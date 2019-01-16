У «Тоттенхэма» проблемы: Кейн пропустит полтора месяца

Кейн пропустит полтора месяца и не сыграет с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн пропустит как минимум полтора месяца из-за травмы, сообщает официальный «твиттер» клуба.
25-летний англичанин прошёл медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.
В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
В связи с травмой лидер атак столичной команды пропустит примерно 11 матчей, в том числе обе встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», которые состоятся 13 февраля в Лондоне и 5 марта в Дортмунде.
Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года
Полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон официально стал игроком «Краснодара». Сегодня 23-летний футболист подписал с краснодарским клубом личный контракт до лета 2023 года. Об этом сообщил официальный «твиттер» «быков».
Игрок в ближайшее время прибудет на сбор «горожан» в Испании и начнёт вместе с командой готовиться ко второй части сезона-2018/19.
С 15 лет Олссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодёжной сборной. 8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара состоялся его дебют в главной национальной дружине Швеции. На сегодняшний день в активе центрального полузащитника пять игр в составе шведской сборной.
Нету летом может перейти из «Зенита» в «Спортинг»
Лиссабонский «Спортинг» проявляет интерес к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Луиша Нету. Об этом сообщает A Bola.
По данным источника, португальский клуб намерен заполучить футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с «Зенитом». В этом случае Нету достанется «Спортингу» бесплатно, в статусе свободного агента.
30-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.
В прошлом сезоне Нету выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», но затем вернулся в российский клуб.
«Челси» потребовал у «Реала» € 112 млн за Азара
Лондонский «Челси» назвал мадридскому «Реалу» цену на бельгийского нападающего Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, английский клуб готов расстаться с футболистом не менее чем за € 112 млн. Напомним, что контракт форварда с «аристократами» действителен до лета 2020 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.
28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 забитыми мячами, а также отдал 10 результативных передач. Также на его счету два матча в Лиге Европы, в которых он не отметился результативными действиями.
«Челси» увеличил предложение по Паредесу до € 35 млн
«Челси» по-прежнему не оставляет попыток приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере», лондонцы увеличили предложение по аргентинскому футболисту до € 35 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что англичане уже подготовили контракт для Паредеса с зарплатой € 90 тыс. в неделю.
Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2020/21. Недавно Леандро изъявил желание вернуться на родину, в Аргентину, и перейти в клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого является.
Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах петербуржцев в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом чешский футболист сообщил в социальной сети.
«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста. Прошло уже 20 лет после того, как я подписал первый контракт. Сейчас момент объявить, что я завершу карьеру после этого сезона. После 15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что уже достиг всего, чего желал. Я продолжу упорно работать в „Арсенале“, чтобы выиграть ещё один трофей. Очень жду возможности узнать, что меня ждёт на поле», — написал 36-летний игрок в «Твиттере».
Чех провёл 124 матча за сборную Чехии. Был основным голкипером сборной на четырёх подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006). В нынешнем сезоне вратарь провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых пропустил девять мячей.
Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба «армейцев». 13 января Дзагоев пропустил тренировку московской команды из-за небольшой простуды.
Напомним, ЦСКА проводит первый зимний сбор в испанском городе Кампоамор. Он продлится до 22 января. Второй сбор московской команды пройдёт с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 23 февраля.
После 17 туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G, несмотря на уверенную победу в матче с «Реалом». «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков и опередила «армейцев» в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1).
Керимов отказался помогать «Анжи», клуб просил 300 млн рублей
Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов ответил отказом на просьбу клуба оказать финансовую помощь, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
По информации источника, представители клуба, испытывающего в настоящий момент серьёзные финансовые проблемы, просили у бизнесмена 300 млн рублей. При этом уточняется, что попытки уговорить Керимова были предприняты в конце прошлого года, однако недавно он окончательно отказал «Анжи» в помощи.
Керимов являлся владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год. При нём клуб пополнили несколько именитых футболистов, среди которых нападающий Самуэль Это’О и защитник Роберто Карлос, однако позже было принято решение сократить расходы, и звёздные игроки покинули команду. Также при Керимове «Анжи» переехал на новый стадион.