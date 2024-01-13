15 топ-событий воскресенья: старт АО-2024, класико в Суперкубке, бои Анкалаева, Бетербиева

Посмотреть все события 14 января в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: второй матч за последние 48 часов для «Голден Стэйт» — в какой форме будут «воины» против второй лучшей команды Востока?

«Голден Стэйт Уорриорз» проводит не лучший сезон, учитывая, что у них больше поражений, чем побед — 18-20. Предстоящий матч для «Голден Стэйт» станет вторым за последние 48 часов. Предыдущая победа над «Чикаго Буллз» со счётом 140:131 станет хорошим стимулом для продолжения успеха или же всё-таки сыграет фактор усталости — основной момент, который больше всего интересует. «Милуоки Бакс» в значительной степени оправдал ожидания за первые два с лишним месяца регулярного сезона, и «Милуоки» прервал серию поражений из двух игр в своём последнем противостоянии, одержав впечатляющую победу над «Бостоном», лидером Востока, со счётом 135:102.

👊 5:00: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия), UFC Fight Night 234

Интрига: Анкалаев станет претендентом на титул?

Магомед Анкалаев — один из самых невезучих бойцов UFC. Боец с беспроигрышной серией из 11 поединков просто обязан быть чемпионом, но пока Магомед снова участвует не в титульном бою. Россиянина ждёт реванш с Джонни Уокером: первый бой признали отменённым после запрещённого удара Анкалаева. Бразилец тогда повёл себя некрасиво — сначала попросил остановить схватку, а потом изображал гнев в адрес судьи. Теперь Магомед и Джонни смогут решить все вопросы в клетке.

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Юта» внезапно оказалась в зоне плей-ин — сумеют ли «джазмены» обыграть «Лейкерс»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» выглядел как одна из самых опасных команд в лиге, когда «озёрники» выиграли внутрисезонный турнир, но с тех пор ситуация пошла под откос. В последних 14 матчах у «Лейкерс» 10 поражений. Победы также далеко не самые впечатляющие — над «Шарлотт Хорнетс», «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Юта Джаз», в свою очередь, является одним из лучших коллективов по игре на своей площадке — 13 побед и пять поражений. И, что самое удивительное, «Юта» в последних 12 встречах имеет 10 побед. А ведь в декабре соотношение побед и поражений у «джазменов» было 7-16.

🎾 5:30*: Тьяго Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт ТБШ для пятой ракетки России?

В прошлом году Андрей Рублёв повторил своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя до 1/4 финала и проиграв будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Каким получится путь россиянина в новом розыгрыше? В первом круге он встретится с обидчиком Даниила Медведева по прошлогоднему «Ролан Гаррос» — Тьяго Уайлдом. Тогда бразильский квалифаер сенсационно выбил из сетки второго номера посева уже на старте, уступая 1:2 по сетам. На уровне основных сеток ATP Андрей и Тьяго ещё не пересекались на корте. Победитель дальше сыграет с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Таро Дэниэл.

🥊 6:00: Артур Бетербиев (Россия/Канада) — Каллум Смит (Великобритания), титульный бой

Интрига: Бетербиеву остался последний шаг до Бивола

Артур Бетербиев — самый титулованный боксёр из России на данный момент. В руках Белого тигра три из четырёх главных поясов полутяжёлого веса, но сейчас отнять титулы хочет Каллум Смит. Британец — весьма опасный парень, который держался все 12 раундов против самого Канело Альвареса. Вот только удар Бетербиева не смог выдержать ни один из его 19 соперников. Если Артур снесёт Смита, на пути к абсолютному величию останется только Дмитрий Бивол.

🎿 12:30: Лыжи — Кубок России, пятый этап, мужской скиатлон

Интрига: сколько выиграет Большунов у серебряного призёра?

Вопрос с победителем очередной гонки на Кубке России можно уже не задавать. Александр Большунов как начал свою феноменальную серию побед в прошлом году, так её и продолжает. 14 гонок подряд завершились победой трёхкратного олимпийского чемпиона, и нет никаких причин для того, чтобы он не выиграл 15-ю гонку. Но вопрос в том, сколько Александр «привезёт» второму призёру и кто им станет? Скиатлон, кстати, состоится на дистанции 20 км, такую же побегут и женщины.

🏒 14:00: «Спартак» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Спартак» первую победу в 2024 году?

Московский «Спартак» завершил 2023 год на первом месте в турнирной таблице КХЛ, но за две недели января красно-белые успели упасть уже на шестую позицию. Всему виной пятиматчевая серия поражений. В новом году команда Алексея Жамнова до сих пор не одержала ни одной победы. А впереди москвичей ждёт встреча с текущим лидером КХЛ. Сумеет ли обескровленный потерями ведущих игроков «Спартак» прервать полосу неудач?

