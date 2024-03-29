Поражение Александровой в Майами, уникальное достижение Макдэвида. Главное к утру
16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Майами, проиграв 53-й ракетке мира американке Даниэле Коллинз со счётом 3:6, 2:6, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя передачами в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ, стало известно будущее главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами, проиграв Коллинз.
- Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ.
- Стало известно будущее Хаби Алонсо в «Байере».
- «Вашингтон» крупно проиграл «Торонто», у Овечкина и Мирошниченко «-4» на двоих.
- Карлос Алькарас сенсационно уступил Григору Димитрову в 1/4 финала «Мастерса» в Майами.
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