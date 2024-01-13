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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 14 января 2024: live-трансляции, результаты, кто сыграет

15 топ-событий воскресенья: старт АО-2024, класико в Суперкубке, бои Анкалаева, Бетербиева
Михаил Георгиев
Расписание спортивных игр 14 января
Аудио-версия:
Комментарии
Безумно насыщенное 14 января! Хоккей, баскетбол, футбол, бокс, UFC, лыжи, биатлон и теннис.

Посмотреть все события 14 января в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: второй матч за последние 48 часов для «Голден Стэйт» — в какой форме будут «воины» против второй лучшей команды Востока?

«Голден Стэйт Уорриорз» проводит не лучший сезон, учитывая, что у них больше поражений, чем побед — 18-20. Предстоящий матч для «Голден Стэйт» станет вторым за последние 48 часов. Предыдущая победа над «Чикаго Буллз» со счётом 140:131 станет хорошим стимулом для продолжения успеха или же всё-таки сыграет фактор усталости — основной момент, который больше всего интересует. «Милуоки Бакс» в значительной степени оправдал ожидания за первые два с лишним месяца регулярного сезона, и «Милуоки» прервал серию поражений из двух игр в своём последнем противостоянии, одержав впечатляющую победу над «Бостоном», лидером Востока, со счётом 135:102.

У «Уорриорз» — проблемы?
Будущее «Голден Стэйт» — под угрозой. Молодые игроки начали терять веру в Стива Керра
Будущее «Голден Стэйт» — под угрозой. Молодые игроки начали терять веру в Стива Керра

👊 5:00: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия), UFC Fight Night 234

UFC 2024. UFC Fight Night 234, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев - Джонни Уокер
14 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Джонни Уокер

Интрига: Анкалаев станет претендентом на титул?

Магомед Анкалаев — один из самых невезучих бойцов UFC. Боец с беспроигрышной серией из 11 поединков просто обязан быть чемпионом, но пока Магомед снова участвует не в титульном бою. Россиянина ждёт реванш с Джонни Уокером: первый бой признали отменённым после запрещённого удара Анкалаева. Бразилец тогда повёл себя некрасиво — сначала попросил остановить схватку, а потом изображал гнев в адрес судьи. Теперь Магомед и Джонни смогут решить все вопросы в клетке.

Изучаем непростой путь Анкалаева:
Проклятие или жуткое невезение? Почему застопорилась карьера Анкалаева
Проклятие или жуткое невезение? Почему застопорилась карьера Анкалаева

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юта» внезапно оказалась в зоне плей-ин — сумеют ли «джазмены» обыграть «Лейкерс»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» выглядел как одна из самых опасных команд в лиге, когда «озёрники» выиграли внутрисезонный турнир, но с тех пор ситуация пошла под откос. В последних 14 матчах у «Лейкерс» 10 поражений. Победы также далеко не самые впечатляющие — над «Шарлотт Хорнетс», «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Юта Джаз», в свою очередь, является одним из лучших коллективов по игре на своей площадке — 13 побед и пять поражений. И, что самое удивительное, «Юта» в последних 12 встречах имеет 10 побед. А ведь в декабре соотношение побед и поражений у «джазменов» было 7-16.

О проблемах «Лейкерс»:
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать

🎾 5:30*: Тьяго Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: каким получится старт ТБШ для пятой ракетки России?

В прошлом году Андрей Рублёв повторил своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя до 1/4 финала и проиграв будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Каким получится путь россиянина в новом розыгрыше? В первом круге он встретится с обидчиком Даниила Медведева по прошлогоднему «Ролан Гаррос» — Тьяго Уайлдом. Тогда бразильский квалифаер сенсационно выбил из сетки второго номера посева уже на старте, уступая 1:2 по сетам. На уровне основных сеток ATP Андрей и Тьяго ещё не пересекались на корте. Победитель дальше сыграет с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Таро Дэниэл.