Ведущий защитник «Спартака» высказался о худшей в сезоне серии поражений: Эксклюзив Ведущий защитник «Спартака» высказался о худшей в сезоне пятиматчевой серии поражений

⚽️ 16:00: «Альмерия» — «Жирона», Ла Лига, 20-й тур

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Интрига: «Жирона» поднимется на первое место?

«Жирона» — сенсация сезона в Испании. Команда делит первое место с «Реалом» после 19 туров, набрав 48 очков. Во втором круге каталонцы стартуют со встречи с «Альмерией», терпящей бедствие. Команда замыкает таблицу Примеры, набрав всего пять очков. Отставание от спасительного 17-го места – 11 очков. В общем, «Альмерия» идёт на антирекорд. У «Жироны» не должно возникнуть проблем. Другой результат, кроме победы, станет провалом.

🎯 16:45: Биатлон — КМ-2024, пятый этап, мужская гонка преследования

Интрига: прорвётся ли Йоханнес Бё к медали в пасьюте?

Мужской спринт в Рупольдинге закончился неожиданно. Мало того, что золото в нём забрал «худший» из норвежцев Ветле Шоста Кристиансен, которого выводили из сборной в Оберхофе, так ещё и второе место с промахом забрал итальянец Джакомель, по скорости опередивший даже Йоханнеса Бё. Сам лидер Кубка мира занял только девятое место и в пасьюте будет стартовать в плотной группе преследователей. Но тем интереснее будет зрелище, свидетелями которого мы станем в последний день.

🏒 17:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли СКА победную серию «Северстали»?

Череповецкая команда набрала отличный ход в последнее время и выдала долгожданную победную серию, насчитывающую четыре матча. Но теперь «Северсталь» ждёт суровое испытание в виде СКА, который и сам сейчас демонстрирует отличные результаты. Так, например, в последнем матче армейцы за пять минут отправили четыре шайбы в ворота «Спартака». Чья удачная серия продолжится в воскресенье?

⚽️ 19:05: «Гавр» — «Лион», Лига 1, 18-й тур

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Интрига: Кузяев создаст проблемы терпящему бедствие экс-гранду?

«Гавр» поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 по итогам прошлого сезона. Однако команда, за которую выступает Далер Кузяев, обгоняет в таблице «Лион». «Олимпик» терпит бедствие, находясь в опасной близости от зоны вылета. Клуб испытывает финансовые, игровые и управленческие проблемы. Воспользуется ли «Гавр» этим? Хотя разрыв между клубами составляет всего три очка. Важнейшая встреча для обеих команд.

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 21-й тур

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Интрига: шанс для «МЮ» включиться в борьбу за еврокубки?

«Манчестер Юнайтед» расстраивает болельщиков. Команда вылетела из еврокубков, Кубка английской лиги и идёт девятой в АПЛ. Один из последних шансов включиться в борьбу за ЛЧ или ЛЕ – обыграть в предстоящей встрече «Тоттенхэм». «Шпоры» потеряли несколько важных игроков из-за травм, а также Кубков Азии и Африки. Но даже в таком состоянии лондонцы способны дать бой «МЮ». Тем более что «шпоры» борются за золото, и цена каждого очка велика. Получится у тен Хага найти управу на команду Постекоглу?

🏒 21:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

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Интрига: кто победит в повторном противостоянии?

«Рейнджерс» и «Кэпиталз» проведут второй матч за 24 часа, только теперь уже на территории ньюйоркской команды. В последнее время «синерубашечники» и «столичные» терпят больше поражений, чем одерживают побед. Но если турнирное положение «Рейнджерс» не предвещает беды, то ситуация «Вашингтона» осложнена до предела, и постепенно цена каждого матча становится на вес золота.

🏆 ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Барселона», Суперкубок Испании, финал

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Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто заберёт Суперкубок Испании?

«Эль класико» в финале – что может быть лучше? Второй год подряд «Реал и «Барселона» встречаются в решающей встрече Суперкубка Испании. В прошлый раз сильнее оказалась «Барса» — 3:1. Теперь у «Реала» есть шанс взять реванш. Полуфинал мадридцев с «Атлетико» — лучшая встреча 2024 года. Команда Анчелотти выиграла со счётом 5:3. Но сколько переворотов произошло в матче! «Барса» же буднично выиграла у «Осасуны» (2:0). Что покажут гранды в финале? И кто заберёт Суперкубок?

⚽️ 22:45: «Милан» — «Рома», Серия А, 20-й тур

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Интрига: «Рома» без Моуринью отберёт очки у «Милана»?

«Милан» вряд ли включится в борьбу за золото Серии А, однако на третьем месте идёт уверенно. А вот у «Ромы» велик шанс остаться вовсе без еврокубков. Римляне идут на восьмом месте, чередуя положительные и негативные результаты. А в предстоящей встрече с «Миланом» команде не поможет тренер Жозе Моуринью. Португальца дисквалифицировали из-за поведения в игре с «Аталантой». В общем, ещё одна неприятность. Совершит ли «Рома» мини-сенсацию, обыграв в гостях «Милан» без тренера? Или «россонери» добудут три очка?