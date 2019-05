Бойцы разгоняли митинг в Екатеринбурге и нападали на сотрудников ГИБДД в Осетии

13 мая

Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов подарил ему кроссовки на ифтаре, на который Кадыров пригласил Нурмагомедова, его отца Абдулманапа, советника президента России Абубакара Эдельгериева и известного бойца MMA Шамиля Завурова, а также бойцов, тренерский состав и руководителей Чеченского республиканского клуба «Ахмат».

«Дорогие друзья! Субботним вечером священного месяца Рамадан я собрал на ифтар бойцов, тренерский состав и руководителей Чеченского Республиканского Клуба «Ахмат». Также пригласил дорогих братьев: советника Президента России Абубакара Эдельгериева, непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, известного бойца MMA Шамиля Завурова. Прежде чем приступить к ужину мы совершили коллективный вечерний намаз под руководством Хабиба Нурмагомедова. Время в такой замечательной компании всегда пролетает незаметно. Было интересно слышать от спортсменов детали боёв, проведенных ими в рамках состоявшихся турниров. Я поблагодарил за очередные красивые и уверенные победы. Мы также обсудили планы на будущее. Впереди в этом году их всех ждет еще немало соревнований, в том числе титульных боёв, среди которых предстоящая защита Хабибом Нурмагомедовым своего чемпионского пояса. Ко всем поединкам необходимо основательно подготовиться.



Мы обсуждали не только спортивные темы, но еще вспоминали прошедшие времена. Ребята рассказывали интересные истории из своей жизни. Главное — наша встреча прошла не только приятно, но и полезно. Не обошлось и без подарков. Я с удовольствием принял от Хабиба кроссовки, которые он ранее обещал мне подарить для занятий спортом. Пользуясь случаем попросил его передать отцу Абдулманапу Нурмагомедову слова приветствия и искреннего уважения. Подчеркнул, что жду дорогого старшего брата у нас в любое удобное для него время. Пожелал также бойцам новых ярких побед в предстоящих турнирах, удачи и благополучия!» — написал на своей странице в «Инстаграме» Рамзан Кадыров.

Харитонов готов подраться с А. Емельяненко на турнире Fight Night Global

Сергей Харитонов заявил, что был бы готов сразиться с Александром Емельяненко. Ранее о возможном поединке Харитонова и Емельяненко рассказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.



«Хотел бы ответить величайшему из величайших менеджеров – Камилу Гаджиеву. Я выступаю в Bellator, бился в Pride и Strikeforce. Зарабатывал себе имя не для того, чтобы спускаться на ранг ниже. Но я готов выступить на любом твоём турнире, если ты сделаешь достойное предложение. Перестань пиариться на моём имени и говорить, что Харитонов кого-то боится и пытается соскочить с боя. Никогда я этого не сделаю», — написал в своём «инстаграме» Харитонов.



Ранее Гаджиев заявил, что Емельяненко и Харитонову могут предложить за бой по 10 млн рублей.

С Макгрегора сняли обвинения из-за разбитого телефона фаната

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор избежал наказания за инцидент с поклонником, мобильный телефон которого ирландец выхватил и разбил, сообщает MMAFighting.

Напомним, в марте бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован в Майами после того, как разбил мобильный телефон Ахмеда Абдирзака, который хотел с ним сфотографироваться. Инцидент произошёл утром 11 марта. Макгрегор был освобождён под залог в размере $ 12 500. Абдирзак принял решение не сотрудничать с властями при расследовании и отказаться от заявления. По информации СМИ, Абдирзак и Макгрегор достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта.



«Жертва преступления не хочет возвращаться в Соединенные Штаты и преследовать по этому делу», — сказал прокурор Халил Мадани.

14 мая

Бойцы академии РМК участвуют в разгоне акции протеста против вырубки сквера

Около 100 бойцов академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, которые пришли на стихийную акцию протеста, сообщает «Новая газета».



Люди собрались на митинг против вырубки деревьев в сквере у городского пруда ради постройки храма. Кроме того, местные жители выразили недовольство, что никто не обсудил возможное строительство с горожанами.



Противники строительства храма и бойцы РМК встали по разные стороны забора и вели перебранку. Время от времени то одна, то другая сторона пыталась сломать забор, чтобы вступить в драку. Бойцы РМК кидали в протестующих непотушенные окурки.



Вскоре после этого один из бойцов РМК распылил газовый баллончик в толпу. Полицейские попытались его задержать, но остальные бойцы встали на его защиту. Распылившего баллончик увели за ограждение сквера, где полиция провела с ним беседу, содержание которой осталось неизвестно.

