«Рома» уволила Ди Франческо. Его мог спасти ВАР

Раньери возвращается в Рим? Ожидаемая отставка в Италии, вылет «Спартака» из Кубка России и российско-испанские баталии в ЛЕ — в обзоре дня.

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» принимала «Краснодар». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.



Автором первого мяча стал нападающий «Валенсии» Родриго, отличившийся на 12-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. В середине первого тайма Родриго оформил дубль, голевой пас отдал защитник Антонио Латорре. На 63-й минуте один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Виктор Классон, забивший после передачи полузащитника Юрия Газинского.

Ответный матч 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

Сафонов вернул «Краснодару» уверенность, а Классон — надежду «Быки» провалили первые 30 минут матча, но проявили характер и сохранили шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Стали известны трансферные планы «Реала» на лето

Руководство мадридского «Реала» составило шорт-лист позиций, которые нуждаются в усилении. Клуб попытается реализовать свои планы в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Marca.



Боссы «сливочных» хотят приобрести игроков, которые сразу или в будущем смогут заменить Рафаэля Варана, Альваро Одриосолу, Марко Асенсио, Тони Крооса, Иско и Гарета Бэйла.

Список трансферных целей «Реала»



1. Центральный защитник



2. Левый защитник



3. Два хавбека



4. Нападающий.



Несколько футболистов, скорее всего, покинут «Реал» предстоящим летом, но боссы клуба не намерены расставаться с ними любой ценой. Руководство мадридцев планирует также продолжить включать в состав команды молодых игроков.



«Реал» хочет как можно быстрее определиться со списком кандидатов и раньше обычного завершить летнюю трансферную кампанию.

Кому из этого «Реала» точно пора на выход В Мадриде пора устраивать обновление состава.

«Арсенал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ренн» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу французского клуба.



Автором первого мяча стал нападающий «Арсенала» Алекс Айуоби, отличившийся на 3-й минуте. В конце первого тайма «канониры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сократиса Папастатопулоса. На 42-й минуте хавбек «Ренна» Бенжамен Буриго сравнял счёт. В середине второго тайма французскую команду вывел вперёд защитник лондонцев Начо Монреаль, отправивший мяч в собственные ворота. Точку в игре поставил форвард хозяев Исмаила Сарр на 88-й минуте.



Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» и «Ренн» проведут в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.



Автором первого мяча стал полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра, отличившийся на 33-й минуте. Практически сразу нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнял счёт. Испанцев вновь вывел вперёд форвард Херар Морено, отправивший мяч в ворота сине-бело-голубых в середине второго тайма. На 71-й минуте гол забил хавбек гостей Мануэль Морланес.

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Вильярреал» отомстил за 2008-й! «Зенит» слишком прост Лидер РПЛ прощается с Лигой Европы.

УЕФА открыл расследование в отношении «МС» в связи с возможным нарушением ФФП

УЕФА объявил о начале официального расследования в отношении «Манчестер Сити» в связи с возможным нарушением правил финансового фэйр-плей, сообщает пресс-служба организации.



«Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, которые были недавно обнародованы в различных средствах массовой информации. УЕФА не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу, пока идёт расследование», — говорится в сообщении.



Напомним, осенью 2018 года Football Leaks представил доказательства финансовых махинаций «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что в случае подтверждения этой информации действующие чемпионы английской Премьер-лиги будут отстранены от участия в еврокубках.



Владельцем «Ман Сити» является шейх Мансур.

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«Рома» объявила об отставке Ди Франческо

Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы», сообщает пресс-служба римского клуба. Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:3). После этого поражения «Рома» выбыла из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать специалиста.



«Благодарим ди Франческо за работу и желаем ему успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Ромы».

Жарко было не только в Париже, но и в Порту. Там тоже все решил VAR В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».

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Источник: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»

Стали известны новые подробности перепалки между капитаном «Реала» Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом, которая произошла после вылета мадридцев из плей-офф Лиги чемпионов.



По информации Marca, после того как Перес начал критиковать игроков «Реала», Рамос дал понять, что руководство клуба тоже виновато в кризисе. Защитник напомнил президенту, что летом его предупреждали о необходимости покупки форварда.



В ответ Флорентино пригрозил Серхио, что выгонит его из клуба. Только после этого капитан «сливочных» сказал: «Заплати мне, и я уйду».

Жарко было не только в Париже, но и в Порту. Там тоже все решил VAR В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».

Месси впервые после чемпионата мира—2018 был вызван в сборную Аргентины

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи со сборными Венесуэлы и Марокко. Месси впервые сыграет за национальную команду с чемпионата мира 2018 года в России.

После чемпионата мира появились слухи о возможном уходе Месси из сборной. Вскоре стало известно, что Месси пока не будет вызываться в сборную. Капитану было предложено вернуться, когда он сам этого захочет.

Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), утверждает RMC Sport. По данным источника, представителям парижан пришлось оттаскивать Неймара от судейской.



Бразилец был недоволен решением арбитров, которые на последних минутах назначили пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора. В том эпизоде мяч угодил в руку одному из защитников «ПСЖ». Пенальти в итоге реализовал Маркус Рэшфорд, а «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала турнира, хотя и проиграл первый матч со счётом 0:2.



После матча Неймар также выразил негодование в «Твиттере». Футболист опубликовал пост, сопровождавшийся ругательствами. Также он заявил, что встречу обслуживали «слепые арбитры».

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Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

«Урал» обыграл «Спартак» в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка России

В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол забил нападающий «Урала» Эрик Бикфалви, отправивший мяч в ворота красно-белых на 35-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Отман Эль-Кабир.