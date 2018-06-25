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Обзор главных событий на ЧМ-2018, 24 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Обзор главных событий на ЧМ-2018, 24 июня
«Чемпионат»
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
Как выиграть со счётом 1:6. Обзор дня ЧМ-2018
В футболе бывают ситуации, когда проигравший и победивший удостаиваются одинаковых оваций.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Утро 24 июня началось на нашем портале с двух ярких фотоподборок.

Репортажа о волевой победе сборной Германии над Швецией…

«А побеждают всегда немцы!» Главные кадры игрового дня ЧМ-2018
Феерия бельгийцев в Москве, шедевр Крооса и самая колоритная болельщица Мексики – в нашей фотоподборке.

… и альбома, в который вошли сногсшибательные дивы, накануне украсившие трибуны стадионов в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи.

Главные красавицы 10-го дня чемпионата мира — 2018. Фото
Они украсили и без того яркий футбол.

Андрей Панков рассказал при каких условиях уже на стадии 1/8 финала мы можем получить битву Германии с Бразилией. Хотите знать? Прочтите вот эту статью.

При каких условиях Бразилия и Германия встретятся в 1/8 финала. Расклады
Уже на первой стадии плей-офф мы можем увидеть потрясающее по своей вывеске противостояние.

Чемпионат мира в России – настоящий праздник. Об этом говорят иностранные болельщики и пишут зарубежные СМИ.

«Ждали попасть в полицейское государство. Вялая полиция стала откровением»
Никольскую улицу захватили болельщики. Что об этом пишут мировые СМИ?
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы
Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

В душной и жаркой Самаре прошла пресс-конференция с участием представителей сборной России, посвящённая матчу с Уругваем. На сей раз дуэт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым составил нападающий Фёдор Смолов.

«Пишу близким смс: «Как там на свободе?» Черчесов и Смолов – об Уругвае
Как Черчесов отшил британского журналиста, а Смолов объяснил резкий ответ болельщику в «Инстаграме».

На аналогичной пресс-конференции уругвайцев их нападающий Эдинсон Кавани заявил о том, что его команда будет биться за первое место в группе.

Уругвай хочет выиграть все матчи в группе. Кавани чётко обозначил задачу
Уругвайцы уважают соперника, но рассчитывают обойти Россию.

В прогнозах на день и специалисты, и журналисты, и болельщики сошлись на том, что Англия легко справится с Панамой.

«Все ждут лёгкой победы Англии». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Англия — Панама, Япония — Сенегал, Польша — Колумбия. Прогнозы на матчи ЧМ-2018

В этом не приходилось сомневаться, особенно глядя на то, кто наиболее горячо поддерживает английских футболистов на мундиале.

Этих красоток не хотели пускать в Россию, но они рвутся болеть за Англию
Страшные футбольные хулиганы, медведи и отравление – они ничего не боятся!

Между тем, сегодня великому и противоречивому Лионелю Месси исполнился 31 год.

«С днём рождения, Месси! Ты по-прежнему лучший в мире»
Шоколадный памятник, признание друзей и соперников. Соцсети переполнены поздравлениями в адрес лидера сборной Аргентины.

В подмосковных Бронницах, где базируется сборная Аргентины, по этому поводу испекли огромнейший торт. Съесть его пришлось самим болельщикам, ибо Месси к ним не вышел.

Месси подарили гигантский торт. Его съели жители Бронниц (видео)
Месси поздравили без Месси. Репортаж с базы сборной Аргентины.

Кстати, многие аргентинские фанаты недовольны Месси, но в восторге от чемпионата мира.

$ 2 тыс. за 14 дней. Как аргентинцы путешествуют по России в доме на колёсах
Они очень довольны путешествием. И недовольны Месси.

Матч Англия – Панама завершился предсказуемо — с результатом 6:1 в пользу британцев. Однако болельщики дебютанта чемпионата мира радовались единственному мячу, забитому их любимцами, так, словно это они обыграли родоначальников футбола. Более того, вместе с ними радовались и веселились английские фаны. Олимпийский девиз «Главное — не победа, а участие», оказывается, вполне работает и в футболе.

Панама пропускает 9 голов в двух матчах, но счастлива. Что происходит?
А Гарри Кейн стал лидером бомбардирской гонки.
«Панама – Месси – 1:0»! Карнавал после 1:6 от Англии. Фото, видео
Хорошо, что из Северной Америки приехала не сборная США.

Во втором поединке дня атлеты из Сенегала пытались взять верх над маленькими, юркими японцами. В итоге нашла коса на камень – боевая ничья 2:2.

Выехали на Хонде. Экс-полузащитник ЦСКА спас сборную Японии
В Екатеринбурге было весело. Забили Мане и Хонда!

Украшением 11-го дня чемпионата мира стала красивая победа Колумбии над Польшей – 3:0. Проигравшая второй раз подряд команда Роберта Левандовски лишилась шансов выйти в плей-офф. Сочувствуем.

Хамес феерит – Колумбия побеждает. А унылая Польша едет домой с позором
Сборная Польши разгромлена и покидает ЧМ. Зато Хамес Родригес очень крут.

Добавим, что матчем Польша – Колумбии завершился второй тур группового этапа ЧМ. Тур третий откроется в понедельник дуэлью России и Уругвая. Не пропустите!

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