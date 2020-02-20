«Аталанта» разгромила «Валенсию», Панарин продлил голевую серию. Самые яркие новости дня

1. Итальянская «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила испанскую «Валенсию» со счётом 4:1. Единственный мяч в составе испанской команды через четыре минуты после выхода на замену забил россиянин Денис Черышев, установив рекорд «Валенсии» в турнире.

2. «Тоттенхэм» с минимальным счётом уступил дома немецкому «РБ Лейпциг», единственный мяч с пенальти забил Тимо Вернер.

3. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго», в котором его команда победила со счётом 6:3. Таким образом, он продлил свою результативную серию до семи матчей. В последний раз Артемий уходил со льда без результативных действий 6 февраля, когда не набрал очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».



4. «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии, мячи забили Родри и Кевин Де Брёйне. Присутствовавшие на игре болельщики «Сити» вывесили на трибунах негативные баннеры в адрес УЕФА.

5. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию.

6. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал пятым новичком в истории «Рейнджерс» с пятиматчевой победной серией.

7. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри устроили потасовку на финальной пресс-конференции, посвящённой бою-реваншу между ними.

8. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не исключил того, что нападающий команды Маркус Рашфорд пропустит из-за травмы чемпионат Европы.

9. Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко сообщила об очередном возвращении в свою команду россиянина Дмитрия Турсунова.

10. Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд стали покровителями группировки ЛГБТ-болельщиков «Гордые шершни».