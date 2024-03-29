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29 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Поражение Александровой в Майами, уникальное достижение Макдэвида. Главное к утру
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16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Майами, проиграв 53-й ракетке мира американке Даниэле Коллинз со счётом 3:6, 2:6, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя передачами в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ, стало известно будущее главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами, проиграв Коллинз.
  2. Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ.
  3. Стало известно будущее Хаби Алонсо в «Байере».
  4. «Вашингтон» крупно проиграл «Торонто», у Овечкина и Мирошниченко «-4» на двоих.
  5. Карлос Алькарас сенсационно уступил Григору Димитрову в 1/4 финала «Мастерса» в Майами.
  6. Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Колорадо».
  7. Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Майами, одолев Викторию Азаренко.
  8. Bild: «Бавария» рассматривает Зинедина Зидана в качестве нового тренера команды.
  9. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 28 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  10. «Интернасьонал» не будет выкупать Ренана у «Зенита» по окончании его аренды — Diario.
Все результаты игрового дня НХЛ 29 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 29 марта
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6 топ-матчей пятницы: «Динамо» — «Ростов», Александрова — в полуфинале Майами, НБА и НХЛ
6 топ-матчей пятницы: «Динамо» — «Ростов», Александрова — в полуфинале Майами, НБА и НХЛ
Все результаты игрового дня НБА 29 марта
Все результаты игрового дня НБА 29 марта
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