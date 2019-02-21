Очередное ограбление Мане, 14-летний форвард в ФНЛ и новости из Лиги чемпионов. Главное — в обзоре дня.

Мане не попадал в ворота «Баварии». А тем временем его грабили

Выходное пособие Сарри может составить £ 5 млн (€ 5,7 млн)

Стала известна сумма, которую получит главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри в случае отставки, которая может произойти в ближайшее время.



Как сообщает The Times, отступные итальянского специалиста составят его зарплату за один сезон, которая равна примерно £ 5 млн (€ 5,7 млн).

А не уволят ли вправду Сарри? Теперь за него по-настоящему страшно «Челси» снова проиграл без особых шансов. А Погба исправился за удаление в матче с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» составило список потенциальных сменщиков Сарри, куда вошли два специалиста – бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан и экс-футболист клуба Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент возглавляющий «Дерби Каунти». Кроме того, синие рассматривают временное назначение помощника итальянца Джанфранко Дзолы.

Теперь Зидана хочет ещё и «Челси». Но куда он вообще пропал? Француз уже почти год бездельничает и кайфует. Но готов вернуться к работе.

Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Челси» уволит Сарри, если команда проиграет в финале Кубка лиги «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в меньшинстве одержал волевую победу над «Шальке»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» принимал «Манчестер Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Единственный гол в составе «Манчестер Сити» на 18-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро. На 38-й минуте главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб. Через 8 минут Бенталеб удачно исполнил второй 11-метровый удар. На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды вырвал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

«Атлетико» всухую обыграл «Ювентус»

«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.



Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин. Марио Манджукич неудачно выбил мяч, Годин пробил с острого угла, а мяч от корпуса Криштиану Роналду влетел в ворота «Ювентуса».

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Ранее в составе «Атлетико» забил и Альваро Мората, но взятие ворот было отменено. Форвард точно пробил головой, но видеоповтор показал, что нападающий толкал в спину защитника «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

Хедира перенёс операцию на сердце и пропустит месяц

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира перенёс операцию и не сможет помочь команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба туринского клуба.



У 31-летнего футболиста недавно были выявлены проблемы с сердцем. Сегодня, 20 февраля, он успешно перенёс операцию. Восстановление хавбека займёт около месяца.

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В нынешнем сезоне Хедира из-за различных травм принял участие лишь в 9 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

«Чертаново» заявило в ФНЛ 14-летнего форварда Пиняева

«Чертаново» на официальном сайте объявило о внесении в заявку команды на текущий сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 14-летнего нападающего Сергея Пиняева.



Пиняев, который на данный момент находится в расположении юношеской сборной России, является самым молодым футболистом в заявках российских команд, которые имеют возможность выступать с профессионалами. Согласно регламенту, форвард может также играть и за «Чертаново-2», которое выступает в ПФЛ. Если Пиняев выйдет на поле до конца нынешнего сезона, он станет самым молодым футболистом, когда-либо появившимся на поле в российских лигах.

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Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «МЮ» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение манкунианцев в январе 2019 года.

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Форвард Н’Диайе на сборе в Кампоаморе присоединился к ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе присоединился к московской команде на сборе в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба «армейцев». Напомним, недавно 18-летний футболист помог сборной Мали выиграть юношеский Кубок Африки.



ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года. В нынешнем сезоне Н’Диайе на поле в составе москвичей ещё не выходил, так как ЦСКА не мог заявить его до зимнего трансферного окна. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».

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«Краснодар» объявил о подписании контракта со Скопинцевым

«Краснодар» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым. Соглашение 21-летнего российского футболиста с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2023 года. Скопинцев будет выступать за краснодарский клуб под 11-м номером.



Скопинцев ранее выступал за «Ростов», в который перешёл в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.



В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе ростовского клуба в Российской Премьер-Лиге 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее российский футболист выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «РБ Лейпциг».

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Дом Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ

Злоумышленники обокрали дом форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Инцидент произошёл во время матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бавария» (0:0), сообщает The Liverpool Echo.



По данным источника, группа неизвестных пробралась в дом форварда в Аллертоне. Преступники вынесли мобильные телефоны, наручные часы и ключи от автомобилей. Ограбление произошло между 18:00 и 23:45 по местному времени.



Полицейские ищут преступников. Следователи уже призвали возможных свидетелей дать показания.



Любопытно, что в особняк Мане грабители ворвались уже во второй раз. 1 ноября 2017 года преступники уже грабили дом форварда «Ливерпуля» во время домашнего матча Лиги чемпионов с «Марибором». В тот вечер они вломились также в особняк защитника команды Деяна Ловрена.