. И сомнений в том, что он сможет этого добиться, не возникает — вопрос лишь во времени.
🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сколько очков наберёт Никита Кучеров?
Лучший бомбардир регулярного чемпионата проводит невероятный сезон. Свой высочайший класс Кучеров доказывает матч за матчем — с начала февраля он всего два раза за 28 игр уходил со льда без набранных очков. Удивительно, но говорить, что «Арт Росс» у него в кармане, пока преждевременно, ведь Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид всё ещё наступают Кучерову на пятки. «Коламбус» — отличный соперник, чтобы увеличить отрыв от конкурентов в гонке бомбардиров. Как с этим справится Никита?
🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: приблизится ли Артемий Панарин к рекорду Яромира Ягра?
32-летний нападающий проводит лучший сезон в карьере и один из самых результативных в российской истории — лишь три соотечественника набирали больше очков за регулярку, нежели Панарин. У Артемия ещё есть шанс провести самый результативный сезон в истории «Рейнджерс» — для этого необходимо набрать девять очков в четырёх матчах. На последнем таком отрезке он набрал восемь, включая четыре в последней игре с «Монреалем» — Яромиру Ягру уже можно беспокоиться за свой рекорд?
🏀 2:30: «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «олени» положат конец серии поражений?
Концовка регулярного чемпионата НБА для «Милуоки Бакс» выходит неудачная. Подопечные Дока Риверса проиграли четыре матча кряду – антирекорд сезона, и в следующем матче им предстоит встреча с лидером Восточной конференции «Бостон Селтикс». «Кельты» за последние 10 игр уступили лишь дважды, к тому же имеют пятиматчевую победную серию. Предстоящая встреча – шанс для «оленей» исправиться в лицах своих болельщиков, воспользуются ли они им?
🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «воины» лишат «озёрников» шансов на прямое попадание в плей-офф?
«Лос-Анджелес Лейкерс» осталось провести в регулярном чемпионате три матча, если команда одержит победу в каждом из них, она может зацепиться за шестое место в Западной конференции, которое позволяет напрямую пробиться в плей-офф. Но «озёрникам» предстоит встреча с «Голден Стэйт Уорриорз», у которых подопечные Дарвина Хэма выиграли лишь раз в сезоне, а клубы, к слову, провели между собой пять матчей. Коллективы в отличной форме, так кто же возьмёт верх в этом противостоянии?
🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дюрант и компания удержатся на шестой строчке Запада?
Конец регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации всё ближе. «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс» осталось провести по четыре матча. Каждая команда решает свои задачи в турнирной таблице Западной конференции. «Парусники» – четвёртые, но на пятки наступает разогнавшийся «Даллас», а «солнечные» – шестые и борются с командами из зоны плей-ин – «Нью-Орлеаном», «Сакраменто» и «Лейкерс» – за прямое попадание в плей-офф. «Финикс» в этом сезоне ещё не побеждал «Клипперс», на этот раз что-то изменится?
🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Франсиско Серундоло (Аргентина), Монте-Карло, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: доберётся ли Хачанов до Медведева?
Карен Хачанов успешно принял старт на «Мастерсе» в Монте-Карло, обыграв британца Кэмерона Норри. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 27-летнему россиянину необходимо справиться с аргентинцем Франсиско Серундоло. Ранее теннисисты встречались трижды, и во всех случаях сильнее был Хачанов — в Монреале-2022 и в Майами-2023 и 2024. Победитель нового матча сыграет дальше либо с Даниилом Медведевым, либо с кем-то из пары Гаэль Монфис — Александар Вукич.
🎾 12:00*: Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия, 6), Монте-Карло, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Рублёв защитить прошлогодний титул в Монте-Карло?
Россиянин Андрей Рублёв начинает защиту прошлогоднего титула матчем с австралийцем Алексеем Попыриным. Ранее теннисисты встречались один раз — в Вене-2023 сильнее был Рублёв. Победитель нового поединка дальше сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Таллон Грикспор.
🎾 15:00*: Гаэль Монфис (Франция, WC) — Даниил Медведев (Россия, 4), Монте-Карло, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как начнёт Медведев грунтовую серию?
Россиянин Даниил Медведев уже не раз говорил, что не любит грунтовое покрытие. Но в прошлом году он завоевал на нём первый титул — на «Мастерсе» в Риме. Теперь лидер отечественного тенниса начинает сезон на песчаном покрытии — в Монте-Карло. Его первый соперник – Гаэль Монфис. Теннисисты ранее встречались трижды: в Софии-2019 сильнее был Даниил, а в Роттердаме-2019 и Индиан-Уэллсе-2022 — Гаэль. В случае успеха в третьем круге Медведев сыграет с кем-то из пары Карен Хачанов – Франсиско Серундоло.
🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, первый матч
Интрига: кто поведёт в полуфинальной серии до трёх побед?
Четыре команды борются за титул чемпиона страны. И если в паре «Зенит-Казань» — «Факел» есть явный фаворит и аутсайдер, то в этой — шансы равны. «Динамо» всё же весь сезон имеет игровые проблемы, отсутствует и Ярослав Подлесных, а «Белогорье» может и не побороть волнения от первого с сезона-2016/2017 выхода в полуфинал ЧР.
🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс», чемпионат России (женщины), 1/2 финала, третий матч
Интрига: выйдут ли казанцы в финал ЧР уже после этого матча?
«Ленинградке» срочно нужно брать матч, чтобы остаться в борьбе за выход в финал — две стартовых встречи серии до трёх побед уже в руках «Динамо-Ак Барс». Во второй игре хозяйки площадки полностью переиграли «Ленинградку» во всех компонентах, но, возможно, на домашней арене Питеру удастся не просто забрать матч, но и сравнять счёт в серии. В регулярном чемпионате это получалось!
♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 6-й тур
Интрига: кто выиграет ключевую партию турнира претендентов?
В 6-м туре Яну Непомнящему предстоит провести, вероятно, важнейшую свою партию в Торонто. Вечером в среду он белыми сыграет против американца Фабиано Каруаны, которого многие считают главным претендентом на победу в турнире. Если же россиянин сможет победить, то перехватит у американца это звание. Но если проиграет, то догнать принципиального соперника может и не успеть.
В женском турнире же россиянки продолжат борьбу за лидерство. Александра Горячкина чёрными сыграет с Нургюл Салимовой. Екатерина Лагно – тоже чёрными с Рамешбабу Вайшали.
22:00: «Атлетико» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: приблизится ли Симеоне к очередному финалу ЛЧ?
«Атлетико» в ходе сезона чудесным образом превратился в теневого претендента на трофей. В 1/8 финала парни Симеоне справились с могучим «Интером», который несётся к досрочному скудетто и многими считается одной из лучших команд всего европейского сезона. «Боруссия» же приучила всех к провалам, и мало кто воспринимал её серьёзно с самого начала розыгрыша. Однако команда Терзича умудрилась выйти с первого места из «группы смерти», а в 1/8 финала, пусть и благодаря удачному жребию, прошла ПСВ. Кто же сделает шаг к полуфиналу?
⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: что подарит новое противостояние «ПСЖ» и «Барсы»?
Эти команды не раз встречались в 2010-х, так что их противостояние — уже классика Лиги чемпионов. Особенно всем запомнился камбэк «Барсы», когда в сезоне-2016/2017 она, проиграв на выезде со счётом 0:4, умудрилась пройти «ПСЖ» благодаря домашней победе — 6:1. Сейчас у каталонцев уже совсем другая команда, да и Париж сильно изменился. Но яркие сюжеты по-прежнему более чем вероятны. Что же нас ждёт?