Подробный анонс теннисного дня — в нашем материале:
5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Самсонова, Рублёв и Корнеева открывают Australian Open
5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Самсонова, Рублёв и Корнеева открывают Australian Open

🥊 6:00: Артур Бетербиев (Россия/Канада) — Каллум Смит (Великобритания), титульный бой

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

Интрига: Бетербиеву остался последний шаг до Бивола

Артур Бетербиев — самый титулованный боксёр из России на данный момент. В руках Белого тигра три из четырёх главных поясов полутяжёлого веса, но сейчас отнять титулы хочет Каллум Смит. Британец — весьма опасный парень, который держался все 12 раундов против самого Канело Альвареса. Вот только удар Бетербиева не смог выдержать ни один из его 19 соперников. Если Артур снесёт Смита, на пути к абсолютному величию останется только Дмитрий Бивол.

Онлайн-трансляция супербоя:
Артур Бетербиев — Каллум Смит: российский нокаутёр отправит «спать» соперника? LIVE
Live
Артур Бетербиев — Каллум Смит: российский нокаутёр отправит «спать» соперника? LIVE

🎿 12:30: Лыжи — Кубок России, пятый этап, мужской скиатлон

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
14 января 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: сколько выиграет Большунов у серебряного призёра?

Вопрос с победителем очередной гонки на Кубке России можно уже не задавать. Александр Большунов как начал свою феноменальную серию побед в прошлом году, так её и продолжает. 14 гонок подряд завершились победой трёхкратного олимпийского чемпиона, и нет никаких причин для того, чтобы он не выиграл 15-ю гонку. Но вопрос в том, сколько Александр «привезёт» второму призёру и кто им станет? Скиатлон, кстати, состоится на дистанции 20 км, такую же побегут и женщины.

Что происходит на лыжных гонках в Казани?
«Как, он уже у меня на пятках?» Большунов разгромил соперников на круге-серпантине
«Как, он уже у меня на пятках?» Большунов разгромил соперников на круге-серпантине

🏒 14:00: «Спартак» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Спартак» первую победу в 2024 году?

Московский «Спартак» завершил 2023 год на первом месте в турнирной таблице КХЛ, но за две недели января красно-белые успели упасть уже на шестую позицию. Всему виной пятиматчевая серия поражений. В новом году команда Алексея Жамнова до сих пор не одержала ни одной победы. А впереди москвичей ждёт встреча с текущим лидером КХЛ. Сумеет ли обескровленный потерями ведущих игроков «Спартак» прервать полосу неудач?

Ведущий защитник «Спартака» высказался о худшей в сезоне серии поражений:
Эксклюзив
Ведущий защитник «Спартака» высказался о худшей в сезоне пятиматчевой серии поражений

⚽️ 16:00: «Альмерия» — «Жирона», Ла Лига, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Жирона» поднимется на первое место?

«Жирона» — сенсация сезона в Испании. Команда делит первое место с «Реалом» после 19 туров, набрав 48 очков. Во втором круге каталонцы стартуют со встречи с «Альмерией», терпящей бедствие. Команда замыкает таблицу Примеры, набрав всего пять очков. Отставание от спасительного 17-го места – 11 очков. В общем, «Альмерия» идёт на антирекорд. У «Жироны» не должно возникнуть проблем. Другой результат, кроме победы, станет провалом.

«Жирона» в случае попадания в ЛЧ испытает проблемы?
«Жирона» не попадёт в Лигу чемпионов из-за «Сити»? Это неправда — и вот почему
«Жирона» не попадёт в Лигу чемпионов из-за «Сити»? Это неправда — и вот почему

🎯 16:45: Биатлон — КМ-2024, пятый этап, мужская гонка преследования

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 января 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: прорвётся ли Йоханнес Бё к медали в пасьюте?

Мужской спринт в Рупольдинге закончился неожиданно. Мало того, что золото в нём забрал «худший» из норвежцев Ветле Шоста Кристиансен, которого выводили из сборной в Оберхофе, так ещё и второе место с промахом забрал итальянец Джакомель, по скорости опередивший даже Йоханнеса Бё. Сам лидер Кубка мира занял только девятое место и в пасьюте будет стартовать в плотной группе преследователей. Но тем интереснее будет зрелище, свидетелями которого мы станем в последний день.

Неожиданные результаты спринта:
«Месть сладка, да?» Норвежский биатлонист как следует ответил не верившим в него тренерам
«Месть сладка, да?» Норвежский биатлонист как следует ответил не верившим в него тренерам

🏒 17:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли СКА победную серию «Северстали»?

