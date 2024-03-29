Поражение Александровой в Майами, уникальное достижение Макдэвида. Главное к утру

16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Майами, проиграв 53-й ракетке мира американке Даниэле Коллинз со счётом 3:6, 2:6, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя передачами в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ, стало известно будущее главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 29 марта Все результаты игрового дня НХЛ 29 марта