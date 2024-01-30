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30 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Australian Open

Реакция США на дисквалификацию Валиевой, Кучеров — игрок недели в НХЛ. Главное к утру
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Генеральный директор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд отреагировала на четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим игроком прошедшей игровой недели НХЛ, тренер «Жироны» Мичел может сменить Юргена Клоппа после его ухода из «Ливерпуля». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. НОК США отреагировал на решение суда о дисквалификации Валиевой.
  2. Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей игровой недели НХЛ.
  3. Тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле».
  4. Определились шесть участников 1/4 финала Кубка африканских наций.
  5. «Спартак» объявил о переходе Угальде из «Твенте».
  6. Испанский журналист назвал итог телефонного разговора Мбаппе и Флорентино Переса.
  7. Три матча с участием россиян попали в пятёрку лучших встреч Australian Open-2024.
  8. «Спартак» одержал третью победу кряду, обыграв «Торпедо» в домашнем матче.
  9. Стало известно, кого купит «Реал» вместо Мбаппе в случае отказа француза.
  10. «Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» с Месси благодаря голу Малкома на последних минутах.
  11. «Гремио» вышел из переговоров с «Зенитом» по переходу Ду Кейроса.
  12. Конте принял предложение «Милана» и возглавит клуб по окончании сезона.
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