Бойцовский клуб разгонял митинг против храма. Всем руководил известный тяжеловес Протестующие лишь пытались сохранить сквер, но против сотни (или десяти) подготовленных атлетов и бойца Штыркова ничего сделать не смогли.

Пакьяо получит $ 20 млн за бой с Турманом

12 мая стало известно, что обладатель титула по версии WBA Regular в полусреднем весе, выигрывавший титулы в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо встретится с полноценным чемпионом по версии WBA Китом Турманом. Бой пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Ожидается, что гарантированный заработок филиппинца за встречу с Турманом составит $ 20 млн, сообщает Boxingnews24. При этом о гонораре Турмана информации нет, но с учётом того, что американец впервые в карьере проведёт бой, который будет продаваться по системе PPV, вероятнее всего, он заработает наибольшую в карьере сумму.

15 мая

Сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю — Тим Цзю одержал 13-ю победу в своей профессиональной карьере. Соперником Цзю был действующий чемпион Австралии по боксу в первом среднем весе Джоэль Камильери.



Поединок продлился все 10 раундов. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Тиму Цзю. Для Цзю эта победа стала 13-й в профессиональной карьере, 10 из которых он одержал нокаутом. Эта победа принесла Цзю титул чемпиона Австралии.



Стоит отметить, что этот поединок стал первым в карьере, когда бой Цзю-младшего демонстрировали по телевидению по системе PPV.



На счету Камильери теперь 24 поединка на профессиональной сцене, в которых он одержал 17 побед, шесть поединков проиграл и ещё один свёл вничью.

Чемпион Европы по ММА напал на сотрудников ГИБДД в Северной Осетии

Чемпион Европы 2013 года по смешанным единоборствам Михаил Газаев подозревается в участии в избиении сотрудников ГИБДД в Ардонском районе Северной Осетии, сообщает «Кавказ. Реалии».



В ночь на 12 мая сотрудники ГИБДД Северной Осетии остановили автомобиль под управлением Газаева. Документов у него не оказалось. Полицейским показалось, что он находится в состоянии алвогольного опьянения.



Спортсмен позвал на помощь своих друзей, после чего завязалась потасовка. От удара один из полицейских потерял сознание, другой попытался применить табельное оружие, но не успел. Боец отобрал у него пистолет, после чего скрылся.



Газаева задержали вскоре после драки с полицейскими. При задержании группа молодых людей вновь попыталась оказать сопротивление, однако безуспешно — всех доставили в полицейский участок. Следственное управление СКР по республике Северная Осетия готовится предъявить 30-летнему Газаеву и двум его товарищам, Станиславу Маргиеву и Хетагу Гогаеву, обвинение в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Примечательно, что Газаев и Маргиев уже получали сроки по этой статье.

16 мая

А. Емельяненко прокомментировал очередной арест словами музыканта Мамонова

Александр Емельяненко прокомментировал очередной скандал со своим участием. Недавно спортсмена задержали в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте и нарушение общественного порядка. Комментируя произошедшее, Емельяненко использовал слова музыканта Петра Мамонова.



«Я всё время обещаю себе стать лучше, а к вечеру смотрю — получается опять досадно, стыдно. И не буду я ругать окружающих: мол, кто-то хамит, кто-то пьёт… Важно смотреть на свои грехи», – написал Емельяненко.

17 мая

Мейвезер опубликовал видео с кучей денег

Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) в очередной раз похвастал своим богатством. В своём «инстаграме» американец опубликовал видео, на котором он сидит за столом, на котором аккуратно разложены пачки со стодолларовыми купюрами.



«Скажите, сколько здесь?» — обратился Мейвезер к подписчикам, коих его личная страница насчитывает почти 23 миллиона.

Реванш между Вудли и Лоулером отменён

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли не сможет выйти на бой с Робби Лоулером, который должен был стать главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Об этом сообщает ESPN.



Причиной отказа Тайрона стала травма руки. Сроки восстановления бойца неизвестны, а UFC уже начала подыскивать замену Вудли на грядущий бой. Британский полусредневес Даррен Тилл предложил Робби подраться в промежуточном весе.



Первый бой между Вудли и Лоулером состоялся летом 2016 года, и победу нокаутом в первом раунде одержал Тайрон. Напомним, в прошлом году Вудли пропустил несколько месяцев из-за операции на руке.

Бризил признался, что его шокировали слова Уайлдера о желании убить на ринге

Уайлдер обещает прикончить соперника на ринге. Он вообще нормальный? Один из ярчайших чемпионов современного бокса проведёт очередную защиту титула, бывший соперник Хабиба пойдёт в последнюю погоню за поясом.

