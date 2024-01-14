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14 января главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты бокса и результаты UFC

Анкалаев уничтожил Уокера, заявление НХЛ по поводу отстранения Израиля. Главное к утру
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера и стал главным претендентом на титул в полутяжёлом весе, НХЛ выступила с заявлением по поводу отстранения Израиля от турниров под эгидой ИИХФ, российский боксёр Артур Бетербиев одержал 20-ю победу кряду, досрочно одолев Каллума Смита на турнире в Канаде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC.
  2. НХЛ выступила с заявлением об отстранении Израиля от турниров под эгидой ИИХФ.
  3. Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита, защитив чемпионские пояса.
  4. Коннор Макдэвид вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории «Эдмонтона».
  5. «Вашингтон» без Овечкина одержал волевую победу над «Рейнджерс». У Кузнецова – голевая.
  6. Никита Кучеров стал 10-м россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ.
  7. Тренер «Аль-Иттихада» отстранил Карима Бензема от тренировок с командой.
  8. В семье Нурмагомедова отреагировали на слухи о возможном возвращении Хабиба в бои.
  9. Янник Синнер обыграл ван де Зансхулпа в первом круге Australian Open.
  10. «Манчестер Юнайтед» может приобрести одну из главных звёзд «Реала».
  11. Возвращение Капризова не спасло «Миннесоту» от разгрома в матче с «Аризоной».
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