Череповецкая команда набрала отличный ход в последнее время и выдала долгожданную победную серию, насчитывающую четыре матча. Но теперь «Северсталь» ждёт суровое испытание в виде СКА, который и сам сейчас демонстрирует отличные результаты. Так, например, в последнем матче армейцы за пять минут отправили четыре шайбы в ворота «Спартака». Чья удачная серия продолжится в воскресенье?

СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут:
«Спартак» совсем сдулся? СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут
«Спартак» совсем сдулся? СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут

⚽️ 19:05: «Гавр» — «Лион», Лига 1, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кузяев создаст проблемы терпящему бедствие экс-гранду?

«Гавр» поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 по итогам прошлого сезона. Однако команда, за которую выступает Далер Кузяев, обгоняет в таблице «Лион». «Олимпик» терпит бедствие, находясь в опасной близости от зоны вылета. Клуб испытывает финансовые, игровые и управленческие проблемы. Воспользуется ли «Гавр» этим? Хотя разрыв между клубами составляет всего три очка. Важнейшая встреча для обеих команд.

У «Лиона» — топ-академия. Доказано цифрами:
Топ-5 самых прибыльных футбольных академий за последние 10 лет
Истории
Топ-5 самых прибыльных футбольных академий за последние 10 лет

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шанс для «МЮ» включиться в борьбу за еврокубки?

«Манчестер Юнайтед» расстраивает болельщиков. Команда вылетела из еврокубков, Кубка английской лиги и идёт девятой в АПЛ. Один из последних шансов включиться в борьбу за ЛЧ или ЛЕ – обыграть в предстоящей встрече «Тоттенхэм». «Шпоры» потеряли несколько важных игроков из-за травм, а также Кубков Азии и Африки. Но даже в таком состоянии лондонцы способны дать бой «МЮ». Тем более что «шпоры» борются за золото, и цена каждого очка велика. Получится у тен Хага найти управу на команду Постекоглу?

Кого зимой приобретёт «МЮ»?
Мбаппе — в «Ливерпуле», Осимхен — в «Арсенале». Самые ожидаемые переходы топ-клубов АПЛ
Мбаппе — в «Ливерпуле», Осимхен — в «Арсенале». Самые ожидаемые переходы топ-клубов АПЛ

🏒 21:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в повторном противостоянии?

«Рейнджерс» и «Кэпиталз» проведут второй матч за 24 часа, только теперь уже на территории ньюйоркской команды. В последнее время «синерубашечники» и «столичные» терпят больше поражений, чем одерживают побед. Но если турнирное положение «Рейнджерс» не предвещает беды, то ситуация «Вашингтона» осложнена до предела, и постепенно цена каждого матча становится на вес золота.

🏆 ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Барселона», Суперкубок Испании, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт Суперкубок Испании?

«Эль класико» в финале – что может быть лучше? Второй год подряд «Реал и «Барселона» встречаются в решающей встрече Суперкубка Испании. В прошлый раз сильнее оказалась «Барса» — 3:1. Теперь у «Реала» есть шанс взять реванш. Полуфинал мадридцев с «Атлетико» — лучшая встреча 2024 года. Команда Анчелотти выиграла со счётом 5:3. Но сколько переворотов произошло в матче! «Барса» же буднично выиграла у «Осасуны» (2:0). Что покажут гранды в финале? И кто заберёт Суперкубок?

В полуфинале Суперкубка «Реал» и «Атлетико» выдали настоящий концерт!
Вау, мы это видели! «Реал» и «Атлетико» выдали главный триллер зимы
Вау, мы это видели! «Реал» и «Атлетико» выдали главный триллер зимы

⚽️ 22:45: «Милан» — «Рома», Серия А, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» без Моуринью отберёт очки у «Милана»?

«Милан» вряд ли включится в борьбу за золото Серии А, однако на третьем месте идёт уверенно. А вот у «Ромы» велик шанс остаться вовсе без еврокубков. Римляне идут на восьмом месте, чередуя положительные и негативные результаты. А в предстоящей встрече с «Миланом» команде не поможет тренер Жозе Моуринью. Португальца дисквалифицировали из-за поведения в игре с «Аталантой». В общем, ещё одна неприятность. Совершит ли «Рома» мини-сенсацию, обыграв в гостях «Милан» без тренера? Или «россонери» добудут три очка?

Дерби «Ромы» и «Лацио» в Кубке завершилось скандалом:
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