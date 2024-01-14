Анкалаев уничтожил Уокера, заявление НХЛ по поводу отстранения Израиля. Главное к утру

Российский боец UFC Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера и стал главным претендентом на титул в полутяжёлом весе, НХЛ выступила с заявлением по поводу отстранения Израиля от турниров под эгидой ИИХФ, российский боксёр Артур Бетербиев одержал 20-ю победу кряду, досрочно одолев Каллума Смита на турнире в Канаде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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