Доминик Бризил прокомментировал слова будущего соперника, чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Ранее Уайлдер заявил, что в боксе убийства легальны, поэтому он попытается убить на ринге Бризила.



«Меня эти комментарии очень расстроили. Никогда не хочется слышать такое от человека. И неважно, о каком спорте идёт речь. Особенно неприятно слышать это от боксёра, ведь в боксе можно нанести серьёзные травмы оппоненту. Мне кажется, что он сам не понимает, что говорит.



И он, и я отправляли соперников в нокаут. И после такого я думал о том, чтобы с оппонентом всё было в порядке. Но это моё отношение к боксу и джентельменству, у него другое.



Я хочу наказать его. Я не буду пожимать ему руку и говорить, что мне его жаль, когда изобью Уайлдера. Чемпион не должен иметь такое варварское мышление», — приводит слова Бризила CBS Sports.

18 мая

Бывшая звезда WWE Эшли Массаро скончалась в возрасте 39 лет

Боец WWE и модель Эшли Массаро скончалась в США в возрасте 39 лет, сообщает NBC. 16 мая Массаро была обнаружена в своей квартире в Смиттауне без сознания. Женщина не явилась на работу на радио, и по её адресу вызвали экстренную службу. Массаро была без сознания, но ещё жива, однако скончалась по дороге в больницу.



Стоит отметить, что перед смертью Эшли принимала участие в коллективном иске против WWE, в котором бывшие и нынешние бойцы промоушена обвиняли организацию в неспособности защитить своих бойцов от травм головы и сотрясения мозга, которые могут привести к необратимым последствиям. Иск был отклонён в прошлом году.



Массаро выступала в промоушене WWE с 2005 по 2008 год. Некоторые источники предполагают, что причиной смерти рестлера стало самоубийство — перед смертью Массаро на протяжении долгого времени боролась с затяжной депрессией.

Наказание команды Хабиба за драку после боя с Макгрегором будет пересмотрено

Атлетическая комиссия штата Невада на следующей неделе повторно рассмотрит дела об отстранении Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает в своём «твиттере» журналист ESPN Бретт Окамото.



Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили отстранение сроком на один год за потасовку, которая возникла после турнира UFC 229, на котором встречались российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и напал на секунданта Макгрегора Диллона Денниса, а Тухугов и Абубакар Нурмагомедов участвовали в потасовке с Макгрегором внутри октагона. Оба получили годичную дисквалификацию, а Хабиб отделался девятимесячным отстранением.



Хабиб Нурмагомедов должен вернуться в октагон в сентябре 2019 года, однако до этого он заявлял, что не вернётся в клетку, пока будут отстранены его друзья, срок дисквалификации которых заканчивается только в октябре 2019 года.



Следующим соперником Хабиба должен стать временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

19 мая

Бывшего бойца UFC оперировали восемь часов после нокаута в дебюте в ONE

Сейдж Норткатт, бывший боец UFC, ныне выступающий в ONE, получил переломы лицевых костей после поражения от Космо Александре в дебютном поединке в ONE Championship. Спортсмен рассказал, что операция длилась восемь часов.



«Только что из хирургии. У меня было восемь переломов, и меня интенсивно оперировали девять часов. Я чувствую себя хорошо благодаря удивительной заботе и поддержке со стороны фанатов ONE FC, своей семьи и друзей. Моё лицо Терминатора не слишком сильно пострадало. Я ещё вернусь!» — написал в своём «инстаграме» Сейдж Норткатт.



В дебютном для себя поединке в промоушене ONE Championship Норткатт за 29 секунд проиграл нокаутом Космо Александре.

Главного красавчика ММА тяжёло нокаутировали. Так Норткатта ещё не били Уайлдер заработал около 10 млн за 2 минуты в ринге и чуть не прикончил Бризила, дос Аньос «задушил» Ли.

Шлеменко выразил готовность заменить Вудли в бою с Лоулером

Александр Шлеменко обратился к президенту UFC Дэне Уайту. Россиянин выразил готовность заменить в бою на турнире UFC в Миннеаполисе Тайрона Вудли, который снялся с поединка с Робби Лоулером.



«Слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дэна Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси — он подтвердит, что бой со мной для Робби будет весёлым», — написал Шлеменко на своей официальной странице в «Инстаграме».

А. Емельяненко ведёт с Fight Nights переговоры о бое с Харитоновым

Александр Емельяненко ведёт переговоры с президентом Fight Nights Global Камилом Гаджиевым о возможном поединке с российским бойцом Сергеем Харитоновым. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».



«На разговоре с Камилом о возможно предстоящем бое с Харитоновым!» — подписал фотографию Александр Емельяненко.