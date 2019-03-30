Версия Месси. Аргентинец назвал пять сильнейших игроков мира

РПЛ объяснила, почему матч «Спартак» — ЦСКА не покажут на общедоступных каналах



Пресс-служба Российской Премьер-Лиги рассказала, почему матч 22-го тура «Спартак» — ЦСКА, не будет транслироваться ни на одном общедоступном телеканале.



«Согласно заключённому соглашению с основным вещателем — «Матч Премьер», команды поделены на две категории: А и Б. На общедоступном канале «Матч ТВ» показывают 10 игр команд А между собой, 11 А с Б — канал выбирает сам — и 39 встреч Б с Б. При этом, если один матч клубов категорий А был показан на федеральном канале, то ответная игра этих команд на общедоступном канале уже не транслируется. Это отвечает стратегии развития платной платформы телеканала», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу в пресс-службе Премьер-Лиги.



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 6 апреля, начало — в 19:00 мск.

Месси назвал лучших игроков мира



Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кого считает лучшими игроками планеты.



«Лучшие футболисты мира? Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро», — приводит слова 31-летнего нападающего «сине-гранатовых» El Mundo Deportivo.



Также капитан каталонского клуба рассказал о своих проблемах с пахом: «Травма паха не самая приятная. Вылечить её нельзя за день или два. Я чувствую себя лучше, но проблема с пахом ещё не решена. Я должен позаботиться о себе».



В текущем сезоне в составе «Барселоны» Месси сыграл 37 матчей. В них он отметился 39 результативными ударами и 21 голевой передачей. Аргентинец лидирует в споре за «Золотую бутсу», опережая на три забитых мяча форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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Месси назвал свой лучший гол



Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал гол, который считает лучшим в карьере.



«Мой лучший гол был забит в матче с „Реалом“ в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова 31-летнего нападающего El Chiringuito.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Барселоны».

Этот забитый мяч стал вторым в ворота «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2010/11. Та игра на «Сантьяго Бернабеу» так и завершилась со счётом 2:0 в пользу каталонского клуба. В ответной встрече на «Камп Ноу» команды разошлись миром со счётом 1:1. В финале турнира «Барселона» переиграла «Манчестер Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 3:1. Лионель Месси забил второй мяч в ворота «красных дьяволов».

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«Арсенал» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги



В матче Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал нападающий Лука Джорджевич, отличившийся на 66-й минуте после передачи полузащитника Сергея Ткачёва.



«Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти матчах в чемпионате России. Ранее самарский клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью. Серия «Арсенала» без поражений достигла четырёх встреч (три победы и одна ничья).



«Арсенал», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиге, «Крылья Советов» (24) — 11-е.

Игрок сборной Италии Кьеза попал в ДТП



В пятницу, 29 марта, вингер «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает Corriere dello Sport.



По информации издания, авария случилась во второй половине дня. 21-летний игрок, управляя автомобилем, сбил мужчину на мотоцикле. Последний вследствие ДТП получил травмы и был госпитализирован. Футболист никаких повреждений не получил. Детали происшествия выясняет полиция.



В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче в составе «Фиорентины». В них он отметился 12 результативными ударами и 8 голевыми передачами. За первую команду «фиалок» футболист выступает с сезона-2016/17. В составе сборной Италии игрок провёл 11 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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Конте требует от «Челси» € 10,5 млн, клуб обвинил тренера в конфликте с игроками



Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает требовать от «пенсионеров» причитающиеся ему по контракту € 10,5 млн, сообщает BBC.



По сведениям источника, 49-летний специалист посетил заседание Арбитражной коллегии АПЛ, на котором рассматривался вопрос его разбирательств с лондонским клубом. Итальянец настаивает на том, что «Челси» должен выплатить ему зарплату за последний год контракта. В клубе же считают, что тренер, конфликтуя с игроками, нарушил условия трудового соглашения. В частности, был приведён пример с испанским форвардом Диего Костой, который был вынужден покинуть команду из-за разногласий с Конте. Ввиду этого «пенсионеры» рассчитывают сократить сумму выплаты итальянскому специалисту.



Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. В первый же сезон он выиграл с командой чемпионат Англии. Уволен он был прошлым летом.

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Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом



Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о намерении полузащитника Мануэла Фернандеша покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.



«С Ману у нас было много разговоров. Мы высоко ценим его качества и считаем его вклад в чемпионство «Локомотива» огромным. Он высокообразованный в футбольном смысле игрок. На зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хочет в конце сезона уйти из клуба. Сказал честно и открыто.



Там же он получил травму и до последнего лечился. Несмотря на это, он сказал, что хочет быть полезным и помочь команде до конца сезона. Мы не ожидали его на сборе в Сочи, но он позвонил и сказал, что хочет поехать. Выйдет ли он с «Динамо», зависит только от решения Юрия Палыча. Твёрдо знаю, что, когда он хочет играть, он может помочь команде», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Фратрия» обвинила руководство «Спартака» в недопуске Карреры на трибуну «Б»



Объединение болельщиков «Фратрия» прокомментировало слова директора по безопасности московского «Спартака» Евгения Мележикова, который заявил, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера сам решил не идти на фанатскую трибуну во время матча с «Зенитом», несмотря на приглашение.

«Сегодня в очередной раз болельщикам «Спартака» предложили порцию лапши. Каждый день мы видим новые статьи и высказывания спартаковских функционеров в адрес бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мы с улыбкой воспринимаем такие посылы, но не можем пройти мимо той темы, которая касается непосредственно человеческих отношений итальянца с нами, болельщиками.



Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча «Спартак» — «Зенит». Сам г-н Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну «Б» и при содействии правоохранительных органов. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести», — говорится в сообщении «Фратрии».



Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» 17 марта и завершился со счётом 1:1.

Порезавшему соперников турецкому игроку отменили пожизненную дисквалификацию



Федерация футбола Турции отменила решение о пожизненной дисквалификации полузащитника клуба «Амедспор» Мансура Чалара, сообщает HT Spor.



Наказание 33-летнего футболиста было пересмотрено, и теперь ему предстоит пропустить 20 матчей.



Напомним, в матче третьего по силе дивизиона Турции с «Сакарьяспором» Чалар незаметно пронёс на поле лезвие. В ходе стычек во время матча футболист активно использовал своё оружие, несколько раз ранив соперников. В некоторых случаях он делал это незаметно для противников, а в ходе более активного конфликта нанёс порез на лицо одному из игроков.



К расследованию дела была привлечена прокуратура Турции. У пострадавших были обнаружены порезы туловища, шеи и лица. После матча футболисты, которым досталось из-за хулиганского поведения соперника, зафиксировали раны на фото. При этом клуб Чалара отреагировал на инцидент заявлением, в котором обвинил СМИ в распространении «грязных слухов».