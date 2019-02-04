Бывший родственник Марадоны забил рукой. Но на Бога ссылаться не стал

«Арсеналу» от этого не легче. Признание Агуэро, «инстаграм» Головина и почему Терри не перешёл в «Спартак» — в обзоре футбольных новостей.

«Интер» проиграл «Болонье», продлив серию без побед до трёх матчей

«Интер» в матче 22-го тура Серии А потерпел поражение от «Болоньи». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 32-й минуте провёл Федерико Сантандер.



Для «Интера» это поражение стало уже вторым подряд в Серии А. В прошлом туре миланцы уступили в гостях «Торино» (0:1). Ранее в 20-м туре «Интер» не сумел обыграть «Сассуоло» (0:0).

Подопечные Лучано Спаллетти занимают третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Интер» опережает на пять очков «Милан», идущий четвёртым, и на шесть очков — «Рому», занимающую пятое место. В 22-м туре «Рома» будет принимать «Милан».



«Болонья» после этой победы набрала 17 очков, клуб занимает 18-е место. Отставание от спасительной 17-й строчки теперь составляет всего одно очко.

Хет-трик Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»

«Манчестер Сити» в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Арсеналу». Встреча, проходившая на «Этихаде», закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



«Манчестер Сити» открыл счёт уже на первой минуте, отличился Серхио Агуэро. «Арсенал» отыгрался через 10 минут: Лоран Косельни после углового головой отправил мяч в ворота. Но ещё до перерыва Агуэро восстановил преимущество хозяев, а во втором тайме оформил хет-трик.



После этой победы «Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на два очка. Лидер чемпионата Англии в 25-м туре сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Этот матч состоится 4 февраля. «Арсенал» с 47 очками — на шестой позиции.

Агуэро: третий гол «Арсеналу» я забил рукой

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1).



30-летний аргентинец оформил хет-трик, забив на 1-й, 44-й и 61-й минутах.



«Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука», — приводит слова Агуэро BBC.

Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой Гвардиола, как обычно, победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника.

Головин — братьям Кокориным: Саша и Кирилл, мы с вами

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, которые сейчас находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Головин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой присутствуют братья Кокорины, и сопроводил её хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.

Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве. Всех четверых должны выпустить на свободу 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.



Напомним, «Зенит» включил Кокорина в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой Гвардиола, как обычно, победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника.

«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны», проиграв «Бетису»

В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Для «Атлетико» это поражение стало только вторым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне не проигрывала в течение 18 встреч, одержав 11 побед и 7 раз сыграв вничью.



Мадридский клуб упустил возможность сократить отставание от «Барселоны», которая возглавляет турнирную таблицу Примеры. Вчера, 2 февраля, каталонцы на своём поле сыграли вничью с «Валенсией» (2:2). Сейчас разница между командами составляет 6 очков.

Месси, скорее всего, сможет сыграть в матче с «Реалом» в Кубке Испании

Повреждение нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, полученное в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), скорее всего, не помешает ему принять участие в ближайшем «эль класико», сообщает AS.



«Барселона» встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании. Первый матч состоится на домашнем стадионе каталонцев 6 февраля.



По информации издания, повреждение Месси оказалось несерьёзным. 31-летний аргентинец не будет проходить медицинские тесты и приступит к тренировкам в обычном режиме.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 20 матчах. В Кубке страны в активе форварда 2 мяча и 2 голевых паса в 2 встречах.

«Валенсия» с Черышевым остановила «Барселону». Несмотря на дубль Месси Россиянин сыграл хорошо, а его команда прервала победную серию каталонцев.

Трабукки рассказал, почему сорвался переход Терри в «Спартак»

Известный футбольный агент Марко Трабукки объяснил, почему трансфер бывшего защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в московский «Спартак» так и не состоялся.



«Тут все ясно. Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлёта в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за всё время её учёбы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен, приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения», — приводит слова Трабукки «Матч ТВ».



Напомним, в сентябре 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак», однако позже отказался от подписания контракта с московским клубом. В октябре англичанин объявил о завершении карьеры футболиста.

Как мир проводил Джона Терри. А ведь он мог играть в России Выдающаяся карьера классного игрока.

Тренер «Эмполи» надеется, что ФИФА позволит завершить переход Мевли из «Зенита»

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини выразил надежду, что ФИФА разрешит завершить переход защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в итальянский клуб.



«Мы должны были пожертвовать Зайцем, чтобы профинансировать другие трансферы. Среди них был Мевля, но электронный трансфер не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли мы отменить это решение, но клуб работает над этим. ФИФА сообщает, что трансфер зарегистрирован, но факс прибыл на две минуты позже. Мы сделали всё что должны были сделать», — приводит слова Якини Football Italia.



Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе) в составе сине-бело-голубых.