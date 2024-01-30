Реакция США на дисквалификацию Валиевой, Кучеров — игрок недели в НХЛ. Главное к утру

Генеральный директор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд отреагировала на четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим игроком прошедшей игровой недели НХЛ, тренер «Жироны» Мичел может сменить Юргена Клоппа после его ухода из «Ливерпуля». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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