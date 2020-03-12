Отмена матчей НБА из-за коронавируса, «Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ. Главные новости дня

1. НБА приостановила все матчи на неопределённый срок из-за коронавируса. Согласно заявлению, один из игроков «Юты Джаз» сдал положительный результат на коронавирус. Речь о французском центровом Руди Гобере.

2. Также из-за коронавируса отменён чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале.

3. Списки инфицированных коронавирусом пополняют известные спортсмены. Так, помимо Гобера, заболевание обнаружено у футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани.

4. Ограничения, связанные с COVID-19, до поры не касались РПЛ и АПЛ, но теперь страдают и они. В Англии будут играть без зрителей до конца сезона, при пустых трибунах ближайшие три матча проведёт «Урал», а на московские игры до апреля не пустят больше 5000 человек.

5. Отмены коснулись и еврокубков. УЕФА отменил матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Игра на «Рамон Санчес Писхуан» не состоится, потому что Испания отказалась пускать на территорию страны самолёт с игроками «Ромы».

6. Стали известны ещё два участника четветьфинала Лиги чемпионов. «Атлетико» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля», а «ПСЖ» на пустом «Парк де Пренс» обыграл дортмундскую «Боруссию».

7. «Сочи» в отложенном матче 18-го тура РПЛ разгромил «Оренбург» 5:1. На счету Александра Кокорина дубль.

8. Состоялись матчи плей-офф КХЛ. В следующий раунд вышли «Салават Юлаев» и «Йокерит».

9. РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона-2019/2020



10. Чемпионат Испании, скорее всего, тоже будет приостановлен из-за коронавируса, пока на неопределённый срок перенесли финал Кубка страны.